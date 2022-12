Ehe Argentinien und Frankreich im Finale der WM 2022 um den goldenen Pokal kämpfen, gibt es im Lusail Iconic Stadium eine Abschlussfeier. Wie wird diese aussehen? SPOX verrät es.

Es ging mit einer Feier los und es hört mit einer Feier auf. So wie vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Katar am 20. November gibt es auch am Sonntag vor dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich eine Zeremonie auf dem Feld, bevor der Kampf um den goldenen WM-Pokal beginnt.

Finale der WM 2022: Alle Infos zur Abschlussfeier der Fußball-Weltmeisterschaft

Die Abschlussfeier startet offenbar gegen 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. In einer Pressemitteilung hat der Fußballweltverband FIFA jedenfalls darum gebeten, dass die Fans bis zu dieser Uhrzeit (Ortszeit 16.30 Uhr) schon einmal ihre Plätze im 88.000 Zuschauer fassenden Lusail Iconic Stadium einnehmen mögen, "um die atemberaubende Abschlusszeremonie nicht zu verpassen".

Sie werde den Menschen dort "für immer in Erinnerung bleiben", so die FIFA. Dafür werden die Tore des Final-Stadions schon um 12 Uhr MEZ geöffnet.

© getty Das WM-Finale 2022 findet im Lusail Iconic Stadium statt.

Für die Abschlusszeremonie ist eine Dauer von 15 Minuten geplant. Thematisch im Mittelpunkt steht dabei, mittels Poesie und Musik das Zusammenkommen der Welt während des Turniers zu zelebrieren.

Nach dem Endspiel gibt es noch ein Konzert: Davido und Aisha werden ihren offiziellen WM-Song "(Hayya Hayya) Better Together" live performen, Ozuna und Gims führen ihren offiziellen WM-Soundtrack "Arhbo" vor, außerdem tritt auch die gesamte weibliche Besetzung mit ihrem WM-Song "Light the Sky" auf.

Finale der WM 2022: Abschlussfeier der Fußball-Weltmeisterschaft im TV und Livestream

Bei Beginn der Abschlussfeier um 14.30 Uhr wird es diese in Deutschland nicht live im TV und Livestream zu sehen geben. Zum Finale zwischen Argentinien und Frankreich bieten die ARD im Free-TV und MagentaTV im Pay-TV jeweils eine Übertragung an, beide Sender gehen allerdings erst um 15 Uhr live auf Sendung. Sie werden von der Zeremonie also wohl lediglich Ausschnitte nachliefern.

WM 2022, Finale: Argentinien vs. Frankreich - Infos zum Endspiel

Begegnung: Argentinien - Frankreich

Argentinien - Frankreich Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Finale

Finale Datum: 18. Dezember 2022

18. Dezember 2022 Anstoß: 16.00 Uhr MEZ

16.00 Uhr MEZ Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail TV: ARD, MagentaTV

Livestream: ARD, MagentaTV

Liveticker: SPOX

Zwischen Vorfreude und Gruselkabinett: So lief die Eröffnungsfeier der WM © getty 1/18 Die WM 2022 in Katar ist eröffnet! Während sich viele auf das Sportliche konzentrieren, ist dieses Turnier für andere nur eine Gruselveranstaltung. Wir zeigen Euch die Bilder von der Eröffnungsfeier. © getty 2/18 Lichtshow, Musik, Tanzeinlagen - Katar orientiert sich an dem, was wir von Eröffnungsfeiern bereits kennen. © getty 3/18 Die Boygroup BTS mit dem Sänger Jung Kook sorgte für die musikalische Untermalung. © getty 4/18 Das Eröffnungsspiel werden die Gastgeber aus Katar und Ecuador bestreiten. Ecuadorianische Fans träumen anscheinend schon groß. © getty 5/18 Tanzeinlagen und Choreografien dürfen selbstredend nicht fehlen. © getty 6/18 Auch Morgan Freeman hatte einen Auftritt bei der Eröffnungszeremonie. © getty 7/18 Der Pokal in den Händen des ehemaligen Nationalspielers Marcel Desailly. Wir erinnern uns: Frankreich ist amtierender Champion. © getty 8/18 Tänzerinnen und Tänzer performen in den Farben der teilnehmenden Nationen rund um die aufgebaute Kulisse. © getty 9/18 Scheich Tamim bin Hamad al-Thani hält eine Rede auf der Tribüne der großen Namen dieser WM, wenn man so möchte. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino sitzt dort. © getty 10/18 Natürlich ließ er sich auch nicht die Gelegenheit nehmen, selbst das Wort zu ergreifen. Wie er sich wohl heute fühlte? © getty 11/18 Und so sieht das ganze Spektakel aus einer größeren Distanz aus. © getty 12/18 Pyrotechnik ist kein Verbrechen! Zumindest nicht bei Eröffnungsfeiern. © getty 13/18 So sieht der Spaß von draußen aus. © getty 14/18 Natürlich gab es auch auf dem Platz Pyro. Hier rund um einen überdimensional großen WM-Pokal. © getty 15/18 Auf den Ehrenplätzen sorgt das für Erheiterung. © getty 16/18 Setzt sich der Gastgeber im Eröffnungsspiel durch? © getty 17/18 Oder verpasst Ecuador ihnen einen frühen Dämpfer? © getty 18/18 Was erwartet uns in Katar? Die umstrittenste WM der Neuzeit ist nun jedenfalls eröffnet.

WM 2022, Finale: Fans in Deutschland gönnen Messi den WM-Triumph

Die Fußball-Fans in Deutschland gönnen Argentiniens Superstar Lionel Messi im Finale gegen Titelverteidiger Frankreich den möglichen ersten WM-Triumph. In einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID ist der 35-Jährige der beste Spieler der WM-K.o.-Runde mit 63,1 Prozent der Stimmen.

Auf Platz zwei im Ranking folgt Frankreichs Ausnahmespieler Kylian Mbappé mit großem Abstand (13,6 Prozent). 57,2 Prozent beantworten zudem die Frage, ob Messi bei einem WM-Sieg der größte Fußballspieler der Geschichte wäre mit einem "Ja". Für 62,3 Prozent ist Argentinien im Finale der Favorit gegen die Franzosen.

Rund 1000 Fans nahmen an der Umfrage teilt. Aus Sicht der Anhänger ist der Einzug beider Teams in das Endspiel verdient. 47,1 Prozent finden die Finalteilnahme von Argentinien "hochverdient", 22,1 Prozent "verdient". Bei den Franzosen sehen 33,9 Prozent den Einzug als "hochverdient" und 33,0 Prozent als "verdient" an. (Quelle: SID)

