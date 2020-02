2. Liga: HSV verliert erneut das Stadtderby - VfB Stuttgart neuer Zweiter

Der Hamburger SV hat sein Derbytrauma, Stuttgart bleibt auf Aufstiegskurs: Die Rothosen verloren auch das zweite Stadtduell der Saison gegen den FC St. Pauli mit 0:2 (0:2) und fielen am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf den Relegationsplatz zurück. Der VfB Stuttgart hingegen gab sich gegen Jahn Regensburg beim 2:0 (0:0) keine Blöße und zog nach Punkten mit Tabellenführer Arminia Bielefeld gleich, der am Sonntag gegen Hannover 96 im Einsatz ist.

Im Schatten des Spitzentrios gewann der 1. FC Heidenheim das Verfolgerduell bei Holstein Kiel mit 1:0 (0:0) und rückte bis auf drei Zähler an den HSV heran. Immer angespannter stellt sich die Lage bei Schlusslicht Dresden nach dem 1:2 (0:0) gegen den VfL Bochum dar, der sich durch den Erfolg seinerseits Luft im Abstiegskampf verschaffte und auf Rang 13 kletterte.

St. Pauli knackte ausgerechnet im "Wohnzimmer" des Erzrivalen seine schwarze Serie und fuhr den ersten Auswärtssieg seit fast einem Jahr ein. Henk Veerman brachte die Kiezkicker mit einer feinen Einzelleistung bei einem Konter in Führung (20.). Der Stürmer setzte sich im Duell der Niederländer gegen Rick van Drongelen durch und vollendete dann überlegt. Wenig später erhöhte Matt Penney per Distanzknaller (29.).

In Stuttgart erzielte Daniel Didavi (58.) per herrlichem 25-m-Freistoß das erlösende Führungstor für den VfB, der den dritten Sieg in Folge feierte. Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro (59.) machte den VfB-Doppelpack perfekt. Die Stuttgarter bleiben unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo ungeschlagen.

2. Liga: Theuerkauf lässt Heidenheim jubeln

Auf tiefem Platz erlöste Norman Theuerkauf (77.) die Heidenheimer und schürte die Aufstiegshoffnungen des Underdogs von der Schwäbischen Alb.

In Dresden ging der VfL Durch den eingewechselten Silvere Ganvoula (66.) in Führung, Jannis Nikolaou (70.) war per Kopf zum Ausgleich erfolgreich. Vitaly Janelt (90.+3) traf für den VfL zum Sieg.

Die Tabelle der 2. Liga am 23. Spieltag