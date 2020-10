2. Liga: Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist Derbyzeit! Hannover 96 empfängt am 3. Spieltag der 2. Bundesliga Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Spielbeginn, Ort, Stadion

Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga begegnen sich am heutigen Samstag die niedersächsischen Rivalen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in der HDI Arena in Hannover. Der Ball rollt dann ab 13 Uhr.

Die Spielstätte bietet im Normalfall Platz für 49.200 Zuschauer. In Zeiten von Corona ist man jedoch noch weit davon entfernt, das Stadion zu 100 Prozent zu füllen. Knapp 10.000 Besucher sind zugelassen.

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Heute live im TV und Livestream

Wer das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig live und in voller Länge mitverfolgen möchte, ist bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender hat nämlich die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga und somit auch für das heutige Spiel exklusiv. Die Einzelpartie läuft dann auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD.

Die Vorberichte für das Spiel starten bereits um 12.30 Uhr. Jürgen Schmitz kommentiert die Partie. Auch im Livestream wird das Zweitligaspiel von Sky angeboten. Um dort live dabei zu sein, muss entweder auf SkyGo oder SkyTicket zugegriffen werden. Parallel zum Duell zwischen Hannover und Braunschweig läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD die Samstagskonferenz der 2. Liga.

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker

Fans der beiden Mannschaften, die keine Sky-Kunden sind, müssen nicht auf das Spiel verzichten. Denn mit dem Liveticker von SPOX können auch dort die wichtigsten Aktionen der Partie mitverfolgt werden.

Hier geht's zum Liveticker Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig.

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte Hannover 96 spielen:

Esser - Muroya, M. Franke, Hübers, Hult - D. Kaiser, Frantz - Haraguchi, Maina - Weydandt, Ducksch

So könnte Eintracht Braunschweig spielen:

Dornebusch - Kessel, Schultz, Wydra, Schlüter - Nikolaou, Ben Balla - Kobylanski - Kaufmann, Abdullahi, Bär

© imago images / Sven Simon

2. Bundesliga: Der Tabelle vor dem 3. Spieltag

Braunschweig gelang in den ersten beiden Partien noch kein Sieg. Hannover setzte sich am 1. Spieltag gegen den KSC durch, ehe es eine Pleite in Osnabrück setzte.