SPOX Voting: Welcher Zweitligist steigt in die Bundesliga auf?

Die 2. Bundesliga strotzt fünf Spieltage vor Schluss nur so vor Spannung. Die ersten vier Plätze trennen lediglich zwei Punkte. Wir wollen von Euch wissen, welcher Verein in die Bundesliga aufsteigt.

Die beiden Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen grüßen nach dem 29. Spieltag punktgleich von der Spitze (beide 53). Ein Punkt dahinter rangiert Herbstmeister St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Darmstadt 98 steht mit 51 Zählern auf dem vierten Platz.

Durch eine fulminante Rückrunde hat sich der 1. FC Nürnberg bis auf den fünften Platz vorgearbeitet. Der Club hat mit 49 Punkten ebenfalls noch gute Chancen auf den Aufstieg.

Anders steht es um den Hamburger SV. Wie in den vergangenen Jahren ist dem HSV in der Rückrunde die Puste ausgegangen, die ersehnte Rückkehr ins deutsche Oberhaus ist in weite Ferne gerückt. "Wenn wir keine Spiele gewinnen, müssen wir auch nicht über den Aufstieg reden", sagte ein enttäuschter Tim Walter nach der jüngsten Pleite gegen Holstein Kiel (0:1).

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits sieben Punkte. Den Rothosen sind also nur noch Außenseiterchancen auszurechnen. Gleiches gilt für den punktgleichen 1. FC Heidenheim (45).

Nun seid Ihr gefragt! Welches dieser Teams spielt in der nächsten Saison erstklassig? Gibt es sogar noch eine große Überraschung? App-User können hier abstimmen.