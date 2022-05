Der SV Werder Bremen möchte in der 2. Bundesliga am letzte Spieltag gegen Jahn Regensburg den Aufstieg perfekt machen. Das Duell könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Um in die Bundesliga zurückzukehren, benötigt Werder Bremen am 34. Spieltag gegen Jahn Regensburg lediglich ein Unentschieden. Ob die Hanseaten das erreichen, erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker.

Werder Bremen vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Nachdem mit dem FC Schalke 04 der erste Aufsteiger dieser Saison feststeht, hat auch Bremen heute alles in eigener Hand. Ein Remis reicht Werder aus, um sich vom HSV abzusetzen und den Einzug in die erste Liga klarzumachen. Für Jahn Regensburg geht es um nichts mehr, die Gäste haben einen komfortablen Vorsprung zu den Abstiegsrängen.

Vor Beginn: Gespielt wird heute in der Bremer Heimstätte, dem Wohninvest Weserstadion. Los geht es dort wie bei allen weiteren Zweitligaspielen des Tages um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen Werder Bremen und Jahn Regensburg.

© getty Das Hinspiel gegen Jahn Regensburg gewann Werder Bremen mit 3:2.

2. Bundesliga, Werder Bremen vs. Jahn Regensburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Werder: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch Regensburg: Kirschbaum - Saller, S. Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Shipnoski - Albers

Werder Bremen vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga ist bei Sky beheimatet, weshalb Ihr die Partie zwischen Bremen und Regensburg nur dort sehen könnt. Auf Sky Sport Bundesliga 3 läuft dort ab 15.20 Uhr das Einzelspiel mit Kommentator Oliver Seidler, für die Vorberichterstattung und anschließende Konferenz könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 einschalten.

Parallel bietet Sky auch einen Livestream der Begegnung an. Den könnt Ihr mit Abonnement mehrkostenfrei via SkyGo empfangen, die Alternative ist, dass Ihr Euch ein SkyTicket bucht.

2. Bundesliga: Tabelle vor dem letzten Spieltag