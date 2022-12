Am letzten Vorrunden-Spieltag der WM 2022 stehen sich in Gruppe F die Nationen Kanada und Marokko gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am finalen dritten Spieltag der Gruppenphase stehen die letzten Entscheidungen über das Weiterkommen an. Nicht mehr teil dieser Diskussion sind die Kanadier, die aufgrund der Niederlagen gegen Belgien (0:1) und Kroatien (1:4) schon sicher ausgeschieden sind. Dabei war bereits die bloße Teilnahme an der WM ein großer Erfolg für "Les Rouges". Schließlich war das bis dato 36 Jahre nicht mehr gelungen.

Eine andere Situation ergibt sich für Marokko. Dank eines Remis gegen Kroatien (0:0) und des sowohl überraschenden als auch verdienten Sieges gegen Turnierfavorit Belgien (2:0) grüßt die Mannschaft um Ex-BVB-Star Achraf Hakimi derzeit vom zweiten Tabellenrang. Angesichts des zeitgleichen direkten Duells zwischen den beiden Gruppenkonkurrenten ist auch der Gesamtsieg nicht mehr ausgeschlossen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Match zwischen Kanada und Marokko im TV, Livestream und Ticker übertragen wird.

WM 2022 - Kanada vs. Marokko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM 2022

WM 2022 Gruppe: F

F Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: Donnerstag, 01. Dezember

Donnerstag, 01. Dezember Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Spielort: Al-Thumama Stadium in Doha

© getty Bayern-Star Alphonso Davies ist das Aushängeschild der kanadischen Nationalmannschaft.

WM 2022 - Kanada vs. Marokko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Mit der Telekom-Tochter MagentaTV und den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF teilen während dieser WM gleich drei Anbieter die verschiedenen Turnierspiele untereinander auf. Doch wer ist für die Übertragung des heutigen Duells zwischen Kanada und Marokko verantwortlich?

WM 2022 - Kanada vs. Marokko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV

Die Antwort lautet MagentaTV. Die Plattform ist sogar der Hauptlizenzinhaber des Turniers, alle 64 Partien sind hier live und in voller Länge zu sehen.

Um das Geschehen nun aber auf Eurem Fernseher abspielen zu können, müsst Ihr in Besitz eines bestimmten internetfähigen Receivers sein. Hier eignen sich entweder die Produkte von Drittanbietern wie Apple (Apple TV) und Amazon (Fire TV Stick) oder auch die der Telekom selbst, wie der TV One Box, die sich das Unternehmen entweder 5 Euro pro Monat oder 169 Euro auf einmal kosten lässt.

Anschließend benötigt Ihr ein Streaming-Abonnement, mit welchem Ihr auf das Programm Eurer Wahl zugreifen könnt. Doch dazu mehr im folgenden.

WM 2022 - Kanada vs. Marokko, Übertragung: Gruppenspiel heute im Livestream

Zeitgleich stellt die Plattform auch einen Livestream via App und Website zur Verfügung. Der Zugriff darauf ist mit dem MagentaTV Flex-Tarif möglich. Dieser beläuft sich aktuell auf zehn Euro pro Monat und beinhaltet neben allen WM-Spielen auch über 90 TV-Sender (inklusive der privaten). Dank der Option, auf mehreren Geräten zur selben Zeit zu schauen, könnt Ihr Euch das Angebot auch mit Freunden oder Familie teilen. Alle weiteren Informationen dazu findet Ihr unter diesem Link.

Aber ab wann lässt sich die Berichterstattung zur Partie verfolgen? Bereits ab 15.00 Uhr wird man sich auf dem Kanal Fussball.tv 1 den Vorberichten zum Spiel widmen. Etwa eine Stunde später, pünktlich zum Anpfiff, wird sich Jonas Friedrich einschalten. Er führt als Kommentator durch das Spiel.

WM 2022 - Kanada vs. Marokko, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker bei SPOX

Ihr wollt Euch kein kostenpflichtiges Abonnement zulegen, aber dennoch nichts verpassen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier liefern wir Euch Updates im Minutentakt, sodass Euch garantiert nichts entgeht. Schaut vorbeI!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Kanada vs. Marokko

WM 2022 - Kanada vs. Marokko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kanada: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller - Laryea, Hutchinson, Osorio, Buchanan, Davies - Larin, David

Borjan - Johnston, Vitoria, Miller - Laryea, Hutchinson, Osorio, Buchanan, Davies - Larin, David Marokko: Munir - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabat, Sabiri, Ounahi, Ziyech, Aboukhlal - En-Nesyri

WM 2022 - Kanada vs. Marokko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle in Gruppe F