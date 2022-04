Darmstadt vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga steigt heute das Spitzenspiel zwischen Darmstadt 98 und Schalke 04. Wie Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

2. Bundesliga, Darmstadt vs. Schalke 04: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Am heutigen Sonntag, 17. April, treffen mit Darmstadt 98 und Schalke 04 zwei Aufstiegskandidaten aufeinander. Spielbeginn im sicher ausverkaufen Merck-Stadion am Böllenfalltor ist um 13.30 Uhr.

Schalke 04 ist in der 2. Bundesliga das beste Team der vergangenen Wochen. Nach vier Siegen in Serie übernahmen die Königsblauen nach dem 29. Spieltag die Tabellenführung und sind auf Kurs Rückkehr in die Bundesliga. An der Tabellenspitze thronte kürzlich noch Darmstadt. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Lilien aber nur drei Punkte, bei den Aufstiegsaspiranten Werder Bremen und 1. FC Nürnberg setzte es zwei Niederlagen.

Bei dem dicht beieinander liegenden Feld von fünf Teams an der Tabellenspitze dürfen sich weder Darmstadt noch Schalke eine Niederlage erlauben. In der Hinrunde gewann Darmstadt in der Veltins-Arena nach einer starken Leistung mit 4:2 - das Schalke 04 von damals ist aber nicht mehr das Schalke 04 von heute.

2. Bundesliga: Der 30. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Samstag, 16. April 13.30 Uhr Hannover 96 0:0 Fortuna Düsseldorf Samstag, 16. April 13.30 Uhr SV Sandhausen 1:1 FC St. Pauli Samstag, 16. April 13.30 Uhr Dynamo Dresden 0:0 Holstein Kiel Samstag, 16. April 20.30 Uhr Hamburger SV 3:0 Karlsruher SC Sonntag, 17. April 13.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Nürnberg Sonntag, 17. April 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 FC Schalke 04 Sonntag, 17. April 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue Sonntag, 17. April 13.30 Uhr Hansa Rostock Jahn Regensburg Sonntag, 17. April 13.30 Uhr FC Ingolstadt SC Paderborn

Darmstadt vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Tabellenführer gegen den Vierten - das schreit nach einer Live-Übertragung im Free-TV! Eine solche gibt es vom Spiel Darmstadt 98 vs. Schalke 04 aber nicht. Zwar überträgt Sport1 in dieser Zweitliga-Saison an fast jedem Spieltag eine Partie live im frei empfangbaren Fernsehen, der feste Sendeplatz ist aber immer samstags um 20.30 Uhr. Aus diesem Grund zeigte der Privatsender gestern HSV vs. KSC live.

Komplett auf eine Liveübertragung des Zweitliga-Topspiels müssen Fans heute aber nicht verzichten. Sky zeigt auch in dieser Saison alle Spiele live, allerdings kostenpflichtig. Der Pay-TV-Sender beginnt mit der Übertragung von Darmstadt vs. Schalke 04 heute bereits um 13 Uhr. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Oliver Seidler das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) könnt Ihr zudem alle fünf heutigen Zweitligaspiele in der Konferenz live verfolgen.

Sky bietet zur Partie zwischen Darmstadt und Schalke 04 auch eine Livestream an. Sky-Kunden sehen diesen via der App SkyGo ohne Zusatzzahlung. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein SkyTicket zu buchen. Es gibt mehrere Angebote, beispielsweise das Ticket "Supersport Jahr". Für 19,99 Euro im Monat seht Ihr mit diesem alle Einzelspiele und Konferenzen der 2. Bundesliga. Über die kostenlosen Apps Sk Go und SkyTicket könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Neben Sky zeigt auch OneFootball alle Spiele der 2. Bundesliga im Livestream. Anders als bei Sky könnt Ihr bei OneFootball jedes Einzelspiel für einen einmaligen Preis in Höhe von 3,99 Euro kaufen, ohne ein längerfristiges Abo abschließen zu müssen.

Darmstadt vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist auch in der Saisonendphase der 2. Bundesliga für Euch ganz nah am Ball. Wir berichten von Darmstadt vs. Schalke 04 in Form eines ausführlichen Livetickers. Zudem bieten wir heute einen Konferenzticker an.

Hier geht's zum Liveticker Darmstadt - Schalke 04.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

2. Bundesliga, Darmstadt vs. Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt : Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Sobiech, Holland - Gjasula - Skarke, Kempe, Marvin Mehlem - P. Tietz, L. Pfeiffer

: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Sobiech, Holland - Gjasula - Skarke, Kempe, Marvin Mehlem - P. Tietz, L. Pfeiffer Schalke 04: Fraisl - Matriciani, Thiaw, M. Kaminski, Calhanoglu - Itakura, Latza - Drexler, Bülter, Zalazar - Terodde

