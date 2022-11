Die WM 2022 in Katar ist das größte und wichtigste Fußballereignis des Jahres. Das Turnier wird von gleich drei TV-Sendern übertragen: der ARD, dem ZDF und MagentaTV. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welche Kommentatoren, Experten und Moderatoren für die TV-Sender bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sind.

Drei TV-Sender teilen sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Weltmeisterschaft in Katar. Im Free-TV seht Ihr in der ARD und im ZDF insgesamt 48 der 64 WM-Spiele live und in voller Länge. Dazu gehören alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Finale am 18. Dezember.

MagentaTV besitzt hingegen die Übertragungsrechte an allen WM-Spielen. 16 WM-Begegnungen seht Ihr auf dem Pay-TV-Sender exklusiv. Zu diesen Spielen gehören zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3.

WM 2022: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei ARD, ZDF und MagentaTV

Ein Großereignis wie die WM in Katar begleiten die TV-Sender mit großen Teams. Für die Spiele der Weltmeisterschaft 2022 ist eine Vielzahl von Experten, Moderatoren und Kommentatoren im Einsatz.

WM 2022: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei der ARD

Gleich zwei Weltmeister von 2014 sind in Katar für die ARD dabei: Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira. Almuth Schult, Olympiasiegerin von 2016, Thomas Hitzlsperger, Thomas Broich und Schiedsrichterexperte Lutz Wagner komplettieren das Expertenteam der ARD.

© getty Bastian Schweinsteiger fungiert in der ARD als Experte bei der Weltmeisterschaft in Katar.

Für den Kommentar der WM-Spiele sind in der ARD Tom Bartels, Gerd Gottlob, Christina Graf und Florian Naß zuständig.

Die Sendungen der ARD moderieren bei der WM in Katar Alexander Bommes, Julia Scharf und Jessy Wellmer. Esther Sedlaczek ist als Stadionmoderatorin im Einsatz. Lea Wagner berichtet zudem aus dem Quartier der Deutschen Nationalmannschaft. Zu guter Letzt ist Philipp Sohmer als Investigativ-Reporter für die ARD in Katar.

WM 2022: Kommentatoren, Experten und Moderatoren beim ZDF

Auch das ZDF setzt mit Per Mertesacker und Christoph Kramer auf die Expertise zweier Weltmeister von 2014. Für den Sender fungieren zudem Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin der DFB-Frauen und Sandro Wagner, der auch als Co-Kommentator im Einsatz, als Experten. Manuel Gräfe ist der Schiedsrichterexperte des ZDF.

Für den öffentlich-rechtlichen Sender sitzen bei der WM gleich fünf Kommentatoren und Kommentatorinnen am Mikrofon. Das Team besteht aus Bela Rethy, Oliver Schmidt, Christoph Hamm, Martin Schneider und Claudia Neumann.

Die Moderation der ZDF-Sendungen teilen sich Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer. Sven Voss ist im Quartier des DFB-Teams im Einsatz, Markus Harm beschäftigt sich für das ZDF mit der FIFA.

Der Ballon-d'Or-Sieger muss passen! Diese Stars fehlen bei der WM © getty 1/29 Der nächste WM-Schock für Frankreich: Karim Benzema, in den letzten Wochen schon angeschlagen, musste das Training am Samstag abbrechen. Am Abend gab der Verband bekannt, dass die gesamte WM für den Ballon-d'Or-Gewinner gelaufen ist ... © getty 2/29 Es ist nicht der erste prominente Ausfall beim Titelverteidiger. Auch Deutschland und der Senegal sind gebeutelt, zuletzt erwischte es auch Argentinien. Wer sonst noch für das Turnier passen muss, seht Ihr hier ... © getty 3/29 ARGENTINIEN | GIOVANI LO CELSO (FC Villarreal): Der Mittelfeldspieler zog sich nur drei Wochen vor dem WM-Start eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Laut Medienberichten muss Lo Celso sogar operiert werden. © getty 4/29 NICOLÁS GONZÁLEZ (AC FLorenz): Der Ex-Stuttgarter hat sich nur wenige Tage vor Turnierstart eine Muskelverletzung zugezogen. Für ihn rückt im Sturm Ángel Correa von Atlético Madrid nach. © getty 5/29 JOAQUÍN CORREA (Inter Mailand): Und noch ein Offensivspieler der Albiceleste, der kurzfristig passen muss - wo bei ihm der Schuh drückt, gab der Verband nicht bekannt. Ersetzen wird ihn Thiago Almada von Atlanta United. © getty 6/29 BELGIEN | ALEXIS SAELEMAEKERS (AC Milan): Der talentierte Außen zog sich Anfang Oktober einen Teilabriss eines Bandes im Knie zu. © getty 7/29 BRASILIEN | ARTHUR (FC Liverpool): Eine schwere Muskelverletzung machte beim Neu-Liverpooler eine Operation nötig. Er wird erst wieder im neuen Jahr angreifen. © getty 8/29 PHILIPPE COUTINHO (Aston Villa): Der frühere Barça- und Bayern-Star zog sich kurz vor der WM eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn zu einer wochenlangen Pause zwingt. Das Turnier findet daher ohne ihn statt. © imago images 9/29 DEUTSCHLAND | TIMO WERNER (RB Leipzig): Schwerer Schlag für Hansi Flick. Der Stürmer zog sich im CL-Spiel gegen Schachtjor Donezk einen Syndesmoseriss zu. Flick sprach von einer "ganz bitteren Nachricht". © imago images 10/29 MARCO REUS (Borussia Dortmund): Auch die diesjährige WM wird der BVB-Kapitän verpassen, Sprunggelenksprobleme sind der Grund. "Er wird uns fehlen", sagte Flick nach Bekanntgabe des finalen Kaders. © getty 11/29 FLORIAN NEUHAUS (Borussia M'gladbach): Erlitt im September eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Gladbach hofft auf den Mittelfeldspieler in der Rückrunde. © getty 12/29 LUKAS NMECHA (VfL Wolfsburg): Zwei Tage vor der Bekanntgabe des WM-Kaders zog er sich einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zu. Er fällt mehrere Wochen aus, das Turnier fällt für ihn flach. © getty 13/29 MAHMOUD DAHOUD (Borussia Dortmund): Verletzte sich Ende August schwer an der Schulter und musste operiert werden. Soll erst im neuen Jahr wieder spielfähig sein, fliegt demnach nicht mit nach Katar. © getty 14/29 FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen): Sein Talent ist unbestritten, seine Verfassung nach einem Kreuzbandriss im März leider ebenso. Der Bundestrainer habe "bedauert, dass Florian nicht bei der WM dabei ist", sagte Wirtz-Senior der Bild. © getty 15/29 ENGLAND | REECE JAMES (FC Chelsea): Muss wegen einer Bänderverletzung im linken Knie, die er sich im Oktober im CL-Duell mit Milan zuzog, zwei Monate pausieren. Die WM kommt zu früh. © getty 16/29 EMILE SMITH ROWE (FC Arsenal): Der Youngster bekam Ende September die schlechte Nachricht: Eine Leistenoperation ist unausweichlich. Mindestens drei Monate Pause. © imago images 17/29 BEN CHILWELL (FC Chelsea): Der Verteidiger verletzte sich im letzten CL-Gruppenspiel gegen Dinamo Zagreb ohne Fremdeinwirkung. Blues-Coach Graham Potter befürchtet eine Achillessehnenverletzung. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss geben. © getty 18/29 FRANKREICH | N'GOLO KANTÉ (FC Chelsea): Fehlte wegen Oberschenkelproblemen schon länger, ehe die Blues im Oktober verkündeten, dass der Weltklasse-Mittelfeldmann unters Messer müsse und vier Monate ausfallen dürfte. © getty 19/29 CHRISTOPHER NKUNKU (RB Leipzig): Ist das bitter! Im letzten Training vor dem Abflug zur WM in Katar verletzte sich der Torjäger von RB am linken Knie. Die Equipe Tricolore gab kurz später sein WM-Aus bekannt. © getty 20/29 Nkunkus Ersatz steht bereits fest und kommt ebenfalls aus der Bundesliga. Frankfurts Randal Kolo Muani stand bereits auf der vorläufigen Liste und bekommt nun seine Chance als Vertretung für den Leipzig-Star. © imago images 21/29 PAUL POGBA (Juventus Turin): Der nächste Schock für Frankreich! Auch Pogba wird das Turnier verpassen. Der Weltmeister von 2018 zog sich im Sommer eine Knieverletzung zu, laboriert nun an einer Oberschenkelverletzung. © getty 22/29 BOUBACAR KAMARA (Aston Villa): Eine nicht näher bezeichnete Knieverletzung zwingt den Mittelfeldspieler zu einer längeren Pause. Auch er fährt nicht mit nach Katar. © imago images 23/29 MEXIKO | JESÚS MANUEL CORONA (FC Sevilla): Der 29-Jährige hat bereits 71 A-Länderspiele für die Mexikaner absolviert und wäre für die WM ein wichtiger Bestandteil des Kaders gewesen. Mit einem Beinbruch wird er aber fehlen. © getty 24/29 NIEDERLANDE | GEORGINIO WIJNALDUM (AS Rom): Brach sich im August das Schienbein. Man geht von seiner Rückkehr im Januar aus. © getty 25/29 PORTUGAL | DIOGO JOTA (FC Liverpool): Eine schwere Wadenverletzung, die sich der Angreifer Mitte Oktober beim Reds-Sieg gegen ManCity zuzog, zwingt ihn zu mehreren Monaten Pause. © getty 26/29 PEDRO NETO (Wolverhampton): Nach der EM 2021 verpasst der Pechvogel auch die WM 2022. Eine Knöchelverletzung machte eine Operation beim Linksaußen nötig. © getty 27/29 SENEGAL | BOUNA SARR (FC Bayern): Patellasehnenprobleme machten eine Operation unumgänglich. Auch wenn er bei Bayern nicht wirklich durchstartet, für Senegal ist sein Ausfall ein herber Rückschlag. © getty 28/29 SADIO MANÉ (FC Bayern): Auch der Offensivstar der Münchner wird doch nicht rechtzeitig fit. Die Verletzung des Wadenbeinköpfchen ist doch schwerer als erhofft. Mané wurde kurz vor WM-Start in München operiert. Wie lange er insgesamt ausfällt, ist offen. © getty 29/29 SPANIEN | JOSÉ GAYÀ (FC Valencia): Der Linksverteidiger stand vor seiner ersten WM-Teilnahme, doch kurz vor Beginn verletzte sich der 27-Jährige im Training am Knöchel und musste abreisen. Alejandro Balde vom FC Barcelona wurde nachnominiert

WM 2022: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei MagentaTV

Das größte TV-Team bildet bei der WM in Katar MagentaTV: Als Experten dienen für den Pay-TV-Sender DFB-Legende Michael Ballack, Tabea Kemme, Fredi Bobic, Javi Martinez, Martin Demichelis, Lars Stindl, Manuel Baum und Tobias Schweinsteiger. Pattrick Ittrich, der in der Bundesliga pfeift, ist zudem als Schiedsrichterexperte dabei.

Gleich neun Kommentatoren und Kommentatorinnen sind für MagentaTV bei der WM dabei. Das Team setzt sich aus Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Christina Rann, Jonas Friedrich, Christian Straßburger, Markus Höhner, Alexander Klich und Benni Zander zusammen. Bei den Halbfinals und dem Finale stoßen darüber hinaus Toni und Felix Kross als Co-Kommentatoren dazu.

Durch die MagentaTV-Sendungen führen als Moderatoren Johannes B. Kerner, Anett Sattler, Sascha Bandermann, Jan Henkel, Anna Kraft, Ruth Hofmann und Jonas Hummels. Als Reporter:innen vor Ort sind zudem Anna Sara Lange, Lisa Ramuschkat und Thomas Wagner (Quartier Nationalmannschaft) im Einsatz.

© getty DFB-Legende Michael Ballack ist einer der prominentesten Gesichter im WM-Team von MagentaTV.

WM 2022: Die Highlights bei DAZN

Wenn Ihr Highlight-Clips aller WM-Partien sehen möchtet, seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Sender hat sich nämlich eine Sublizenz für die Weltmeisterschaft gesichert. Kurz nach Abpfiff findet Ihr Highlight-Clips der WM-Spiele in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

Neben den WM-Highlights zeigt DAZN auch die Champions League, die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Wintersport und noch viele weitere Sporthighlights. Ein Abo schlägt bei DAZN mit 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr zu Buche.

WM 2022: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun