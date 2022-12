Das große Finale rückt näher. Die WM 2022 in Katar neigt sich dem Ende und bekommt mit dem Finale einen krönenden Abschluss am Sonntag. Zu welcher Uhrzeit das Finale steigt, verrät Euch SPOX hier.

Das bittere Aus der Brasilianer gegen Kroatien. Die Schlacht zwischen Argentinien und den Niederlanden. Der Sensationssieg von Marokko über Favorit Portugal. Der Sieg von Frankreich im Duell der Weltmeister gegen England.

Alleine die Viertelfinalpartien haben Geschichte geschrieben und werden lange nicht vergessen sein. Ebenso spannend werden die Halbfinalpartien zwischen Argentinien und Kroatien am heutigen Dienstag und zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch.

Wer sich nun im großen Finale von Katar den Weltmeistertitel holt, wird mit Spannung erwartet. Im Lusail Iconic Stadium kommt es am Sonntag, den 18. Dezember zum Showdown.

WM 2022: Um wie viel Uhr beginnt das Finale?

Das Finale der WM 2022 in Katar wird um 20 Uhr Ortszeit angepfiffen. Somit ist der Spielbeginn in Deutschland aufgrund der Zeitverschiebung bei 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Vor voraussichtlich 88.966 Zuschauern im Lusail Iconic Stadium (Lusail) wird sich dann herausstellen, wer Weltmeister 2022 wird.

Mit Frankreich und Argentinien sind noch zwei Nationen mit dabei, die den Titel bereits in die Höhe stemmen durften - beide jeweils zweimal -, Kroatien und Marokko sind hingegen noch ohne WM-Titel.

WM 2022: Das Halbfinale und Finale im Überblick

Runde Datum, Uhrzeit (MEZ) Begegnung Halbfinale 13.12., 20 Uhr Kroatien vs. Argentinien Halbfinale 14.12., 20 Uhr Marokko vs. Frankreich Spiel um Platz 3 17.12., 16 Uhr Kroatien/Argentinien vs. Marokko/Frankreich Finale 18.12., 16 Uhr Kroatien/Argentinien vs. Marokko/Frankreich

© getty Am 18. Dezember steigt das WM-Finale in Katar.

WM 2022: Um wie viel Uhr beginnt das Finale? Übertragung im TV und Livestream

Wer das Finale der WM in Katar am Sonntag live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Zum einen kümmert sich MagentaTV um die Übertragung im Pay-TV, wofür Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Zum anderen bietet die ARD das Spektakel sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de an.

Die Vorberichte zum Finale in der ARD beginnen um 15 Uhr, Jessy Wellmer moderiert dabei und wird von den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira unterstützt. Vor Ort übernimmt Esther Sedlaczek die Moderation, Bastian Schweinsteiger fungiert als Experte.

WM 2022: Um wie viel Uhr beginnt das Finale? Wichtigste Infos

Begegnung: Argentinien/Kroatien vs. Marokko/Frankreich

Argentinien/Kroatien vs. Marokko/Frankreich Wettbewerb: FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Runde: Finale

Finale Datum: 18. Dezember 2022

18. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail TV: ARD, MagentaTV

Livestream: sportschau.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM: Die letzten zehn Weltmeister

Eine Übersicht mit allen Endspielen der WM-Geschichte findet Ihr hier.