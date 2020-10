Wer zeigt / überträgt Nürnberg - Darmstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Der 1. FC Nürnberg empfängt am 3. Spieltag der 2. Bundesliga zuhause den SV Darmstadt. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98: Uhrzeit, Spielort, Stadion

Am heutigen Montag, den 5. Oktober, stehen sich in der 2. Bundesliga der 1. FC Nürnberg und der SV Darmstadt gegenüber. Die Partie am 3. Spieltag geht ab 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg über die Bühne.

1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98: Heute live im TV und Livestream

Das Zweitligaspiel wird wie üblich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Eine halbe Stunde vor Anpfiff starten auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichte zum Spiel. Danach übernimmt Stefan Hempel als Kommentator.

Ebenso bietet Sky das Duell im Livestream an. Mit einem SkyGo-Abonnement kann darauf zugegriffen werden. Eine zusätzliche Option stellt das SkyTicket dar. Dafür ist kein Abo nötig.

1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker

Fans der beiden Klubs, die kein SkyGo-Abo haben, können das Spiel trotzdem mitverfolgen - nämlich mit dem Liveticker von SPOX. Damit verpasst Ihr auch keine wichtige Aktion der Partie.

Hier geht's zum Liveticker Nürnberg gegen Darmstadt.

1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Nürnberg:

Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis, Nürnberger - Lohkemper, Dovedan, Hack - Schleusener

SV Darmstadt 98:

Schuhen - Bader, L. Mai, Höhn, Holland - Rapp - Skarke, Kempe, Marvin Mehlem, Honsak - Serd. Dursun

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Sieben Spiele des 3. Spieltags wurden bereits absolviert. Zwei stehen noch aus. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aus wurde wegen mehrerer Coronafälle bei Aue vorerst abgesagt. Nürnberg gegen Darmstadt ist die andere verbliebene Begegnung.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 02.10. 18.30 Uhr Sandhausen 1:0 FC Sankt Pauli 02.10. 18.30 Uhr VfL Bochum 0:0 VfL Osnabrück 03.10. 13 Uhr Jahn Regensburg 1:0 Karlsruher SC 03.10. 13 Uhr Hannover 96 4:1 Eintr. Braunschweig 03.10. 13 Uhr Heidenheim 0:0 SC Paderborn 07 04.10. 13.30 Uhr Würzburger Kickers 2:2 SpVgg Greuther Fürth 04.10. 13.30 Uhr Holstein Kiel 2:1 Fortuna Düsseldorf verschoben - Hamburger SV -:- FC Erzgebirge Aue 05.10. 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg -:- SV Darmstadt 98

© imago images / Zink

2. Bundesliga: Die Tabelle vor der heutigen Begegnung