Bei der WM 2022 tritt Japan in der Gruppe E an und trifft damit auf Deutschland, Spanien und Costa Rica. SPOX wirft für Euch einen Blick auf die Spieler, Trainer und Betreuer des ersten WM-Gegners der Deutschen Nationalmannschaft.

Das Ziel für Japan bei der WM 2022 in Katar ist gesetzt: Das Team von Trainer Hajime Moriyasu möchte bei der Weltmeisterschaft die K.o.-Runde erreichen. Das gelang den Japanern zuletzt bei dem WM-Teilnahmen 2022, 2010 und 2018. Die Konkurrenz in der japanischen Gruppe ist jedoch groß.

Japan bekommt es in der Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Costa Rica zu tun. Mit Costa Rica zählt Japan in dieser Gruppe zu den Außenseitern. Trainer Hajime Moriyasu setzt bei der Weltmeisterschaft auf eine Vielzahl von Bundesliga-Akteuren und einige internationale Topspieler.

Japan - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Der japanische WM-Kader ist gespickt mit Bundesliga-Legionären. Gleich acht Spieler Japans stehen aktuell in Deutschland unter Vertrag. Zu den Topstars gehören Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt, Ritsu Doan vom SC Freiburg oder auch Wataro Endo vom VfB Stuttgart, der nach seiner Gehirnerschütterung vor einigen Wochen wieder auf dem Trainingsplatz steht. In Deutschland spielen zudem Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Maya Yoshida (FC Schalke 04), Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Takuma Asano (VfL Bochum) sowie Ao Tanaka, der in der 2. Bundesliga für Fortuna Düsseldorf aufläuft.

Neben Daichi Kamada ruhen die Hoffnungen Japans bei der WM auf die Topstars Takumi Minamino und Takehiro Tomiyasu. Minamino ist aktuell bei AS Monaco unter Vertrag. Ins Fürstentum ist er in diesem Sommer vom FC Liverpool gewechselt. Tomiyasu ist dagegen aktuell in der Premier League tätig. Der Abwehrspieler läuft für den FC Arsenal auf.

© getty Auf Daichi Kamada ruhen die Hoffnungen im japanischen Nationalteam.

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Eiji Kawashima Racing Straßburg 1 Shuichi Gonda Shimizu S-Pulse 12 Daniel Schmidt VV St. Truiden 23 Abwehr Yuto Nagatomo FC Tokio 5 Maya Yoshida FC Schalke 04 22 Hiroki Sakai Urawa Red Diamonds 19 Shogo Taniguchi Kawasaki Frontale 3 Takehiro Tomiyasu FC Arsenal 16 Ko Itakura Borussia Mönchengladbach 4 Miki Yamane Kawasaki Frontale 2 Hiroki Ito VfB Stuttgart 26 Mittelfeld Wataru Endo VfB Stuttgart 6 Hidemasa Morita Sporting Lissabon 13 Ao Tanaka Fortuna Düsseldorf 17 Junya Ito Stade Reims 14 Takefusa Kubo Real Sociedad 11 Ritsu Doan SC Freiburg 8 Kaoru Mitoma Brighton & Hove Albion 9 Takumi Minamino AS Monaco 10 Daichi Kamada Eintracht Frankfurt 15 Yuki Soma Nagoya Grampus 24 Gaku Shibasaki CD Leganes 7 Angriff Daizen Maeda Celtic Glasgow 25 Takuma Asano VfL Bochum 18 Ayase Ueda Cercle Brügge 21 Shuto Machino Shonan Bellmare 20

Japan - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer und Betreuer

Das Trainer-Team von Japans Nationalcoach Hajime Moriyasu besteht aus insgesamt sechs Personen. Gleich drei Assistenztrainer bringt der Ex-Fußballprofi mit nach Katar. Torwarttrainer Takashi Shimoda und Fitnesscoach Ryoichi Matsumoto runden den Trainerstab ab.

Name Funktion Hajime Moriyasu Trainer Akinobu Yokouchi Assistenztrainer Toshiihide Saito Assistenztrainer Yusaku Ueno Assistenztrainer Ryoichi Matsumoto Fitnesstrainer Takashi Shimoda Torwarttrainer

© getty Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat für die WM in Katar gleich acht Bundesligaspieler nominiert.

Japan - Gruppe E: Der Spielplan

In der WM-Gruppe E duelliert sich Japan im ersten Gruppenspiel am 23. November mit Deutschland. Am 27. Dezember tritt Japan im am 2. Spieltag der Gruppe E gegen Costa Rica an. In der letzten Gruppenbegegnung trifft das Team von Hajime Moriyasu am 01. Dezember auf Spanien.