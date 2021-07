Hamburg lässt nun doch Fans von überall ins Stadion

Aufatmen bei Uwe Seeler und allen HSV-Fans! Entgegen erster Beschlüsse dürfen nun doch Menschen aus allen Bundesländern zum Auftakt der 2. Liga ins Stadion.

Anfang der Woche noch hatte es geheißen, dass zwar die Stadien in Hamburg - das Volksparkstadion sowie das Stadion am Millerntor - zu jeweils 30 Prozent zum Start der neuen Saison in der 2. Liga gefüllt werden dürfen. Jedoch hatte dies nur für Einwohner des Bundeslandes Hamburg gegolten. Alle anderen hätten draußen bleiben müssen, also unter anderem auch HSV-Legende Uwe Seeler (84), der kurz hinter der Landesgrenze in Schleswig-Holstein lebt und seinem Unmut über sein persönliches "Stadionverbot" in der Bild Luft gemacht hatte.

Nun jedoch sollen er und alle anderen HSV-Fans außerhalb Hamburgs aufatmen können, denn am Montag haben laut Bild die Bezirksämter Altona und Mitte mit der Sozialbehörde getagt und die beschlossenen Regeln gekippt.

© getty Fans aus allen Bundesländern dürfen in der 2. Liga ins Stadion in Hamburg.

Demnach dürfen nun doch Menschen aus allen Bundesländern anreisen und zu den Spielen kommen. Zum HSV-Spiel gegen Dynamo Dresden am 1. August dürfen dann 17.100 Zuschauer rein, zum Spiel von St. Pauli gegen Kiel immerhin 9000. Alle müssen jedoch sitzen.

Zudem gilt: Zugang erhalten nur Leute, die entweder von Corona genesen sind, geimpft sind oder negativ getestet wurden. Zudem gilt überall auf dem Gelände Maskenpflicht, außer am Sitzplatz im Stadion.