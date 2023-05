FC Bayern München, News und Gerüchte: 20 Tore in 18 Spielen - FCB liefert sich wohl Transferduell mit Galatasaray

Der FC Bayern duelliert sich offenbar um ein Nürnberger Sturmtalent mit Galatasaray. Derweil hätten die Münchner ihre aktuellen Wunschstürmer offenbar früher deutlich günstiger bekommen können. Die News und Gerüchte aus München.

© imago images FC Bayern, Gerücht: Sturmtalent Can Uzun vom 1. FC Nürnberg ist ein Transferkandidat Der FC Bayern hat ein Auge auf Can Uzun vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg geworfen. Das berichtet die Bild. Sie schreibt, dass die Roten und der türkische Spitzenklub Galatasaray sich mit dem jungen Stürmer beschäftigen. Verantwortliche des FCB hätten sich bei ihren Nürnberger Pendants bereits nach Uzun erkundigt. Der 17-Jährige steht beim Club noch bis 2026 unter Vertrag. Laut Bild strebt er nicht unbedingt einen Wechsel im Sommer an. Allerdings wünsche er sich, bei einem Verbleib in Nürnberg Mitglied des Profikaders in der 2. Bundesliga zu werden. Aktuell trainiert er mit der ersten Mannschaft. Sportchef Dieter Hecking sagte: "Can ist ein richtig guter Fußballer, aber die Intensität fehlt ihm noch, weil er im Jugendfußball kaum gefordert wird." Man wolle ihm derzeit "aufzeigen , was ihm vielleicht noch fehlt." Uzun habe aber die Chance, sich für den Profikader für die neue Spielzeit zu empfehlen. Für Nürnbergs U19 erzielte Uzun in dieser Saison 20 Tore in 18 Pflichtspielen, dazu lieferte der türkische Junioren-Nationalspieler noch 5 Assists.

© getty FC Bayern, News - Jean-Marie Pfaff kritisiert Oliver Kahn: "Einfach eine schlechte Entwicklung" Jean-Marie Pfaff hat sich in die mittlerweile lange Liste von Ex-Bayern-Spielern eingereiht, welche die Entwicklung beim deutschen Rekordmeister kritisieren. Der Keeper sagte im Gespräch mit der Deichstube über die Unruhe beim FCB: "Das ist eine traurige Geschichte, die ich so nie und nimmer erwartet hätte. Bayern war schon zu meiner Zeit eine große Familie. 'Mia san mia' war der Anspruch. In den letzten Wochen ist da viel verlorengegangen." Besonders die Entlassung von Cheftrainer Julian Nagelsmann könne er "nicht nachvollziehen". Der Belgier meinte: "Logisch war dieser Trainerwechsel nicht. Man muss ganz klar festhalten: Die Geduld, die so wichtig ist im Fußballgeschäft, sie ist verloren gegangen." Auch wegen der Beurlaubung Nagelsmanns entzündet sich viel Kritik an der Arbeit der Klubchefs Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Vor allem Kahn bekam auch von Pfaff sein Fett weg: "Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic versuchen sicherlich, das Beste für den Verein zu tun. An der Person Kahn möchte ich aber etwas festmachen: Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich zwei Jahrzehnte im Tor stehe oder einen Job in der Führung habe, wo ich in der Verantwortung stehe und den Kopf für alles hinhalten muss. Das ist eine andere Dimension. Und in der Ära Kahn beobachte ich einfach eine schlechte Entwicklung. Das Herz bei Bayern ist verschwunden."

© getty FC Bayern, Gerücht: Kolo Muani war dem FCB einst nicht gut genug Randal Kolo Muani gilt unter den gehandelten Sturmkandidaten beim FC Bayern aktuell als Favorit. Der Angreifer von Eintracht Frankfurt soll bei einem möglichen Transfer in diesem Sommer eine Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro kosten. Vor einiger Zeit wäre eine Verpflichtung des 24-Jährigen für die Münchner deutlich günstiger gewesen. Im Podcast "Die Bayern-Woche" erklärte Sport1-Reporter Kerry Hau: "Vor knapp zwei Jahren wurde Kolo Muani den Scouts des FC Bayern empfohlen. Damals wollten Sie ihn aber nicht holen, da man ihn für nicht stark genug befunden hat." Kolo Muani spielte damals in Frankreich für den FC Nantes und hatte einen Bruchteil seines heutigen Marktwerts. 2022 wechselte der Vize-Weltmeister ablösefrei zu Bayerns Bundesligarivale Eintracht Frankfurt und entwickelte sich bei den Hessen prächtig.

© getty FC Bayern, News: Schalke 04 will auch beim FCB punkten Nach dem nächsten Last-Minute-Erfolg traut sich der abstiegsgefährdete Bundesligist Schalke 04 auch einen Überraschungscoup bei Rekordmeister Bayern München zu. "Wir wissen, dass wir krasser Außenseiter sind, aber wir wollen da auch irgendwie Punkte sammeln - auch wenn das keiner erwartet", sagte Trainer Thomas Reis nach dem immens wichtigen 3:2 (1:0) beim FSV Mainz 05. "Wir haben nichts zu verlieren", meinte Mittelfeldspieler Tom Krauß vor der Partie am Samstag in München: "Mit den Fans im Rücken, es werden viele mitkommen, wir sind der Underdog, da können wir vielleicht was mitnehmen." Rodrigo Zalazar betonte, dass es im Moment nicht einfach gegen Schalke sei. "Dieses Team, dieser Klub, diese Fans, das ist einmalig", sagte er.

© getty FC Bayern, Gerücht: Nestory Irankunda kommt von Adelaide United Der FC Bayern sichert sich wohl das australische Top-Talent Nestory Irankunda von Adelaide United. Laut eines Berichts von beIN Sports Australia stehen die beiden Vereine bei den Verhandlungen wegen eines Transfers kurz vor dem Abschluss. Vor einigen Tagen hatte bereits die Sport Bild von einem Interesse des deutschen Rekordmeisters an dem 17-Jährigen berichtet.



Zahlen werden in dem Bericht nicht genannt, jedoch sollen die Bayern für den Transfer Irankunda eine "erhebliche Summe plus Boni" an Adelaide überweisen. Zudem werde der Teenager, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist, für die Saison 2023/24 an seinen aktuellen Klub verliehen. Hier gibt es die komplette News.

© getty FC Bayern, News: Alphonso Davies erneut CONCACAF-Spieler des Jahres Alphonso Davies vom deutschen Rekordmeister Bayern München ist zum zweiten Mal in Folge zum CONCACAF-Spieler des Jahres gewählt worden. Damit schaffte der 22-jährige Kanadier als erster Fußballer die erfolgreiche Titelverteidigung bei der Auszeichnung der Fußball-Konföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik. "Es ist wirklich eine Ehre, als bester CONCACAF-Spieler des Jahres ausgezeichnet zu werden", sagte Davies: "Aber ich hätte es nicht ohne die Hilfe meiner Mannschaftskollegen schaffen können. Es zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht und treibt mich an, weiter für unsere Ziele zu kämpfen." Davies hatte in Katar als erster WM-Torschütze Kanadas Fußball-Geschichte geschrieben. Bei den Frauen ging die Auszeichnung für das Jahr 2022 an Khadija Shaw (Jamaika/Manchester City). An der Abstimmung waren neben Trainern und Spielern der Mitgliedsverbände auch Medienvertreter und Fans beteiligt.