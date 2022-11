Die spanische Nationalmannschaft, Gruppengegner Deutschlands, hat ihren Kader für die Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht. Wer ist mit dabei? Wer fehlt? Wer bildet das Trainer- und Betreuerteam? Hier bei SPOX erfahr Ihr es.

Noch fünf Tage, bis in Katar die erste Winter-Weltmeisterschaft losgeht. Zu den 32 für das Großereignis qualifizierten Nationen zählt auch Spanien. Der Weltmeister von 2010 kriegt es in der Gruppe E mit Deutschland, Costa Rica und Japan zu tun. Am 23. November spielt die spanische Nationalmannschaft ihr erstes Gruppenspiel gegen Costa Rica.

SPOX zeigt Euch im Folgenden die 26 Spieler, die Luis Enrique für die WM nach Katar mitbringt, ihre Rückennummern sowie das spanische Trainer- und Betreuerteam.

Spanien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Gleich im Tor gibt es die erste kleine Überraschung: David de Gea von Manchester United wurde nicht berücksichtigt. Stattdessen nimmt Enrique Unai Simón, Robert Sánchez und David Raya mit. De Gea stand vor ziemlich genau einem Jahr das letzte Mal im Kader Spaniens, seine letzten Einsatzminuten liegen sogar noch weiter zurück: Am 13. Oktober 2020 im Nations-League-Spiel gegen die Ukraine.

In der Abwehr folgt die nächste Überraschung: Sergio Ramos, der in Paris Saint-Germain Stammspieler ist, wurde ebenfalls nicht nominiert. Es wäre seine fünfte Teilnahme an einer WM-Endrunde gewesen. Nichtsdestotrotz lässt sich die spanische Abwehr sehen und wird mit Topspielern aus Topklubs gebildet.

Dass auch Thiago vom FC Liverpool es nicht in den Kader schafft, ist für viele ebenfalls eine Überraschung, obwohl auch sein bislang letzter Auftritt für die Furia Roja eine Weile zurückliegt - bei der EM im Sommer 2021. Dafür stehen Enrique Spieler wie Rodrigo, Gavi, Pedri, Dani Olmo oder Sergio Busquets zur Verfügung. Den Angriff werden bei der WM dann wohl Pablo Sarabia, Álvaro Morata und Ferran Torres bilden. Auch Ansu Fati, Marco Asensio oder andere sind Optionen.

Spanien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Unai Simón Athletic Bilbao 23 Robert Sánchez Brighton & Hove Albion 1 David Raya FC Brentford 13 Abwehr Daniel Carvajal Real Madrid 20 César Azpilicueta FC Chelsea 2 Eric García FC Barcelona 3 Hugo Guillamón FC Valencia 15 Pau Torres FC Villarreal 4 Aymeric Laporte Manchester City 24 Jordi Alba FC Barcelona 18 José Gayà FC Valencia 14 Mittelfeld/Sturm Sergio Busquets FC Barcelona 5 Rodrigo Manchester City 16 Gavi FC Barcelona 9 Carlos Soler Paris Saint-Germain 19 Marcos Llorente Atlético Madrid 6 Pedri FC Barcelona 26 Koke Atlético Madrid 8 Ferran Torres FC Barcelona 11 Nico Williams Athletic Bilbao 12 Jeremy Pino FC Villarreal 17 Álvaro Morata Atlético Madrid 7 Marco Asensio Real Madrid 10 Pablo Sarabia Paris Saint-Germain 22 Dani Olmo RB Leipzig 21 Ansu Fati FC Barcelona 25

Spanien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer und Betreuer

Name Funktion Luis Enrique Trainer Rafel Pol Co-Trainer Juanjo Gonzalez Torwarttrainer Rafel Pol Fitnesstrainer Joaquin Valdes Mentaltrainer Juanjo Gonzalez Chefanalytiker Lorenzo Del Pozo Rehatrainer Pablo Pena Delgado Videoanalyst Jose Francisco Molina Sportdirektor Oscar Medizinchef Miguel Gutierrez Garcia Physiotherapeut Raul Martinez Rodriguez Physiotherapeut Juan Carlos Herranz Bautista Physiotherapeut Fernando Galan del Rio Physiotherapeut

WM 2022 - Gruppe E: Der Spielplan

Am 27. November kommt es im zweiten Gruppenspiel der Gruppe E zum großen Kracher zwischen Spanien und Deutschland, die Iberer schließen die Gruppenphase schließlich am 1. Dezember gegen Japan ab.