FC Bayern München will offenbar Schalke-Juwel Assan Ouédraogo verpflichten - Ausstiegsklausel zwischen 15 und 20 Millionen Euro?

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Top-Talent Assan Ouédraogo von Zweitligist Schalke 04. Das berichtet Sky.

Demnach hat der Rekordmeister den 17-jährigen Mittelfeldspieler bereits beobachtet und Ouédraogo hat die FCB-Verantwortlichen dabei sehr beeindruckt. Laut Sky will Bayern den U17-Europameister kommenden Sommer verpflichten, mit einem langfristigen Vertrag ausstatten und dann zunächst noch weiterverleihen.

Ouédraogo selbst indes wolle schon nächste Saison den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Dabei würde er laut Sky gerne mit Schalke Bundesliga spielen - nach dem schwachen Saisonstart der Königsblauen scheint der direkte Wiederaufstieg Stand jetzt allerdings weit entfernt.

Umso größer wäre dann die Chance der Bayern auf einen Transfer Ouédraogos. Dem Bericht von Sky zufolge hat der deutsche Junioren-Nationalspieler eine Ausstiegsklausel, die nächsten Sommer zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen werde.

Sobald Ouédraogo am 9. Mai 2024 seinen 18. Geburtstag feiert, wird sein Fördervertrag auf Schalke zu einem bis 2027 datierten Profivertrag. Der Sohn des früheren Profis Alassane Ouédraogo (unter anderem 1. FC Köln und RW Oberhausen) hatte Ende Juli beim Zweitliga-Auftakt in Hamburg sein Profi-Debüt für Schalke gefeiert. Bis dato kam er diese Saison zu neun Einsätzen, in denen ihm ein Tor gelang.

Neben den Bayern soll Ouédraogo laut Sky indes auch bei RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion auf dem Zettel stehen.