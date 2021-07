In wenigen Wochen startet die neue Zweitligasaison. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die 2. Bundesliga in der Saison 2021/22 live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Der erste Spieltag der anstehenden Saison in der 2. Bundesliga wird am 23. Juli mit dem Kracher zwischen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und dem Hamburger SV eröffnet. Pünktlich um 20.30 Uhr wird die neue Saison angepfiffen.

2. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im Pay-TV

In der Saison 2021/22 gibt es in Bezug auf die Übertragung der Spiele im TV und im Livestream einige Dinge, die gleich geblieben sind, aber es gibt auch ein paar Veränderungen.

So ist wie auch in der vergangenen Saison der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung aller Spiele live und in voller Länge verantwortlich. Zusätzlich dazu könnt Ihr die Einzelspiele und Konferenzen auch im Livestream von Sky sehen.

Der kostenpflichtige Zugang kann mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freigeschaltet werden.

© getty Trainer Dimitrios Grammozis will mit dem FC Schalke 04 wieder zurück in die Bundesliga.

2. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Was jedoch neu ist, ist das mit Sport1 auch ein Free-TV-Sender Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse überträgt. Der Sportsender hat sich die Rechte für alle Samstagspartien, die um 20.30 Uhr losgehen, gesichert. Dazu bietet Sport1 ebenfalls einen kostenlosen Livestream an.

Die Saisoneröffnung, also Schalke 04 gegen HSV, hat jedoch auch SAT1 im Angebot. Der private Sender zeigt das Spiel auch im Gratis-Livestream - nämlich bei ran.de.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 23.07. 20.30 Uhr Schalke 04 Hamburger SV Sa, 24.07. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Jahn Regensburg Sa, 24.07. 13.30 Uhr Heidenheim SC Paderborn 07 Sa, 24.07. 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden FC Ingolstadt 04 Sa, 24.07. 13.30 Uhr FC Hansa Rostock Karlsruher SC Sa, 24.07. 20.30 Uhr Werder Bremen Hannover 96 So, 25.07. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli Holstein Kiel So, 25.07. 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Erzgebirge Aue So, 25.07. 13.30 Uhr Sandhausen Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga: Die 18 Zweitligisten der Saison 2021/22

Die Zweitliga-Saison verspricht eine spannende zu werden. Von der Bundesliga in die zweite Liga sind mit dem SV Werder Bremen und Schalke 04 gleich zwei Traditionsvereine abgestiegen. Außerdem haben drei Drittligisten die 18-Mannschaften große Liga verstärkt. Dynamo Dresden und Hansa Rostock haben es direkt geschafft, der FC Ingolstadt brauchte dafür die Relegation.