Die teilnehmenden Mannschaften, Uhrzeit, Ort Spielstätte - all dies steht beim WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich bereits fest. Etwas später wurde auch der Schiedsrichter bekannt, der das große Finale leiten wird. Die Antwort gibt es hier.

Lionel Messi gegen Kylian Mbappé, Argentinien gegen Frankreich! Das Finale der Weltmeisterschaft in Katar verspricht Spannung auf höchstem Niveau. Im Alter von 35 Jahren hat Lionel Messi endlich wieder die Chance, Weltmeister zu werden und den einzigen Pokal zu holen, der in seinem vollen Trophäenschrank noch fehlt. Im Finale von 2014 scheiterten er und Argentinien noch an Deutschland.

Am heutigen Sonntag, den 18. Dezember, heißt der Gegner jedoch nicht Deutschland, sondern Frankreich. Um 16 Uhr deutscher Zeit geht das Spiel im Lusail Iconic Stadium in Lusail los.

Auch der Schiedsrichter, der das Spiel leiten wird, ist bereits bekannt. Die Antwort dazu gibt es im nächsten Absatz.

Schiedsrichter beim WM-Finale 2022: Wer pfeift Argentinien vs. Frankreich?

Das Schiedsrichterteam für das letzte Spiel der WM kommt aus Polen. Für Recht und Ordnung auf dem Spielfeld wird Szymon Marciniak sorgen, der reichlich Erfahrung mit wichtigen Spielen hat. Es ist sein drittes Spiel beim Turnier in Katar, vorher pfiff er noch das Gruppenspiel zwischen Frankreich und Dänemark sowie das Achtelfinale zwischen Argentinien und Australien. Beide Finalisten haben sich also schon mit ihm vertraut gemacht. Auch auf Vereinsebene bekommt der 41-Jährige hochkarätige Spiele zugewiesen, vier Spiele der Champions League hat er in der laufenden Saison bislang gepfiffen.

Seine Assistenten werden heute Pawel Skolnicki und Tomasz Listkiewicz sein. Vierter Offizieller ist der US-Amerikaner Ismail Eifath. Teil des sechsköpfigen Video-Teams ist auch der Deutsche Bastian Dankert.

© getty Final-Schiedsrichter Szymon Marciniak hat in Katar sowohl ein Spiel der Argentinier als auch eines der Franzosen gepfiffen.

Schiedsrichter beim WM-Finale 2022: Wer pfeift Argentinien vs. Frankreich - Übertragung im TV und Livestream

Der Aufgabe, das WM-Finale 2022 zu übertragen, haben sich MagentaTV und die ARD angenommen. Während für MagentaTV ein Abonnement, das mit Kosten verbunden ist, benötigt wird, ist der Zugang zum Livestream der ARD bei sportschau.de kostenlos abrufbar. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender das Spektakel im frei empfangbaren Fernsehen an, wo die für die WM zuständige Sporschau-Sendung um 15 Uhr losgeht.

Schiedsrichter beim WM-Finale 2022: Wer pfeift Argentinien vs. Frankreich -der Liveticker zum Spiel

Auch SPOX ist beim wichtigsten Spiel des Jahres live mit dabei - nämlich mit einem Liveticker. So können auch die, die keine Bilder zum Finale sehen, parallel dazu das Duell zwischen Argentinien und Frankreich verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des WM-Finals zwischen Argentinien und Frankreich.

Schiedsrichter beim WM-Finale 2022: Wer pfeift Argentinien vs. Frankreich - Infos in der Übersicht

Begegnung: Argentinien - Frankreich

Argentinien - Frankreich Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Finale

Finale Datum: 18. Dezember 2022

18. Dezember 2022 Anstoß: 16.00 Uhr MEZ

16.00 Uhr MEZ Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail TV: ARD, MagentaTV

Livestream: sportschau.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Alle Weltmeister im Überblick

Die Franzosen sind die Titelverteidiger und haben es trotz der Ausfälle von Superstars wie Karim Benzema, N'Golo Kante, Paul Pogba und Lucas Hernandez wieder ins Finale geschafft. Mit einem Sieg würden sie sich zur ersten Mannschaft machen, die seit 1962 einen Weltmeistertitel verteidigen konnte. Dies gelang zuletzt Brasilien mit Legende Pele.

Auch mit Blick auf die Liste der Weltmeister ist das heutige Finale von Bedeutung. Beide Nationen stehen aktuell nämlich bei zwei WM-Triumphen. Argentinien stemmte 1978 und 1986 den Pokal in die Höhe, Frankreich 1998 und 2018. Der Sieger von heute würde also am Gegner vorbeiziehen und sich hinter Brasilien (5 WM-Titel), Deutschland (4) und Italien (4) alleine auf Rang vier einreihen.