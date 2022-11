Kroatien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Nach der Vize-Weltmeisterschaft im Jahr 2018 hat Kroatien auch bei der WM 2022 eine Menge vor. Kader, Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer: SPOX blickt auf das Team der Kroaten.

Drei Spiele und drei Siege in der Gruppe gegen Argentinien (3:0), Nigeria (2:0) und Island (2:1), Dänemark im Achtelfinale eliminiert (1:1 n. V., 3:2 i. E.), Russland im Viertelfinale eliminiert (2:2 n. V., 4:3 i. E.), England im Halbfinale eliminiert (2:1 n. V.): Kroatien war bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland sicherlich die größte Überraschung.

Gefehlt hat am Ende für ein rundum perfektes Turnier nur der Sieg im Finale, der jedoch verwehrt blieb. Luka Modric und Co. unterlagen Frankreich mit 2:4. Der Mittelfeld-Star von Real Madrid wurde trotzdem zum Spieler des Turniers sowie in der Folge sogar zum Weltfußballer des Jahres, Europas Fußballer des Jahres und Gewinner des Ballon d'Or ernannt.

Nach der dann unter dem Strich doch erfolgreichen WM 2018 werden die Kroaten auch bei der WM 2022 ähnlich weit kommen wollen. SPOX wirft einen Blick auf die Mannschaft und das Team hinter dem Team.

© getty Kroatien geht als Vize-Weltmeister in die WM 2022.

Kroatien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern

Großer Star der Mannschaft ist nach wie vor Kapitän Modric. Der Spielmacher befindet sich bereits im Alter von 37 Jahren, zählt bei Real und Kroatien aber nach wie vor zu den absoluten Stammkräften. Modric beweist, dass das Alter in manchen Fällen wirklich nur eine Zahl ist.

Mit Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern München), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) und Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) befinden sich dazu gleich fünf Bundesliga-Profis im Aufgebot der "Kockasti" (deutsch: die Karierten).

Das ist der 26-köpfige Kader von Kroatien zur WM 2022.

Mannschaftsteil Spieler Verein Rückennummer TOR Dominik Livakovic Dinamo Zagreb 1 TOR Ivica Ivusic NK Osijek 23 TOR Ivo Grbic Atletico Madrid 12 ABWEHR Domagoj Vida AEK Athen 21 ABWEHR Dejan Lovren Zenit St. Petersburg 6 ABWEHR Borna Barisic Glasgow Rangers 3 ABWEHR Josip Juranovic Celtic 22 ABWEHR Josko Gvardiol RB Leipzig 20 ABWEHR Borna Sosa VfB Stuttgart 19 ABWEHR Josip Stanisic FC Bayern München 2 ABWEHR Martin Erlic US Sassuolo 5 ABWEHR Josip Sutalo Dinamo Zagreb 24 MITTELFELD Luka Modric Real Madrid 10 MITTELFELD Mateo Kovacic FC Chelsea 8 MITTELFELD Marcelo Brozovic Inter Mailand 11 MITTELFELD Mario Pasalic Atalanta Bergamo 15 MITTELFELD Nikola Vlasic FC Turin 13 MITTELFELD Lovro Majer Stade Rennes 7 MITTELFELD Kristijan Jakic Eintracht Frankfurt 26 MITTELFELD Luka Sucic Red Bull Salzburg 25 ANGRIFF Andrej Kramaric TSG Hoffenheim 9 ANGRIFF Bruno Petkovic Dinamo Zagreb 16 ANGRIFF Ante Budimir CA Osasuna 17 ANGRIFF Marko Livaja Hajduk Split 14 ANGRIFF Ivan Perisic Tottenham Hotspur 4 ANGRIFF Mislav Orsic Dinamo Zagreb 18

Kroatien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer, Betreuer

Angeführt wird die kroatische Auswahl weiterhin von Zlatko Dalic. Als Nationaltrainer ist der 56-Jährige, geboren in Bosnien-Herzegowina, seit 2017 im Amt. Unter Dalic, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 läuft, ragte Kroatien also bei der WM 2018 heraus.

Der einstige Mittelfeldakteur arbeitet mit gleich vier Co-Trainern zusammen, wovon drei ziemlich namhaft sind: Ivica Olic (einst unter anderem FC Bayern München, Hamburger SV und VfL Wolfsburg) fungiert schon seit Oktober 2017 als Assistent, im Mai 2021 stieß Vedran Corluka (einst unter anderem Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur und Manchester City) hinzu, im November 2021 schließlich auch Mario Mandzukic (einst unter anderem FC Bayern München, AC Mailand und Juventus).

Der Vierte im Bunde ist der 59-jährige Kroate Drazen Ladic, während der 57-jährige Kroate Marjan Mrmic als Torwarttrainer und der 35-jährige Schotte Marc Rochon als Analyst arbeiten.

Das Team hinter dem Team besteht zudem aus zwei Zeugwarten (Zeljko Mesic, Mladen Pilcic), einem Teammanager (Iva Olivari), drei Ärzten (Dr. Zoran Bahtijarevic, Dr. Boris Nemec, Dr. Tomislav Vlahovic) sowie vier Physiotherapeuten (Bojan Radanovic, Nderim Rezaj), von denen zwei Deutsche sind: Thomas Sennewald und Carlos Sternecker.

Kroatien bei der WM 2022: Spiele in der Vorrunde

Kroatien befindet sich bei der WM mit Marokko, Belgien und Kanada in Gruppe F.