2. Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2022/23?

Die 2. Bundesliga wurde gestern mit dem 34. Spieltag beendet. SPOX blickt deshalb bereits in die Zukunft und sagt Euch, wann die nächste Zweitliga-Meisterschaft in der Saison 2022/23 beginnt.

Eine spektakuläre Zweitliga-Saison 2021/22 ging am gestrigen Sonntag, den 15. Mai, zu Ende. Alle 18 Mannschaften waren zeitgleich im Einsatz. Dabei sicherte sich der FC Schalke 04 mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Bundesliga. Mit den Königsblauen ebenfalls wieder direkt in die Bundesliga zurück darf auch Werder Bremen, der den zweiten fixen Absteiger ausmacht.

Eventuell kehrt mit dem Hamburger SV auch der nächste Traditionsverein wieder in die höchste deutsche Spielklasse zurück. Im Saisonfinale schafften es die Rothosen nach 0:1-Pausenrückstand, das Spiel gegen Hansa Rostock zu drehen und am Ende mit 3:2 zu gewinnen. Die Norddeutschen müssen somit in die Relegation, wo mit Hertha BSC der Tabellensechzehnte der Bundesliga-Saison 2021/22 wartet. Aus der Bundesliga kehren die fixen Absteiger SpVgg Greuther Fürth und Arminia Bielefeld in die 2. Liga zurück.

In der Relegation für die 2. Bundesliga stehen sich zudem Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern (Dritter 3. Liga) gegenüber.

Die Bundesliga-Relegation geht am Donnerstag, den 19. Mai, im Berliner Olympiastadion los, das Hinspiel der Zweitliga-Relegation folgt am Tag darauf (20. Mai) mit dem Heimspiel der Lauterer.

2. Bundesliga: Die Termine der Bundesliga-Relegation

Datum Anpfiff Heim Auswärts Runde Do, 19. Mai 2022 20.30 Uhr Hertha BSC Hamburger SV Hinspiel Mo, 23. Mai 2022 20.30 Uhr Hamburger SV Hertha BSC Rückspiel

2. Bundesliga: Die Termine der Zweitliga-Relegation

Datum Anpfiff Heim Auswärts Runde 20. Mai 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden Hinspiel 24. Mai 20.30 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Kaiserslautern Rückspiel

Während es noch Mannschaften gibt, die in der Relegation um Bundesliga- und Zweitliga-Tickets kämpfen, wirft SPOX schon mal einen Blick auf die nächste Zweitliga-Saison, auf die Saison 2022/23, und zeigt Euch, wann diese beginnt.

2. Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2022/23?

Die 49. Spielzeit der 2. Bundesliga wird am Freitag, den 15. Juli 2022, eröffnet. Im Vergleich zur abgelaufenen Saison 2021/22 ist das Auftaktspiel eine Woche früher angesetzt. Wer in diesem Eröffnungsspiel gegeneinander antreten wird, steht noch nicht fest. Die 34 Spieltage lange Saison soll dann am 28. Mai 2023 mit dem 34. und letzten Spieltag beendet werden. Zählt man die vier Relegationsspiele dazu, sind in der kommenden Saison 306 Begegnungen geplant.

Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die vom 21. November bis zum 18. Dezember stattfinden soll, wird es in den Ligen eine Pause geben. Auch die 2. Bundesliga ist davon betroffen. Nationalspieler müssen nämlich ab dem 14. November für die WM zur Verfügung stehen, weshalb der letzte Zweitliga-Spieltag vor dieser Unterbrechung, der 17. Spieltag, vom 11. bis zum 13. November stattfindet. Elf Wochen Pause wird es wegen der WM geben, ehe dann am 27. Januar 2023 der Spielbetrieb wieder fortgesetzt wird.

