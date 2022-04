2. Liga: Neuer Spitzenreiter! Schalke nutzt Remis im Topspiel aus

Schalke 04 hat sich durch einen 3:0-Sieg über Heidenheim an die Spitze der 2. Liga gesetzt und profitierte damit von einem 1:1 im Topspiel des 29. Spieltags zwischen FC St. Pauli und Werder Bremen.

2. Liga: St. Pauli und Werder Bremen trennen sich unentschieden

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga durch das 1:1 (0:1) beim Verfolger St. Pauli einen wichtigen Punkt im Aufstiegsrennen geholt. Dennoch büßten die Hanseaten die Tabellenführung ein, da Mitabsteiger Schalke 04 sein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gewann und zunächst neuer Spitzenreiter ist.

Daniel-Kofi Kyereh (43.) brachte die Hamburger in Führung, Niclas Füllkrug (58.) gelang mit seinem 15. Saisontor der Ausgleich für die Bremer. Die Gastgeber reklamierten, dass es vor dem Treffer ein Handspiel von Felix Agu aufseiten der Gäste gegeben habe, doch das Tor wurde gegeben.

"In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant", sagte Füllkrug am Sky-Mikrofon, "wir waren am Ende näher am Lucky Punch. Wichtig war heute, nicht zu verlieren."

Im engen Aufstiegsrennen hat Schalke wie der SV Werder 53 Punkte auf dem Konto. Einen Zähler dahinter folgt der Klub vom Millerntor. Vierter ist Darmstadt 98 (51).

Die besseren Chancen besaßen in der ersten Hälfte die Gäste von der Weser. Vor allem die Torjäger Marvin Ducksch und Füllkrug sorgten für viel Gefahr vor dem St.-Pauli-Tor. Füllkrug (25.) setzte den Ball neben den Pfosten, Ducksch (35./36.) zweimal genau in die Arme von Torwart Nikola Vasilj.

Werder-Coach Ole Werner hatte vor dem Anpfiff bei Sky aufgrund der Rückkehr der Zuschauer ans Millerntor betont: "Wir müssen heute versuchen, auch bei diesem lauten Stadion bei uns zu bleiben, unsere Emotionen in die richtige Bahn zu lenken und unsere Stärken auf den Platz zu bringen."

Werder ließ sich auch vom Rückstand nicht nervös machen und spielte weiter nach vorne. Füllkrug schloss eine schöne Kombination mit dem Ausgleich ab. Die Hanseaten wirkten reifer in der Spielanlage, St. Pauli warf seine Kampfkraft in die Waagschale. Torjäger Guido Burgsteller (78.) besaß noch eine gute Chance für die Hausherren. Ducksch (86.) traf nur die Latte des St.-Pauli-Tores.

© getty Werder Bremen und der FC St. Pauli trennten sich im Topspiel 1:1.

2. Liga: Schalke erstmals an der Spitze

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel unter Interimstrainer Mike Büskens ist Schalke 04 im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga erstmals an die Tabellenspitze geklettert. Die extrem effektiven Königsblauen bezwangen den 1. FC Heidenheim mit 3:0 (1:0) und profitierten vom Remis der Konkurrenten FC St. Pauli und Werder Bremen (1:1).

Dominick Drexler verwertete vor 57.126 Zuschauern die einzige Schalker Torchance der ersten Halbzeit zum 1:0 (35.). Ko Itakura erhöhte mit einer sehenswerten Einzelaktion (52.), Simon Terodde sorgte mit seinem 22. Saisontor für den Endstand (90.+6).

"Wir haben mit Intensität gespielt gegen einen Gegner, der immer eklig ist", meinte Drexler bei Sky und ergänzte mit Blick auf die Tabellenführung: "Es ist alles gut, wir haben das Spiel gewonnen. Ich schau mit heute Abend die Tabelle an und vergesse sie dann ganz schnell wieder."

Fünf Runden vor Schluss hat der Bundesliga-Absteiger die sofortige Rückkehr damit dicht vor Augen. Heidenheim verabschiedete sich mit der dritten Auswärtspleite in Folge aus dem Aufstiegsrennen.

Schalke tat sich zunächst schwer gegen die gut organisierten Gäste, die deutlich zielstrebiger Richtung Tor agierten. Torhüter Martin Fraisl rettete zweimal innerhalb von Sekunden in höchster Not: zunächst gegen Jan Schöppner und dann spektakulär gegen den Nachschuss von Tim Kleindienst (9.). Auch bei Maurice Malones Volleyschuss musste sich der Schalker Keeper strecken (20.).

In Führung gingen dennoch die Königsblauen, als Drexler nach einer Hereingabe von Marius Bülter und einer verunglückten Abwehraktion von Oliver Hüsing der Ball quasi auf den Kopf fiel. Es war der neunte Schalker Treffer im Anschluss an einen Eckball.

Auch nach dem Seitenwechsel investierten die Heidenheimer viel, doch Schalke war effektiver. Itakura tanzte zwei Gegenspieler aus, ehe er ins lange Eck traf.

© imago images Schalke 04 ist an die Spitze der 2. Liga gesprungen.

2. Liga: Abstieg von Schlusslicht Aue rückt immer näher

Für Aue war es die vierte Schlappe in Folge. Julian Börner (3.) erzielte das frühe 1:0 für die Niedersachsen, die zuletzt viermal in Folge ohne Sieg geblieben waren und dabei drei Pleiten kassiert hatten. Hendrik Weydandt (24.) erhöhte nach Videobeweis für die Norddeutschen. Nikola Trujic (54.) gelang das Anschlusstor. Sebastian Kerk (75.) machte alles klar.

Durch das 1:1 des FC Ingolstadt bei Jahn Regensburg am Freitagabend waren die Auer auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Relegationsrang 16 ist neun Punkte entfernt, der erste Nichtabstiegsplatz sogar zwölf Zähler. Der Kampf gegen den Abstieg entwickelt sich daher immer mehr zu einer "Mission impossible".

Die Sachsen hatten nach dem frühen Rückstand Probleme, ihren Rhythmus zu finden. Viele Bälle landeten beim Gegner, Hannover verschob geschickt und stellte die Räume zu. Die Führung gab 96 zusätzlichen Auftrieb. In der zweiten Hälfte schöpfte Erzgebirge nach dem Anschlusstor Hoffnung, doch alle Bemühungen brachten nichts mehr.