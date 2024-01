Can Uzun vom 1. FC Nürnberg zieht Interesse des FC Bayern München und BVB auf sich: Bitte nicht Super-Talent

© imago images

Can Uzun und sein grandioser Aufstieg beim 1. FC Nürnberg

Das wissen sie beim FC Bayern schon lange. Bereits vor einigen Jahren, nachdem Uzun frisch aus der Jugend des FC Ingolstadt in jene des FCN wechselte, wollte der Rekordmeister den Angreifer nach Informationen von SPOX und GOAL unbedingt haben. Das verhinderte der Club mit einem neuen Vertrag für den damaligen U17-Angreifer. Doch auch im vergangenen Mai kursierte via Bild wieder das Gerücht, die Münchener würden einen neuen Anlauf wagen. Kurz darauf soll Uzun dem FCB abgesagt haben.

Schon damals war Uzun ein grandioser Aufstieg innerhalb nur einer Saison gelungen. Anfangs stieß er nach 22 Toren in 19 Spielen für die Nürnberger B-Jugend zur U19 und wurde dort mit 15 Treffern in 15 Partien auf Anhieb Torschützenkönig der Süd/Südwest-Staffel. Im April belohnte ihn der Verein mit seinem ersten Auftritt auf Herrenniveau, als Uzun bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern eingewechselt wurde und nur zwei Minuten später zum 3:3 gegen Schweinfurt traf (Endstand 3:4).

Und schließlich reichte es zum Saisonende sogar noch für sein Debüt im Profibereich: Trainer Dieter Hecking nahm Uzun, der zu Jahresbeginn unter Markus Weinzierl erstmals mit ins Wintertrainingslager der ersten Mannschaft durfte und dort anschließend regelmäßig im Training mit dabei war, in den Kader der drei finalen Saisonspiele auf. Am 34. Spieltag stand Uzun das erste Mal in Nürnbergs Startaufstellung.