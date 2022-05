Der 1. FC Kaiserlaustern empfängt Dynamo Dresden zum Hinspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga. Hier gibt's das Aufeinandertreffen im Liveticker.

Steigt der 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga auf oder verbleibt Dynamo Dresden dort? Die beiden Klubs duellieren sich in der Relegation, heute steigt das Hinspiel. Hier im Liveticker.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Relegation zur 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer geht heute als Favorit in das Aufeinandertreffen? Die Roten Teufel haben zuletzt dreimal in Folge verloren und einen Trainerwechsel vollzogen: Marco Antwerpen musste gehen, dafür übernahm Dirk Schuster. Dynamo dagegen hat in der kompletten Rückrunde kein einziges Mal gewonnen! Das letzte Erfolgserlebnis gab es Mitte Dezember.

Vor Beginn: Nach dem Hinspiel in der Bundesliga-Relegation am gestrigen Donnerstag zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV (0:1) steht heute die Relegation zur 2. Bundesliga an. Drittligist 1. FC Kaiserslautern fordert Dynamo Dresden heraus, los geht es im Fritz-Walter-Stadion um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Relegation zur 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - Hercher, Tomiak, Kraus, Zuck - Ritter, Ciftci - Zimmer, Wunderlich, Redondo - Boyd

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, Kaiserslautern gegen Dresden heute live im TV und Livestream zu sehen. Einerseits könnt Ihr im Free-TV einschalten, denn gesichert hat sich die Rechte an der Ausstrahlung auch Sat.1. Übertragungsstart ist um 19.30 Uhr. Auf ran.de gibt es das Programm von Sat.1 dann auch im Livestream.

Im Pay-TV zeigt Euch Sky derweil das Hinspiel der Zweitliga-Relegation. Dort beginnt die Sendung um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Wer Kunde bei Sky ist, kann alle Premier-League-Spiele über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket lassen sich die Begegnungen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

Relegation: Die vergangenen Duelle im Überblick

