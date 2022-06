Sebastien Thill bei Hansa Rostock: Warum ein Real-Schreck in die 2. Bundesliga wechselt

Sebastien Thill sorgte mit einem Traumtor im vergangenen Jahr gegen Real Madrid für Aufsehen. Statt in der Champions League läuft der Luxemburger ab der kommenden Saison aber in der 2. Bundesliga für Hansa Rostock auf. In seiner nicht ganz geradlinigen Karriere schrieb der 28-Jährige nicht nur in sportlicher Hinsicht Schlagzeilen.

Seinen Traum hatte sich Sebastien Thill schon zuvor auf seiner linken Wade verewigen lassen. Dort prangt über einem Selbstbildnis Thills im Trikot mit der Nummer 31 ein Tattoo des Henkelpotts in einer Gedankenblase. Bis zum Titel in der Champions League hat es der Luxemburger zwar noch nicht geschafft, doch sein sehenswertes Tor gegen Real Madrid in der Königsklasse im vergangenen Jahr war zweifellos das bisherige Karrierehighlight des 28-Jährigen.

"Da kann alles passieren: Entweder fliegt der Ball aus dem Stadion oder in den Winkel", sagte Thill bei SPOX und GOAL nach seinem Dropkick links oben in den Knick zum sensationellen 2:1-Sieg von Sheriff Tiraspol in Madrid am 28. September 2021. "Es war der Wahnsinn! Ich war so glücklich, dass ich wild durch die Gegend gerannt bin." Genauer gesagt: Thill riss sich das Trikot vom Leib und rutschte auf seinen Knien Richtung Eckfahne. Es war das erste Tor eines Luxemburgers in der Champions League.

Statt Real Madrid und Inter Mailand heißen Thills Gegner in der kommenden Saison nun aber in der 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim oder SV Sandhausen. Vergangene Woche präsentierte Hansa Rostock den zentralen Mittelfeldspieler mit dem starken linken Fuß als Neuzugang, für zwei Jahre hat Thill an der Ostsee unterschrieben. Und mit der Verpflichtung des 26-maligen luxemburgischen Nationalspielers ist Hansa ein kleiner Coup gelungen.

Thill kommt mit der Erfahrung von 33 Europapokalspielen vom luxemburgischen Erstligisten Progres Niederkorn, zuletzt war er an Sheriff Tiraspol verliehen. Für den moldawischen Meister traf er in der Königsklasse nicht nur in Madrid, sondern auch in Mailand gegen Inter sehenswert per Freistoß. Und jetzt Rostock!

Aber warum eigentlich Rostock?

Sebastien Thill bei Hansa Rostock: "Geiler Verein"

"Er ist lauf- und spielstark, kann Tore vorbereiten und selber machen und verfügt über einen starken linken Fuß", zählte Hansas Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen Thills Qualitäten auf: "Nun heißt es für ihn, seine Qualitäten und fußballerischen Fähigkeiten auch in der 2. Bundesliga abzurufen. Den Ehrgeiz, die richtige Einstellung und große Lust auf Hansa hat er in jedem Fall."

Das betont auch Thill selbst: "Hansa ist einfach ein geiler Verein mit großer Tradition in Deutschland und einer unglaublichen Fanbase." Er habe sich bewusst nach einem Klub in Deutschland umgeschaut, wie er im Rostocker Trainingslager in Schladming verriet. "Ich habe mich hier vom ersten Tag an gleich wie zuhause gefühlt", wurde Thill bei der Ostsee Zeitung zitiert.

Der Umzug sei für den Luxemburger zudem "kein Kulturschock": Thill ist in Rodingen nahe der französischen Grenze aufgewachsen, Deutschland ist von dort keine 50 Kilometer entfernt. Der Fußball wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater Serge bestritt 15 Länderspiele für Luxemburg, auch seine Mutter Nathalie Hoeltgen spielte für Luxemburgs Frauennationalteam. Bei seinen drei Brüdern Olivier (25), Vincent (22) und Marek (12) dreht sich ebenfalls alles um Fußball.

© getty Vincent Thill bestritt bislang 42 Länderspiele für Luxemburg.

Als der FC Bayern bei Vincent Thill anklopfte

Sebastiens kleiner Bruder Vincent rückte als 16-Jähriger sogar mal in den Fokus des FC Bayern München. "Wir pinkeln uns nicht gleich die Hose voll, nur weil Matthias Sammer anruft", sagte sein Vater Serge damals in einem 11Freunde-Interview über Kontakte zum früheren FCB-Sportvorstand.

Thill entschied sich schließlich für einen Wechsel zum FC Metz. "Mein Sohn war verwirrt. Das war ihm zu viel. Ich habe ihn mir dann geschnappt und gesagt: 'Vincent, schreib auf, was bedeutet Bayern München für dich? Und was bedeutet Metz für dich?' Am Ende hatte er mehr positive Punkte auf der Metz-Seite als auf der Bayern-Seite", schilderte Serge Thill.

Die große Karriere blieb aus, Vincent Thill war zuletzt vom ukrainischen Klub Vorskla Poltava an den schwedischen Zweitligisten Örebro SK verliehen.

© getty Sebastien Thill hat eine Vorliebe für Tattoos.

Sebastien Thill: Fahrverbot nach Alkoholfahrt

Sebastien Thills Weg nach Rostock ist ähnlich verschlungen. Nach Stationen in Luxemburg bei Petange und Niederkorn folgte 2020 eine eher enttäuschende Leihe zum russischen Erstligisten Tambov (acht Spiele, ein Assist), der anschließend nach einer Insolvenz aufgelöst wurde. Im vergangenen Jahr landete Thill schließlich in der moldawischen Teilrepublik Transnistrien bei Sheriff Tiraspol und glänzte in der Champions League.

In seiner Karriere sorgte Thill aber nicht nur sportlich für Schlagzeilen. 2017 setzte er sich mit etwa 2,3 Promille Alkohol im Blut hinters Steuer, rammte vier geparkte Autos und beging Fahrerflucht. Die Folge: 36 Monate Fahrverbot. Vor Gericht zeigte Thill Reue: "Ich habe aus meinen Fehlern gelernt."

Mit Rostock will er nun vor allem auf dem Platz für Furore sorgen. Und er hat sich hohe Ziele gesteckt. "Ein Aufstieg mit Hansa Rostock", sagte Thill im Trainingslager - allerdings eher im Scherz.

Steckbrief: Sebastien Thill