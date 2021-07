FC Schalke, News und Gerüchte: Gruppe "Tradition und Zukunft" erhebt schwere Vorwürfe

Die S04-Gruppierung "Tradition und Zukunft" hat ihre Rangnick-Pläne verteidigt und schwere Vorwürfe erhoben. Ein Defensiv-Neuzugang könnte aus Belgien kommen. Der FC Liverpool will Ozan Kabak offenbar nicht einmal als Schnäppchen. News und Gerüchte gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Königsblauen.

FC Schalke, News: Gruppe "Tradition und Zukunft" erhebt schwere Vorwürfe

Die Schalker Gruppierung "Tradition und Zukunft" sorgte im März mit dem Versuch, Ralf Rangnick als neuen Sportchef zu installieren, für Aufsehen. Kurz vor der Mitgliederversammlung haben sich die Verantwortlichen zu Wort gemeldet und ihre damaligen Pläne untermauert.

"Wir hatten die Zusage von Ralf Rangnick, als Verantwortlicher für den Bereich Sport, zu uns zurückzukommen. Das mit für ihn sehr moderaten Gehaltsvorstellungen", schrieb die Gruppe auf ihrer neuen Website. "Es stimmt auch, dass sich Ralf Rangnick einen Lizenzspieler-Etat von ca. 35 Mio. Euro gewünscht hat, um ein Team aus jungen, hungrigen und etablierten Top-Spielern zusammenstellen zu können."

Obwohl die Gruppe bereit gewesen sei, eine mögliche Differenz zum machbaren Budget aus eigener Tasche auszugleichen, habe der Vorstand sie "abblitzen" lassen. Zudem seien "über die entsprechenden Vorgänge jede Menge Unwahrheiten verbreitet" worden.

Schwere Vorwürfe wurden insbesondere gegen Trivago-Boss Axel Helfer erhoben, der "besonders negativ" aufgefallen sein soll. "In der Öffentlichkeit und vor dem Wahlausschuss zum neuen Aufsichtsrat behauptete er felsenfest, zum Thema Rangnick von nichts gewusst zu haben. Für uns ist das unfassbar, war doch genau dieser Axel Helfer einige Wochen vorher persönlich bei einem Sondierungsgespräch unserer Gruppe mit Ralf Rangnick anwesend." Helfer stellt sich am Samstag zur Aufsichtsratswahl.

Mit dem Verkauf der eSports-Lizenz habe Schalke 04 "leider auch strategisches Potenzial vergeudet, denn die Option für die Erschließung einer neuen, international millionenstarken Fangruppe für unseren Club ist nun eine verpasste Chance", erklärte Mitglied Ludger Inholte.

Zudem seien durch eine andere Verkaufsstrategie deutlich höhere Erlöse möglich gewesen. "Wir hatten den Plan, diese Unit für 25 Mio. Euro selbst zu kaufen und dann, zum bestmöglichen Zeitpunkt für Schalke 04, an die Börse zu führen." So seien Einnahmen von 50 Millionen Euro möglich gewesen. Mitglieder der Gruppe "Tradition und Zukunft" sind neben zahlreichen Geschäftsleuten unter anderem auch Ex-Spieler Ingo Anderbrügge.

© imago images Ingo Anderbrügge war seiner Zeit selbst Profi bei S04 und dem BVB.

FC Schalke, Gerücht: Innenverteidiger Wouters Transferziel?

Sollten Ozan Kabak und Matija Nastasic Schalke 04 wie geplant noch verlassen, ist die Personaldecke der Königsblauen in der Defensive dünn - zumal das Knie von Salif Sane weiter Sorgen bereitet. Nachbessern könnte S04 mit einem Defensivspieler aus Belgien.

Wie Het Nieuwsblad berichtet, haben die Knappen Interesse an Dries Wouters vom KRC Genk. Der 24-Jährige ist in der Abwehr variabel einsetzbar, sowohl auf der Sechs als auch in der Abwehrkette zentral und links. Bis 2024 ist Wouters noch an die Belgier gebunden.

Der Linksfuß, der viermal für die belgische U21 auflief, kam für Genk in der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz, nachdem er in der Vorrunde noch acht Ligaspiele absolviert hatte. Nach dem Trainerwechsel zu John van den Brom im November 2020 kamen nur noch zu 45 Einsatzminuten hinzu.

Schalke 04, News: Liverpool will Kabak nicht mal zum Schnäppchenpreis

Der FC Liverpool hat nach Informationen von SPOX und Goal die Möglichkeit ausgeschlagen, Ozan Kabak vom FC Schalke 04 für zehn Millionen Euro fest zu verpflichten.

Schalke ist auf die Reds zugekommen, denn der finanziell angeschlagene Bundesliga-Absteiger will unbedingt Ablösesummen einnehmen und gleichzeitig Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Liverpool jedoch lehnte das Angebot ab.

Weitere Infos gibt es hier.

© getty Die Zukunft von Kabak ist völlig offen.

FC Schalke 04: Spielplan in der 2. Liga