2. Liga: VfL Bochums Trainer Reis zofft sich mit eigenem Spieler Soares nach HSV-Pleite

Der VfL Bochum hat das Spitzenspiel der 2. Liga gegen den HSV mit 0:2 verloren. Im Anschluss an die Partie zoffte sich Bochum-Trainer Thomas Reis mit Verteidiger Danilo Soares.

Nach einem Zweikampf hatte der Brasilianer eine Platzwunde aus dem Spiel mitgenommen und wollte sich nach dem Spiel nicht beruhigen. Wütend und wild gestikulierend schritt er erst vom Platz und lieferte sich dann sogar ein heftiges Wortgefecht mit seinem Trainer Thomas Reis.

Reis wollte auf den 29-Jährigen beruhigend einwirken und offenbar zum Handshake mit dem Gegner aus Hamburg drängen. Soares riss sich aus der Umklammerung und warf seinem Trainer böse Blicke zu.

Im Nachhinein wollte Reis am Sky-Mikrofon nicht preisgeben, was er seinem Spieler in dieser hitzigen Auseinandersetzung gesagt hatte. Er verriet allerdings, dass er den Zweikampf, bei dem sich Soares verletzt hatte, ähnlich gesehen habe. "Ein paar Entscheidungen haben mir nicht so gefallen. Danilo Soares hat einen Cut, und das Spiel läuft weiter", erklärte Reis.

Die Bochumer haben es durch die Niederlage im Aufstiegskracher verpasst, den direkten Konkurrenten aus Hamburg zu distanzieren. Nun haben die Rothosen trotz der zuletzt anhaltenden Ergebniskrise nur zwei Punkte Rückstand auf den VfL.

Bochum: Die Tabellensituation an der Spitze