Im 3. Gruppenspiel bei der WM 2022 trifft Deutschland auf Costa Rica. Doch wer zeigt / überträgt das Weltmeisterschaftsduell in der Gruppe E live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am Donnerstag, den 01. Dezember, bestreitet die Deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar ihr 3. Gruppenspiel gegen Costa Rica. Die Partie in der Gruppe E ist für 20.00 Uhr terminiert. Als Austragungsort der Weltmeisterschaftspartie dient das al-Bayt-Stadium in al-Chaur.

Das DFB-Team von Hansi Flick hat bei der WM einen Fehlstart hingelegt. Mit 1:2 verlor Deutschland zum WM-Auftakt gegen Japan. Der Achtelfinal-Einzug des DFB-Teams ist damit ernsthaft in Gefahr. Im 2. Gruppenspiel gegen Spanien benötigt Deutschland dringend Punkte, um die K.o.-Runde bei der Weltmeisterschaft zu erreichen. Gegen Costa Rica müsste die DFB-Elf dann nachlegen.

Costa Rica ist gegen Deutschland der klare Außenseiter. Im 1. Gruppenspiel zeigte sich das Team von Luis Fernando Suarez überfordert. Costa Rica war gegen Spanien chancenlos und verlor die Partie mit 0:7. Es war die höchste Niederlage Costa Ricas bei einer WM.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica bei der WM 2022 live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: WM-Gruppenspiel, 3. Spieltag

WM-Gruppenspiel, 3. Spieltag Duell: Deutschland vs. Costa Rica

Deutschland vs. Costa Rica Datum: 01. Dezember

01. Dezember Gruppe: Gruppe E

Gruppe E Spielort: al-Bayt-Stadium, al-Chaur

al-Bayt-Stadium, al-Chaur Übertragung im TV: ARD, MagentaTV

Übertragung im Livestream: ARD, MagentaTV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica bei der WM 2022 live im TV und Livestream?

Zwei TV-Sender zeigen sich am Donnerstag, den 1. Dezember, für die Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Costa Rica zuständig. Im Free-TV zeigt die ARD das Gruppenspiel live und in voller Länge. Im Pay-TV seht Ihr die Begegnung in der Gruppe E dagegen bei MagentaTV.

© getty Das-DFB-Team bangt um den Achtelfinal-Einzug.

Im Free-TV zeigt die ARD am 01. Dezember die WM-Begegnung zwischen Deutschland und Costa Rica live im TV und Livestream. Die Übertragung beginnt im Ersten um 18.30 Uhr. Das ARD-Team besteht aus Moderatorin Jessy Welmer und den Experten Thomas Hitzlsperger, Almuth Schult und Sami Khedira. Ab 20.00 Uhr seht Ihr in der ARD die WM-Partie live. Ab diesem Zeitpunkt ist Esther Sedlacek als Moderatorin für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz. Bastian Schweinsteiger fungiert als Experte, Gerd Gottlob als Kommentator.

Die ARD überträgt Deutschland vs. Costa Rica alternativ im Livestream live und in voller Länge. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders seht Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

MagentaTV beginnt mit den Vorberichten zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica um 19.15 Uhr. Ab 20.00 Uhr kommentiert Wolff Fuss die Begegnung für den Pay-TV-Sender. In der MagentaTV-App oder mit Eurem Laptop im Browser findet Ihr den Livestream von MagentaTV.

© getty Costa Rica geht als Außenseiter in das Duell gegen Deutschland.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica bei der WM 2022 live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Costa Rica bei der WM 2022 live im TV und Livestream? Der Spielplan der Gruppe E im Überblick