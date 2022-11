WM 2022: FCB-Star Alphonso Davies erzielt erstes WM-Tor Kanadas

Alphonso Davies hat das erste WM-Tor in der Geschichte der kanadischen Nationalmannschaft erzielt. Der Star von Bayern München traf am Sonntagabend im zweiten Gruppenspiel gegen Vizeweltmeister Kroatien bereits in der zweiten Minute zum 1:0.

Dennoch verlor der Außenseiter sein zweites Gruppenspiel in Ar-Rayyan mit 1:4 (1:2). Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Belgien haben die Nordamerikaner keine Chance mehr auf das Achtelfinale.

Kroatiens Andrej Kramaric (36./70.), Marko Livaja (44.) und Lovro Majer (90.+4) schossen die Kanadier aus dem Turnier. In der Gruppe F sind die Kroaten punktgleich mit dem Überraschungsteam aus Marokko (4). Belgien (3) ist Dritter.

Kanada nimmt in Katar erst zum zweiten Mal überhaupt an einer WM-Endrunde teil. Bei der ersten Teilnahme vor 36 Jahren in Mexiko war der Außenseiter mit null Toren und null Punkten in der Vorrunde ausgeschieden.