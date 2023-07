Der Hamburger SV trifft im vorletzten Vorbereitungsspiel, ehe die 2. Liga startet, auf RB Salzburg. SPOX verrät Euch alle Informationen zur Übertragung des HSV-Testspiels im Free-TV und Livestream.

In den ersten beiden Testspielen holte der HSV einen 3:2-Sieg gegen Amateurklub FC Verden und ein Remis (3:3) gegen Viktoria Pilsen. Am 22. Juli kommt es zur Generealprobe vor dem Liga-Start gegen Schalke 04 (28. Juli), wenn die Glasgow Rangers auf die Rothosen warten.

Zuvor steht am heutigen Samstag aber im Rahmen des Trainingslagers in Anif die Partie im Heimatland von RB Salzburg an. Anpfiff ist bereits um 10.30 Uhr.

Im Vorfeld der Partie hatte es aufgrund der Gegner-Auswahl Kritik an den HSV-Verantwortlichen gehagelt. "Dass wir in Pokal oder Liga gegen Red Bull Marken spielen müssen, haben uns DFB und DFL eingebrockt - dafür kann der HSV nichts. Aber ein freiwilliges Testspiel ist ein völlig unnötiges Zeichen der Akzeptanz und Legitimation für das Konstrukt RB im Sport. Das Spiel steht konträr zu der Identität und Kultur unseres Vereins. Es abzusagen wäre ein Zeichen klarer Haltung", hieß es in einem Statement der Fan-Klubs.

© getty Auf ein Neues: Robert Glatzel und der HSV wollen in der Saison 2023/24 endlich in die Bundesliga aufsteigen.

HSV vs. RB Salzburg heute live, Übertragung: Testspiel Hamburger SV im Free-TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im Free-TV oder Pay-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Für das Testspiel zwischen dem HSV und RB Salzburg wird es keine klassische Berichterstattung im linearen Fernsehen geben.

Allerdings gibt es trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel live zu sehen. ServusTV bietet einen kostenlosen Livestream an, der sowohl in Deutschland als auch in Österreich aufgerufen werden kann.

Diesen könnt Ihr entweder über das Streaming-Portal ServusTV On oder mit der entsprechenden App des Senders abrufen.

Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die Begegnung auf dem YouTube-Kanal des HSV zu sehen sein wird. Das war zumindest bei der Partie gegen Viktoria Pilsen der Fall.

© imago images / Poolfoto

HSV vs. RB Salzburg heute live, Übertragung: Testspiel Hamburger SV im Free-TV und Livestream - die wichtigsten Infos

Spiel : HSV vs. RB Salzburg

: HSV vs. RB Salzburg Ort : Österreich, Anif

: Österreich, Anif Datum : 15.07.2023

: 15.07.2023 Uhrzeit : 10.30 Uhr

: 10.30 Uhr Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel TV-Übertragung : nicht vorhanden

: nicht vorhanden Livestream: ServusTV und YouTube

