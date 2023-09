St. Pauli empfängt Schalke 04 am 7. Spieltag der 2. Bundesliga. Das gesamte Duell könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Zeigt sich die Abwehr von St. Pauli erneut überragend? Hier im Liveticker könnt Ihr es verfolgen!

St. Pauli vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: St. Pauli hat einen guten Saisonstart erwischt mit zehn Punkten in den ersten sechs Spielen, was vor allem der Abwehr zu verdanken ist. Mit nur drei Gegentoren bisher sind die Hamburger die beste Mannschaft dieser Kategorie. Schalke ist am anderen Ende des Spektrums mit einer Torbilanz von 11:12, niemand kassierte bisher mehr Treffer. Die Gelsenkirchener stehen mit 7 Punkten nach 6 Spieltagen auf Platz 12 der 2. Liga.

Vor Beginn: Das Topspiel der 2. Liga am heutigen Samstagabend (23. September) wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker St. Pauli vs. Schalke 04!