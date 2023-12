FC Bayern München und BVB offenbar im Transfer-Duell um Nürnbergs Can Uzun

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund befinden sich offenbar in einem Transfer-Duell um Can Uzun vom 1. FC Nürnberg.

Nach Informationen des spanischen Portals Relevo gab es schon Treffen zwischen Vertretern beider Topklubs mit dem Berater und der Familie des 18-jährigen Stürmers, auch der FC Sevilla soll interessiert sein. Dem Bericht zufolge strebt die Familie einen Auslands-Wechsel an.

Uzun ist seit Sommer fester Bestandteil der Nürnberger Profimannschaft, in 17 Pflichtspielen gelangen ihm bereits neun Treffer und drei Assists. Aktuell muss er wegen einer Leistenzerrung passen.

Uzuns Vertrag läuft bis 2027, Nürnberg will ihn dem Vernehmen nach mit einer Ablösesumme von zehn Millionen Euro zum teuersten Transfer der Klubgeschichte machen. Diesen Status halten aktuell Philipp Wollscheid (2012 an Bayer Leverkusen) und Eduard Löwen (2019 an Hertha BSC), beide brachten sieben Millionen Euro ein.