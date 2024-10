"Wie kam man auf Kees van Wonderen?": Huub Stevens wundert sich über Schalke 04 - und attackiert Ben Manga

Am Samstag (13 Uhr) muss der FC Schalke 04 bei Hannover 96 ran. Für den neuen Trainer Kees van Wonderen ist es das Pflichtspieldebüt.

Dass der 55-jährige Niederländer als in Deutschland unbeschriebenes Blatt überhaupt in Gelsenkirchen gelandet ist, hat viele Beobachter verblüfft - so auch Schalkes legendären Ex-Trainer Huub Stevens.

"Ich war überrascht, dass er neuer Schalke-Trainer wurde. Wie kam man auf Kees? Bei Go Ahead Eagles in den Niederlanden hat er wirklich gute Arbeit geleistet, bei Heerenveen war er nicht so erfolgreich. Da lief es unglücklich für ihn", sagte Stevens bei Sport1.

Der 70-Jährige beschrieb van Wonderen als einen offenen Typen und erinnerte sich an dessen Zeit als Spieler bei Feyenoord Rotterdam: "Er hat früher im Mittelfeld gespielt. Er war kein großer Stratege, aber trotzdem taktisch stark."

"Er hat mich angerufen und wir wollen uns bald treffen, um über Schalke zu reden", verriet Stevens, der insgesamt viermal Schalke-Coach war und die Knappen 1997 zum Triumph im UEFA-Pokal führte: "Ich kann ihm ja einiges erzählen. Ich kenne Kees als einen gemütlichen Typen, der offen durch das Leben geht. Wenn er Fragen hat, helfe ich ihm gerne."