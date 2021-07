FC Schalke 04 - Salif Sane verlässt Trainingslager: "Konnte Tempo nicht mitgehen"

Schalkes Innenverteidiger Salif Sane hat das Trainingslager in Mittersill/Österreich. verlassen. Grund sind Knieprobleme, die den 30-Jährigen aufgrund der hohen Belastung plagen. Sportdirektor Rouven Schröder äußerte sich vielsagend.

"Das Trainerteam hat an den vergangenen Tagen die Belastung für alle deutlich sichtbar gesteigert. Salif konnte dieses Tempo leider nicht mitgehen", erklärte Schröder. "Wir haben mit ihm und mit dem Arzt gesprochen, und dann entschieden, dass er abreisen wird. Wir werden genauere Untersuchungen machen."

Bereits in den vergangenen Jahren bereitete Sane das rechte Knie immer wieder Probleme, in der jetzigen Verfassung ist er laut Schröder keine Hilfe für den Bundesliga-Absteiger. "Wir wissen um den Wert von Salif, aber man muss das Tempo gehen können, das ist für uns elementar. Das Tempo wird sicherlich weiter so bleiben."

Ohne Sane, der noch bis 2022 an die Königsblauen gebunden ist, wird die Besetzung der Schalker Abwehrzentrale immer kritischer. Laut der WAZ kommen ansonsten nur Marcin Kaminski, Malick Thiaw und Timo Becker für die drei Plätze infrage. Die Verpflichtung einer Alternative scheint notwendig.