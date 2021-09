Hansa Rostock vs. SV Darmstadt 98: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntagnachmittag empfängt Aufsteiger Hansa Rostock den SV Darmstadt 98 am 6. Spieltag der 2.Bundesliga. Übertragung im TV und Livestream, Begleitung via Liveticker: SPOX teilt Euch mit, wie Ihr das Aufeinandertreffen nicht verpassen werdet.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98, 2. Liga: Uhrzeit, Stadion

Aufsteiger trifft auf Darmstadt: Der FC Hansa Rostock fordert am heutigen Sonntag, 12. September, Darmstadt 98 im Rahmen des sechsten Spieltags der 2. Liga heraus. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Die Partie findet im Rostocker Ostseestadion statt, bis zu 15.000 Fans werden nach den aktuellen Corona-Bestimmungen dabei sein dürfen.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und Darmstadt 98 nicht im Stadion wird anschauen können, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live. Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag stets. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98 wird auf Sky Sport Bundesliga 4 zu sehen sein - und das Live-Programm wiederum lässt sich dann auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: 2. Liga heute im Liveticker

Bei SPOX wird es zudem einen Liveticker zu dem Spiel geben, mit dem Ihr nichts verpassen werdet, solltet Ihr nicht im TV oder Livestream einschalten können.

Hansa Rostock vs. Darmstadt: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Roßbach - Meißner - Riedel - Neidhart - Scherff - Bahn - Ingelsson - Mamba - Verhoek - Schumacher

Kolke - Roßbach - Meißner - Riedel - Neidhart - Scherff - Bahn - Ingelsson - Mamba - Verhoek - Schumacher Darmstadt 98: Behrens - Riedel - Müller - Sobiech - Bader - Holland - Karic - Stanilewicz - Goller - Schnellhardt - Tietz

2. Liga: Begegnungen am 4. Spieltag

Termin Heim Gast Ergebnis 11. September, 13.30 Uhr Hannover 96 St. Pauli 1:0 11. September, 13.30 Uhr FC Ingolstadt Werder Bremen 0:3 11. September, 13.30 Uhr Karlsruher SC Holstein Kiel 2:2 11. September, 20.30 Uhr Hamburger SV SV Sandhausen 2:1 12. September, 13.30 Uhr FC Heidenheim Dynamo Dresden 12. September, 13.30 Uhr SC Paderborn FC Schalke 04 12. September, 13.30 Uhr Erzgebirge Aue Fortuna Düsseldorf 12. September, 13.30 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Nürnberg

2. Liga: Die aktuelle Tabelle