2. Liga: St. Pauli verliert bei Burgstaller-Debüt - Nullnummer zwischen Bochum und Osnabrück

Beim Debüt von Guido Burgstaller hat der FC St. Pauli in der 2. Bundesliga seine erste Saisonniederlage kassiert. Mit dem Neuzugang von Krisenklub Schalke 04 unterlagen die Hamburger am 3. Spieltag beim SV Sandhausen 0:1 (0:1). Der VfL Bochum und der VfL Osnabrück trennten sich am Freitagabend torlos.

Ein Eigentor von Daniel Buballa (45.) entschied das Spiel, der Verteidiger hatte einen Schuss von Sandhausens Dennis Diekmeier abgefälscht. St. Paulis Neuzugang Guido Burgstaller, unter der Woche von Schalke 04 verpflichtet, wurde zur 62. Minute eingewechselt.

Die Hamburger, zuvor noch ohne Saisonniederlage, starteten überlegen, hatten das Spiel eine halbe Stunde lang im Griff und kamen zu guten Chancen. Erst danach agierte Sandhausen auf Augenhöhe und kam dann kurz vor dem Pausenpfiff mit etwas Glück zur Führung.

2. Bundesliga: Die Tabelle