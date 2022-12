WM 2022 - DFB-Pressekonferenz mit Präsident Bernd Neuendorf nach dem Aus von Deutschland bei der Weltmeisterschaft im Liveticker

Nach dem blamablen Vorrunden-Aus Deutschlands bei der Weltmeisterschaft in Katar wird sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf heute den Fragen der Pressevertreter stellen. Wie begleiten die Medienrunde im Liveticker mit.

DFB-Team - Die Pressekonferenz mit Präsident Bernd Neuendorf im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Neuendorf wird vorrangig das frühe Scheitern der DFB-Elf in Katar erklären müssen. Personalentscheidungen werden hingegen vorerst nicht erwartet, da sowohl Bundestrainer Hansi Flick als auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff nach dem Spiel gegen Costa Rica betonten, einen Rücktritt nicht in Betracht zu ziehen.

Vor Beginn: Die deutsche Mannschaft war trotz eines 4:2-Sieges gegen Costa Rica am Donnerstagabend aus dem WM-Turnier in Katar ausgeschieden. Gegenüber den punktgleichen Spaniern hatte Deutschland letzten Endes in puncto Torverhältnis das Nachsehen. Neben den Iberern qualifizierte sich Japan überraschend als Gruppenerster für das Achtelfinale.

Vor Beginn: Ab 09.45 Uhr wird sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Fragen der Journalisten stellen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur DFB-Pressekonferenz nach dem deutschen Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar.

DFB-Team - Die Pressekonferenz mit Präsident Bernd Neuendorf im Livestream

DFB-Team: Die Abschlusstabelle der Gruppe E