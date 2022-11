DFB-Team, Szenarien in der Gruppenphase: So kommt Deutschland bei der WM 2022 weiter

Nach der 1:2-Niederlage zum WM-Auftakt gegen Japan steht die DFB-Elf bereits früh im Turnier unter Zugzwang. Noch ist jedoch nichts verloren. SPOX zeigt, wie Deutschland noch ins Achtelfinale ziehen kann.

Die deutsche Nationalmannschaft musste zum Auftakt einer WM-Gruppenphase abermals einen herben Dämpfer hinnehmen. Wie bei der Weltmeisterschaft in Russland vor vier Jahren musste man sich nun auch in Katar einem vermeintlich schwächeren Gegner geschlagen geben - damals war es Mexiko, der den amtierenden Weltmeister mit 1:0 bezwang, heute gelang Japan im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan mit dem 2:1-Sieg die Überraschung.

Das WM-Debüt von Bundestrainer Hansi Flick hat man also verpatzt, es droht sich das Jahr 2018 zu wiederholen. Bereits im nächsten Gruppenspiel gegen die gefährlichen Spanier, die ihr Auftaktspiel gegen Costa Rica problemlos mit 7:0 für sich entscheiden konnten, steht das DFB-Team unter Zugzwang. Dieses Spiel gegen den Weltmeister von 2010 kann dann bereits über ein Ausscheiden entscheiden, aber auch wieder in die richtige Richtung lenken.

© getty Das DFB-Team hat trotz der Auftaktniederlage das WM-Achtelfinale im Visier.

WM 2022: Die aktuelle Tabelle der Gruppe E

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 1 1 0 0 7:0 7 3 2 Japan 1 1 0 0 2:1 1 3 3 Deutschland 1 0 0 1 1:2 -1 0 4 Costa Rica 1 0 0 1 0:7 -7 0

Zwei Spiele muss das DFB-Team bei der WM in Katar noch mindestens bestreiten. Am 27. November sind die Deutschen gegen Spanien gefragt. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 1. Dezember noch gegen Costa Rica. Was das Weiterkommen Deutschlands betrifft, ist dies natürlich auch davon abhängig, wie die anderen Spiele enden.

Außerdem noch wichtig: Bei Punktgleichheit wird zuerst die Tordifferenz genommen, um eine Entscheidung zu fällen. Bei erneutem Gleichstand entscheiden die geschossenen Tore. Danach geht es weiter mit dem direkten Vergleich: Bei diesem werden zuerst die Anzahl der Punkte im direkten Vergleich, dann die Tordifferenz und schließlich die geschossenen Tore im direkten Vergleich genommen. Nach dem direkten Vergleich entscheidet die Fair-Play-Wertung, in letzter Instanz folgt ein Losentscheid.

Im Folgenden erklärt SPOX, was passieren muss, damit Deutschland weiterkommt.

DFB-Team, Szenarien in der Gruppenphase: So kommt Deutschland bei der WM 2022 weiter

Das DFB-Team zieht ins Achtelfinale der WM, wenn es die Gruppenspiele gegen Spanien und Costa Rica gewinnt und im Fall, dass drei Mannschaften die Gruppe mit sechs Punkten beenden, entweder die beste oder zweitbeste Tordifferenz hat. Sollten Japan und Costa Rica unentschieden spielen, wäre bei zwei deutschen Siegen die Differenz sogar egal, was das Weiterkommen betrifft, wenn man annimmt, dass die Spanier auch Japan besiegen.

Szenario 1:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Spanien 3 2 0 1 6 2 Deutschland 3 2 0 1 6 3 Japan 3 2 0 1 6 4 Costa Rica 3 0 0 3 0

Szenario 2:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Japan 3 2 0 1 6 2 Deutschland 3 2 0 1 6 3 Spanien 3 2 0 1 6 4 Costa Rica 3 0 0 3 0

Szenario 3:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Deutschland 3 2 0 1 6 2 Spanien 3 2 0 1 6 3 Japan 3 2 0 1 6 4 Costa Rica 3 0 0 3 0

Szenario 4:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Deutschland 3 2 0 1 6 2 Japan 3 2 0 1 6 3 Spanien 3 2 0 1 6 4 Costa Rica 3 0 0 3 0

© getty Das DFB-Team hat einen katastrophalen Start in die WM hingelegt.

Szenario 5:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Spanien 3 2 0 1 6 2 Deutschland 3 2 0 1 6 3 Japan 3 1 1 1 4 4 Costa Rica 3 0 1 2 1

Szenario 6:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Deutschland 3 2 0 1 6 2 Spanien 3 2 0 1 6 3 Japan 3 1 1 1 4 4 Costa Rica 3 0 1 2 1

Szenario 7:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Japan 3 3 0 9 9 2 Deutschland 3 2 0 1 6 3 Spanien 3 1 0 2 3 4 Costa Rica 3 0 0 3 0

Szenario 8:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Japan 3 2 1 0 9 2 Deutschland 3 2 0 1 6 3 Spanien 3 1 1 1 4 4 Costa Rica 3 0 0 3 0

Szenario 9:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Japan 3 3 0 9 9 2 Deutschland 3 2 0 1 6 3 Costa Rica 3 1 0 2 3 4 Spanien 3 1 0 2 3

Auch ein Unentschieden gegen Spanien und ein Sieg gegen Costa Rica könnten genügen, wenn die Japaner ihre Spiele gegen Spanien und Costa Rica verlieren. Dann hätten Costa Rica und Japan drei Zähler, Deutschland vier.

Szenario 10:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Spanien 3 3 0 0 9 2 Deutschland 3 1 1 1 4 3 Japan 3 1 0 2 3 4 Costa Rica 3 1 0 2 3

Sogar mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen könnte Deutschland noch ins Achtelfinale ziehen. Sollte man gegen Spanien verlieren und gegen Costa Rica gewinnen, Japan auch in diesem Fall die Spiele gegen Spanien und Costa Rica verlieren, hätten Deutschland, Japan und Costa Rica jeweils drei Punkte. Deutschland bräuchte dafür nur mehr die bessere Tordifferenz.

Szenario 11:

Rang Mannschaft Sp. S U N Pkt. 1 Spanien 3 3 0 0 9 2 Deutschland 3 1 0 2 3 3 Japan 3 1 0 2 3 4 Costa Rica 3 1 0 2 3

Szenario 12: