SC Paderborn vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Kellerduell in der 2. Bundesliga! Der FC Schalke 04 ist heute zu Gast beim SC Paderborn. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Freitag, den 29. September, zum Duell zweier kriselnden Mannschaften. Der SC Paderborn, vor dem 8. Spieltag Tabellen-15., empfängt den FC Schalke 04, der direkt dahinter auf Platz 16 angesiedelt ist. Die Partie in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn geht um 18.30 Uhr los.

Nach nur sieben Spieltagen stehen bei Schalke 04 bereits vier Niederlagen eingetragen und damit bereits fast die Hälfte aller Niederlagen in der Meistersaison der 2. Bundesliga 2021/22. Zuletzt mussten sich die Königsblauen dem FC St. Pauli 1:3 geschlagen geben.

© getty Schalke 04 braucht schnell wieder ein Erfolgserlebnis.

SC Paderborn vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Sky und OneFootball heißen die Anbieter, die Ihr aufsuchen müsst, um keine Sekunde der Partie Paderborn gegen Schalke 04 zu verpassen. Was Sky betrifft, seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) genau richtig. Dort wird das Einzelspiel angeboten. Da parallel zu Paderborn vs. Schalke 04 auch der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf um Meisterschaftspunkte kämpfen, stellt der Pay-TV-Sender zudem eine Zweitligakonferenz zur Verfügung. Diese ist bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) auffindbar.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW könnt Ihr all dies auch im Livestream verfolgen.

Anders als bei Sky wird für OneFootball kein Abo benötigt. Eine Zahlung für das gewünschte Einzelspiel reicht vollkommen.

SC Paderborn vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

SPOX bietet zum Zweitligaspiel einen Liveticker zum Mitlesen an. So sind auch die live mit dabei, die auf Sky oder OneFootball nicht zugreifen können.

SC Paderborn vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Paderborn vs. FC Schalke 04

SC Paderborn vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 8

8 Datum: 29. September 2023

29. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Home-Deluxe-Arena, Paderborn

Home-Deluxe-Arena, Paderborn TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag