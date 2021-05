Holstein Kiel vs. Jahn Regensburg: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga findet heute das Nachholspiel zwischen Holstein Kiel und Jahn Regensburg statt. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

2. Liga, Holstein Kiel - Jahn Regensburg: Nachholtermin, Spielort, Zeit, Infos

Für Holstein Kiel geht am heutigen Donnerstag, 13. Mai, der Nachholspiel-Marathon in der 2. Liga weiter. Die Norddeutschen empfangen Jahn Regensburg. Angepfiffen wird das Spiel bereits um 15.30 Uhr.

Nach mehreren COVID-19-Fällen im gesamten Team mussten Anfang April drei Begegnungen von Holstein Kiel in der 2. Liga verschoben werden. Nach zweiwöchiger Quarantäne legten die "Störche" erst am 24. April in der 2. Liga wieder los. Seitdem haben sie fünf Spiele absolviert.

Trotz aller Schwierigkeiten marschiert Kiel Richtung Aufstieg in die Bundesliga. Aus den fünf Partien nach der unfreiwilligen Zwangspause wurden 13 Punkte geholt, zuletzt gewann Kiel am vergangenen Montag mit 1:0 gegen Hannover 96 und sprang dadurch auf den zweiten Tabellenplatz. Mit einem weiteren Sieg heute gegen Regensburg könnte Kiel bis auf einen Punkt an Tabellenführer VfL Bochum heranrücken und den Vorsprung auf Verfolger SpVgg Greuther Fürth auf vier Punkte ausbauen.

Leicht wird dieses Unterfangen den Kielern der heutige Gast aber nicht machen. Regensburg braucht nämlich im Abstiegskampf selbst jeden Punkt. Der Jahn liegt nur noch vier Punkte vor Relegationsplatz 16 (Eintracht Braunschweig). Gewinnt Regensburg heute in Kiel, ist der Klassenerhalt gesichert.

Holstein Kiel - Jahn Regensburg: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Liga werden in dieser Saison live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung heute um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Kommentator ist Roland Evers.

Sky bietet seinen Bestandskunden via SkyGo auch einen Stream auf allen mobilen Endgeräten an. Nicht-Sky-Kunden haben die Möglichkeit ein Sky Ticket zu buchen und sich sich auf diese Art und Weise das Spiel live anzusehen. Alle Informationen zu den Angeboten und Preisen findet Ihr hier!

Holstein Kiel - Jahn Regensburg: Die Highlights bei DAZN

Etwa 40 Minuten nach Spielende könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN die Höhepunkte des Spieles sehen. Das ist kein einmaliges Angebot von DAZN, sind doch nach jedem Spiel der Bundesliga und der 2. Liga die Highlights schon 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform zu sehen.

Holstein Kiel - Jahn Regensburg: 2. Liga heute im Liveticker

SPOX ist heute mit einem ausführlichen Liveticker ganz nah dran am Geschehen in Kiel. In der Tagesübersicht sind zudem alle Liveticker des heutigen Tages aufgelistet.

Hier geht's zum Liveticker Holstein Kiel - Jahn Regensburg.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

