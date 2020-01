Handball-EM: Bundestrainer Prokop streicht Golla aus DHB-Kader

Bundestrainer Christian Prokop hat vor dem EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft Johannes Golla aus seinem Aufgebot gestrichen. Der Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt bleibt aber wie vorgesehen am Spielort Trondheim/Norwegen, um bei einem Ausfall im 16-köpfigen Kader umgehend einspringen zu können.

Im Verlauf der Vorrunde, der Hauptrunde sowie später der Finalrunde können jeweils zwei Spieler durch Nominierte für den erweiterten 28er-Kader ausgetauscht werden.

"Natürlich ist es im Moment der 17. Platz", sagte Prokop, aber die deutsche Mannschaft verstehe sich als Mannschaft "mit 17 Spielern", deshalb sei er auch "bewusst" mit 17 Spielern nach Trondheim gereist. Golla werde "definitiv" noch in diesem Turnier eingesetzt werden, "nur in diesem Spiel ist er jetzt nicht dabei. Die Zeit wird irgendwann kommen".

In Trondheim bestreitet die DHB-Auswahl ihre drei Spiele in der Vorrundengruppe C. Auftaktgegner sind am Donnerstag die Niederlande (18.15 Uhr im Liveticker). Anschließend folgen in der ersten Turnierphase die Duelle mit Spanien (Samstag) und Lettland (Montag), Beginn ist ebenfalls jeweils um 18.15 Uhr.

Das EM-Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart), Kai Häfner (MT Melsungen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)