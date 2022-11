WM Kompakt, 23. November: Gastgeber Katar macht die FIFA mal wieder lächerlich

Vorhang auf für das WM Kompakt! Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar will die deutsche Nationalmannschaft heute endlich für sportliche Schlagzeilen sorgen. Die werden bisher auch vom Umgang des Gastgebers mit dem Regenbogen-Symbol bestimmt - und die FIFA schaut machtlos zu. Außerdem mit dabei: Eine Kommentatorin schreibt Geschichte, Thomas Müllers frommer Wunsch und Sergio Busquets' Rasselbande.

Mit dem täglichen Format "WM Kompakt" wollen wir Euch über all das auf dem Laufenden halten, was die Weltmeisterschaft zu bieten hat, und zwar abseits des Rasens. Heißt: Es geht weniger um Aufstellungen, Spielberichte und darum, woran es am Ende gelegen hat, sondern um Wissenswertes, Kurioses - und sicher auch um den einen oder anderen Aufreger - von der kontroversesten WM der Geschichte.

Wichtig: Das "WM Kompakt" wird dabei keine Zusammenfassung des abgelaufenen Tages am späten Abend, sondern ein aktuell gehaltener Überblick, den wir von morgens bis abends mit den neuesten Infos füttern. Schaut also im Laufe des Tages gern immer wieder rein!

WM 2022 in Katar: Der Gastgeber macht die FIFA mal wieder lächerlich

Genau drei Tage ist die Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft jetzt alt. Wie drückte es Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani in seiner Eröffnungsrede so schön aus: "Menschen verschiedenster Herkunft, aus allen Nationen, Religionen und Orientierungen werden sich versammeln. Wie schön, wenn die Menschen zurückstellen, was sie trennt, um sich zu vereinen." Schon klar.

Gut, an dieser Aussage konnte man schon länger berechtigte Zweifel haben. Genauer gesagt: seit dem 2. Dezember 2010 - an diesem Tag wurde das Turnier nämlich nach Katar vergeben. Wie dieser hehre Anspruch nun aber vor Ort umgesetzt wird, lässt einen einfach nur noch sprachlos zurück. Stichwort: Regenbogen.

Dabei geht es mir nicht einmal um die üblichen FIFA-Schikanen und das Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde. Der Weltverband kontrolliert ja seit Jahren sämtliche Botschaften, die während der Spiele gesendet werden, nicht umsonst sind die einst geläufigen vollgeschriebenen Unterhemden der Spieler, die beim Torjubel präsentiert werden, untersagt.

Aber was in den bisherigen Tagen rund um die Stadien einkassiert wurde, geht weit über kritische Spruchbänder oder dergleichen hinaus. Vielmehr wird offenbar einfach alles beanstandet, was irgendwie in Regenbogenfarben gehalten ist. Beispiele aus den (sozialen) Medien, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Wahnsinn, das alles. Und der Wahnsinn hat Methode, von einzelnen, übereifrigen Security-Leuten kann man hier schließlich beim besten Willen nicht mehr sprechen. Vielmehr wurde - mal wieder - ein Versprechen der Katarer, das vor dem Turnier gegeben wurde, dass das Regenbogen-Symbol kein Problem ist, mir nichts, dir nichts gebrochen. Was die FIFA laut Times am Dienstag dazu bewegte, das Gespräch mit dem Gastgeber zu suchen: Man möge mit dem Thema doch bitte etwas lockerer umgehen.

Da kann ich nur sagen: Viel Glück, Gianni! Was willst du denn machen, wenn nicht? Ich zitiere den FIFA-Präsidenten: "Lassen Sie mich versichern, dass jede Entscheidung, die bei der WM getroffen wird, eine gemeinsame Entscheidung von Katar und FIFA ist." Mitgefangen, mitgehangen.

Der Gastgeber weiß genau, dass er die FIFA am Nasenring durch die Manege führen kann. Und Infantino wird innerlich vielleicht toben, nach außen aber mal wieder einen Bückling machen und von der "besten WM aller Zeiten" palavern.

PS: Wegen homophober Gesänge der Ecuador-Fans beim Eröffnungsspiel hat die FIFA jetzt ein Disziplinarverfahren gegen den Verband eingeleitet. Keine Pointe.

WM-Torschützenkönige: Einer landete beim Beachsoccer © getty 1/34 Die Liste der WM-Torschützenkönige ist gespickt mit großen Namen - aber es gab auch Torjäger, deren Stern nur kurz hell strahlte und schnell wieder verglühte. SPOX zeigt die letzten zehn Gewinner des Golden Boot - und was aus ihnen wurde. © getty 2/34 WM 2018: HARRY KANE (England / 6 Tore in 6 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Kroatien) © getty 3/34 Der damals 24 Jahre alte Stürmer bestätigte seine Knipser-Fähigkeiten auf der ganz großen Bühne: Zwei Tore gegen Tunesien und ein Dreierpack gegen Panama in der Gruppenphase, zudem traf er im Achtelfinale gegen Kolumbien. © getty 4/34 Mit bald 30 Jahren ist Kane immer noch ein erstklassiger Torjäger vor dem Herrn. Viele Topklubs haben bereits angeklopft - darunter auch die Bayern - noch gefällt es ihm aber bei Tottenham Hotspur. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2024. © getty 5/34 WM 2014: JAMES RODRÍGUEZ (Kolumbien / 6 Tore in 5 Spielen / Aus im Viertelfinale gegen Brasilien) © getty 6/34 Der Stern des offensiven Mittelfeldspielers ging in Brasilien auf, wo er gleich mehrere Traumtore erzielte. Für Real Madrid war es Liebe auf den ersten Blick: Noch im gleichen Sommer holte man ihn für 75 Millionen Euro von der AS Monaco. © getty 7/34 So richtig glücklich wurde James in Madrid nie: 2017 wechselte er für zwei Jahre auf Leihbasis zu den Bayern, 2020 ließ ihn Real ablösefrei zum FC Everton ziehen. Nach einem Jahr in Katar ging er im September 2022 zu Olympiakos Piräus. © getty 8/34 WM 2010: THOMAS MÜLLER (Deutschland / 5 Tore in 6 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Spanien, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen Uruguay) © getty 9/34 "Müller spielt immer", hieß es längst bei den Bayern, der WM-Auftakt gegen Australien war aber erst Müllers drittes Länderspiel. Während er in München seit Jahr und Tag nicht mehr aus dem Team wegzudenken ist, gab es im DFB-Team Höhen und Tiefen. © getty 10/34 Nach einer verpatzten WM 2018 sortierte Bundestrainer Jogi Löw Müller völlig überraschend aus - nur um ihn zwei Jahre später doch noch zur EM mitzunehmen. Seitdem wieder gesetzt, auch unter Flick: Wird die WM in Katar sein letztes großes Hurra? © getty 11/34 WM 2006: MIROSLAV KLOSE (Deutschland / 5 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Italien, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen Portugal) © getty 12/34 Nach Stationen bei Kaiserslautern, Werder Bremen, dem FC Bayern und Lazio Rom beendete "Miro" 2016 seine aktive Karriere. Als Co-Trainer wirkte er beim DFB-Team und den Bayern, bevor er 2022 beim SCR Altach seinen ersten Cheftrainer-Posten antrat. © getty 13/34 Seine Erfolge im Nationalmannschafts-Trikot bleiben unvergessen: Mit 71 Toren ist er deutscher Rekordtorjäger - und 16 Tore bei WM-Endrunden sind ebenfalls unerreicht. Das letzte erzielte er im WM-Halbfinale 2014 beim famosen 7:1 über Brasilien. © getty 14/34 WM 2002: RONALDO (Brasilien / 8 Tore in 7 Spielen / WM-Titel, Sieg über Deutschland im Finale) © getty 15/34 Einer der besten Stürmer aller Zeiten! Nach seiner überragenden WM wechselte er von Inter Mailand zu Real Madrid und war dort Teil der "Galacticos". Nach Stationen bei Milan und Corinthians in seiner Heimat beendete er 2011 seine Karriere. © getty 16/34 Seitdem zeigt sich Ronaldo gut genährt und gutgelaunt bei Fußball-Events in aller Welt. 2018 kaufte er die Mehrheit der Anteile von Real Valladolid und ist dort jetzt Präsident. 2021 stieg er in Brasilien auch noch bei Cruzeiro ein. © getty 17/34 WM 1998: DAVOR SUKER (Kroatien / 6 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Frankreich, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande) © imago images 18/34 Überraschung: Suker wurde nicht nach seinen WM-Heldentaten von Real Madrid gekauft - er spielte bereits dort. Nach den Königlichen folgten Arsenal und West Ham, 2002 folgten dann abschließend 18 Monate im Trikot von 1860 München. © getty 19/34 Nach seiner aktiven Karriere führte Suker von 2012 bis 2021 den kroatischen Fußballverband als Präsident - dabei ging es nicht immer ganz skandalfrei zu. Seit 2015 zudem Mitglied im Verwaltungsrat der UEFA. © getty 20/34 WM 1994: OLEG SALENKO (Russland / 6 Tore in 3 Spielen / Aus in der Gruppenphase) © imago images 21/34 Salenkos Stern strahlte nur kurz - aber dafür leuchtete er umso heller: Beim 6:1 über Kamerun erzielte er fünf Tore - WM-Rekord! Russland war dennoch raus - und Salenko wenig später der einzige Torschützenkönig, der es nicht in die K.o.-Runde schaffte. © imago images 22/34 Ganze acht Länderspiele machte Salenko für die Sbornaja, auf Vereinsebene kickte er unter anderem für Dynamo Kiew, Valencia, die Glasgow Rangers und Istanbulspor. 2001 beendete er seine Karriere, 2003 übernahm er kurz die Ukraine - im Beachsoccer. © imago images 23/34 WM 1994: HRISTO STOICHKOV (Bulgarien / 6 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Italien, Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen Schweden) © imago images 24/34 Der geniale Offensivspieler war unter anderem für seine Freistöße gefürchtet - das musste auch Titelverteidiger Deutschland im Viertelfinale erfahren. Beendete seine aktive Karriere 2003 nach einigen Jahren in den USA. © imago images 25/34 War als Trainer u.a. verantwortlich für Bulgarien, Celta Vigo und ZSKA Sofia - in Sofia bis heute Teil einer Besitzergruppe. Bei Barça, wo er 1994 als Spieler den Ballon d'Or gewann, ist er bis heute eine Legende. © getty 26/34 WM 1990: SALVATORE "TOTO" SCHILLACI (Italien / 6 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Argentinien, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen England) © imago images 27/34 Kam 1990 aus dem Nichts - hatte vor der WM ein Länderspiel - und wurde zum Sensationsstar und besten Spieler bei Italiens Heim-WM, vor Stars wie Matthäus und Maradona. Machte anschließend nur noch acht weitere Spiele für die Squadra Azzurra (ein Tor). © imago images 28/34 Auf Klub-Ebene spielte Schillaci drei Jahre für Juventus, dazu kamen Messina, Inter und zwei Jahre in Japan für Jubilo Iwata - 1996 beendete er seine Karriere. Lebt mittlerweile in der Heimat in Palermo, wo er eine Fußballschule betreibt. © imago images 29/34 WM 1986: GARY LINEKER (England / 6 Tore in 5 Spielen / Aus im Viertelfinale gegen Argentinien) © imago images 30/34 Drei Tore gegen Polen, zwei gegen Paraguay, eines im Viertelfinale gegen Maradona und Co. - plötzlich war der 25-Jährige weltbekannt. Bei der WM 1990 legte er weitere vier Treffer nach, insgesamt wurden es für die Three Lions 48 in 80 Spielen. © getty 31/34 Nach der WM 1986 wechselte Lineker vom FC Everton zum FC Barcelona, drei Jahre später ging es zu Tottenham und schließlich für ein Jahr nach Japan. Bis heute als TV-Experte gefragt, spielte sich selbst in der Comedy-Serie "Ted Lasso". © imago images 32/34 WM 1982: PAOLO ROSSI (Italien / 6 Tore in 7 Spielen / WM-Titel, Sieg im Finale über Deutschland) © imago images 33/34 Rossi hatte schon bei der WM 1978 drei Tore erzielt, 1982 wurde er zur absoluten Legende: Drei Tore beim 3:2 gegen Brasilien, zwei im Halbfinale gegen Polen und eines beim 3:1 über Deutschland. Wurde zum Spieler des Turnier gewählt und ... © getty 34/34 ... gewann im gleichen Jahr den Ballon d'Or. Netzte auf Klub-Level für Juve, Vincenza und weitere italienische Klubs, nach seinem Karriereende als TV-Experte gefragt. Starb 2020 im Alter von 64 Jahren an Lungenkrebs.

WM 2022 in Katar: Die Spiele am 23. November

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 F Marokko Kroatien Al-Bayt Stadium (60.000 Plätze) Liveticker 14.00 E Deutschland Japan Khalifa International Stadium (45.416 Plätze) Liveticker 17.00 E Spanien Costa Rica Al Thumana Stadium 974 (40.000 Plätze) Liveticker 20.00 F Belgien Kanada Al Rayyan Stadium (44.740 Plätze) Liveticker

WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an

Marokko vs. Kroatien (11 Uhr)

Zum ersten Mal überhaupt wird in der ARD eine Frau ein Spiel bei einer Männer-WM kommentieren: Christina Graf tritt in die Fußstapfen von Claudia Neumann (ZDF), wenn man so will. Wer der 36-Jährigen den nötigen Fußballverstand absprechen will, dem sei direkt gesagt, dass sie selbst Bundesliga gespielt hat, nämlich für den SC Bad Neuenahr und den FFC Heike Rheine. Verletzungsbedingt musste sie ihre aktive Karriere aber schon mit 23 beenden.

Deutschland vs. Japan (14 Uhr)

Auf Instagram hat sich Thomas Müller zum "One Love"-Fiasko geäußert, könnt Ihr hier nachlesen. Abschließend schrieb er: "Wer die ganze Situation differenziert betrachten kann, der wird uns hoffentlich in den nächsten Wochen voll unterstützen und uns den Rücken stärken."

Danach sieht es allerdings nicht aus. Eine Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID ergab, dass von 1100 Befragten über 51 Prozent nach dem Rückzieher deutlich weniger Sympathien für die DFB-Elf hegen. 60,3 Prozent seien "sehr enttäuscht" - und über 68 Prozent wollen die "One Love-"Binde trotzdem am Arm von Manuel Neuer sehen.

© imago images

Spanien vs. Costa Rica (17 Uhr)

Mit einem durchschnittlichen Alter von 25,7 Jahren stellt Spanien einen der jüngeren Kader in Katar. Einstige Stars wie Sergio Ramos, Gerard Piqué und Konsorten sind Geschichte, von den Weltmeistern von 2010 ist nur noch einer dabei: Sergio Busquets. "Schlimmer" als daheim bei den Kindern sei es mit der neuen Generation, verriet der 34-Jährige der Marca. Hoffentlich hat er ein Einzelzimmer bekommen.

Belgien vs. Kanada (20 Uhr)

WM 2022 in Katar: Spielplan im Überblick