Deutschland trifft am heutigen Tag im Finale der U17-Europameisterschaft auf Frankreich. Das komplette Endspiel verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Deutschland vs. Frankreich! So lautet am heutigen Abend das Finale der U17-EM. Holt sich das DFB-Team den Europameistertitel? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

U17 EM Finale: Deutschland vs. Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nur noch einen Schritt steht das DFB-Team vor dem Titelgewinn bei der U17-EM. Deutschland spielt in Ungarn ein hervorragendes Turnier, alle fünf Duell gewannen die U17-Junioren bei der Europameisterschaft. Und auch den heutigen Gegner aus Frankreich bezwang die Truppe von Bundestrainer Christian Wück schon in der Gruppenphase. Krönt sich das DFB-Team heute zum Europameister?

Vor Beginn: Die Finalbegegnung der Europameisterschaft wird heute um 20.00 Uhr im Hidegkuti Nandor Stadion im ungarischen Budapest angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des U17-EM-Endspiels zwischen Deutschland und Frankreich.

U17 EM Finale: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Das U17-EM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich überträgt die UEFA am heutigen Tag live und in voller Länge. Die UEFA zeigt das EM-Endspiel im kostenlosen Livestream auf UEFA.tv.

Auf UEFA-tv seht Ihr das Duell zwischen Deutschland und Frankreich heute ab 20.00 Uhr.

Deutschland im Finale der U17 EM 2023: Alle bisherigen Turnierspiele des DFB-Teams