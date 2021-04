HSV (Hamburger SV) - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV steht unter Zugzwang, will er den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen. Im heutigen Nachholspiel des 30. Spieltags heißt der Gegner Karlsruher SC. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Hamburger kämpft auch in der dritten Jahr als Zweitligist um den Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Auch in dieser Saison verspricht das Finish spannend zu werden. Die Hamburger verweilen aktuell auf dem dritten Rang, dem Relegationsplatz.

Der Viertplatzierte Holstein Kiel ist dem Traditionsverein jedoch dicht auf den Fersen. Mit zwei Spielen Rückstand fehlt nur ein Punkt auf die Rothosen, die heute gegen den KSC antreten.

HSV (Hamburger SV) - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem HSV und dem KSC wird am heutigen Donnerstag (29. April) um 18.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen. Es handelt sich dabei um die Begegnung am 30. Spieltag, das coronabedingt verlegt wurde. In der Hinrunde entschied der HSV die Partie mit 2:1 für sich.

HSV (Hamburger SV) - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute live im TV

Da Sky die Übertragungsrechte für die diesjährige Zweitligasaison besitzt, ist der Pay-TV-Sender auch für HSV gegen den KSC verantwortlich. Um 18.15 Uhr geht die Vorberichterstattung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD los. Für Euch als Kommentator im Einsatz ist dabei Toni Tomic.

HSV (Hamburger SV) - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute live im Livestream

Sky zeigt die vollen 90 Minuten inklusive Nachspielzeit zudem auch im Livestream. Ihr wollt diesen besuchen? Dann holt Euch ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

HSV (Hamburger SV) - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, den HSV und KSC bei Sky aufeinandertreffen zu sehen, kann als Alternative bei SPOX vorbeischauen und im ausführlichen Liveticker das Spielgeschehen verfolgen.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

HSV: Ambrosius erleidet Kreuzbandriss

Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen personellen Rückschlag verkraften. Innenverteidiger Stephan Ambrosius fällt mit einem Kreuzbandriss im Knie mehrere Monate aus. Der 22 Jahre alte Stammspieler im Team von Trainer Daniel Thioune erlitt die Verletzung im Training am Dienstag.

Ambrosius, der von der gleichen Verletzung bereits 2018 zurückgeworfen worden war, hatte bislang 26 von 31 Pflichtspielen des HSV in dieser Saison absolviert und zählte auch zum Kader der U21-Nationalmannschaft für die EM in Slowenien und Ungarn. (Quelle: SID)

HSV (Hamburger SV) - KSC (Karlsruher SC): Voraussichtliche Aufstellungen

Durch den Ausfall von Ambrosius dürfte Rick van Drongelen beim HSV in die Startelf in der Verteidigung rutschen.

Auf Seiten des KSC hat sich Torjäger Philipp Hofmann am Montag gegen Aue verletzt. Er wird wohl von Babacar Gueye vertreten.

HSV: Ulreich - Gyamerah, Leistner, van Drongelen, Leibold - Heyer, Dudziak, Hunt - Wintzheimer, Terodde, Kittel

Ulreich - Gyamerah, Leistner, van Drongelen, Leibold - Heyer, Dudziak, Hunt - Wintzheimer, Terodde, Kittel KSC: Gersbeck - Jung, Kobald, Wimmer, Heise - Gondorf, Wanitzek - Choi, Batmaz, kother - Gueye

2. Liga: Die aktuelle Tabelle im Überblick

Vier Spiele bleiben dem HSV noch, um den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Dafür müssen die Norddeutschen darauf hoffen, dass die Konkurrenten Punkte liegen lassen. Wenn die Kieler nämlich ihre Spiele nachholen, ziehen sie aller Voraussicht nach an Hamburg vorbei.