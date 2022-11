Spanien vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Weiter geht's mit der WM in Katar, heute geht es unter anderem in Deutschlands Gruppe E zwischen Spanien und Costa Rica zur Sache. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Nicht mehr viele Akteure von Spaniens goldener Generation sind noch im Kader der Nationalmannschaft, dennoch möchte das Team nach dem Ausscheiden im Achtelfinale und in der Gruppenphase in den vergangenen beiden WM-Endrunden nun bei der Weltmeisterschaft in Katar wieder eine bessere Figur abgeben. Den ersten Test stellt Costa Rica dar.

Gespielt wird am heutigen Mittwoch, den 23. November, im Al-Thumama Stadium in Doha. Vor 40.000 Fans wird der Anstoß um 17 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr das Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Die Antwort gibt's in diesem Artikel.

Spanien vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Drei Sender könnt Ihr Euch für die gesamte WM vormerken: ARD, ZDF und MagentaTV. Während ihr bei den beiden Öffentlich-Rechtlichen nur ausgewählte Partien findet, hat MagentaTV alle Spiele im Plan. Jedoch ist der Telekom-Dienst auch kostenpflichtig.

Für Spanien vs. Costa Rica könnt Ihr heute in der ARD einschalten, nach dem Duell des DFB-Teams mit Japan geht es dort direkt mit den Vorberichten zum zweiten Gruppenspiel weiter, das um 17 Uhr startet. Gerd Gottlob ist am frühen Abend als Kommentator im Einsatz. Das Spektakel wird natürlich auch online gestreamt, und zwar auf sportschau.de.

Die Vorberichte auf MagentaTV werden ab 16.15 Uhr ausgestrahlt, etwa zehn Minuten vor dem Anpfiff übernimmt dann Kommentator Jan Platte. Auch MagentaTV ist online empfangbar, entweder über die App oder ganz einfach im Browser.

Spanien vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream - Diese Gruppenspiele zeigt MagentaTV exklusiv

Datum Uhrzeit Begegnung 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 28. November 11 Uhr Kamerun -Serbien 29. November 16 Uhr Niederlande - Katar oder Ecuador - Senegal* 29. November 20 Uhr Iran - USA oder Wales - England* 30. November 16 Uhr Tunesien - Frankreich oder Australien - Dänemark* 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko oder Polen - Argentinien* 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko oder Kroatien - Belgien* 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien*

*Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest. Ebenso welche beiden Achtelfinalspiele und welches Viertelfinalspiel MagentaTV zeigen wird.

Spanien vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Wusstet Ihr schon, dass wir sämtliche WM-Spiele live für Euch tickern? Klickt Euch einfach in unsere Übersicht, so bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

© getty Spanien trifft im ersten Gruppenspiel der WM auf Costa Rica.

Spanien vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Spanien: Unai Simon - Carvajal, Garcia, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Sarabia, Dani Olmo - Morata

Unai Simon - Carvajal, Garcia, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Sarabia, Dani Olmo - Morata Costa Rica: Navas - Martinez, Calvo, O. Duarte, Oviedo - Tejeda, Borges - Torres, Bennette - Campbell, Contreras

WM 2022, Gruppenspiel: Spanien vs. Costa Rica - Die wichtigsten Infos

Begegnung : Spanien vs. Costa Rica

: Spanien vs. Costa Rica Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 17 Uhr

: 17 Uhr Ort : Al-Thumama Stadium, Doha

: Al-Thumama Stadium, Doha TV : Das Erste , MagentaTV

: , Livestream : sportschau.de, MagentaTV

: Liveticker: SPOX

