WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Am heutigen Donnerstag, dem 24. November steht der fünfte Turniertag der WM 2022 in Katar an. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Spiele wann angesetzt sind und wo die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker stattfindet.

Auch heute finden im Rahmen der Weltmeisterschaft in Katar wieder einige Fußballspiele statt. Dabei werden zum ersten Mal bei diesem Turnier auch die Nationen aus den Gruppen G und H zum Zug kommen und den ersten Spieltag der Vorrunde komplettieren.

Unter anderem ist auch die Auswahl Portugals um Starspieler Christiano Ronaldo heute gefordert. Der 37-Jährige wird damit zum fünften Mal Teil einer Fußball-Weltmeisterschaft sein. Vor ihm gelang das bislang nur den beiden Mexikanern Antonio Carbajal und Rafael Márquez, Deutschlands Weltmeister Lothar Matthäus und kürzlich Argentiniens Lionel Messi.

WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen

Wie auch schon an den vergangenen Turniertagen werden auch heute genau vier Partien, jeweils mit einem Abstand von genau drei Stunden ausgetragen. Das Auftaktmatch wird dabei um 11.00 Uhr seinen Anfang nehmen, das finale Duell am Abend um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Interessant aus deutscher Sicht ist selbstverständlich auch das erste Spiel des Tages zwischen der Schweiz und Kamerun. Nicht ist mit den Eidgenossen ein Nachbar im Einsatz, auch treffen sie hier auf Kamerun um Bayerns aktuellen Shootingstar Eric-Maxim Choupo-Moting.

WM 2022 heute live: Spiele und Ansetzungen im Überblick

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr G Schweiz Kamerun Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) Liveticker 14.00 Uhr H Uruguay Südkorea Education City Stadium (Al-Rayyan) Liveticker 17.00 Uhr G Portugal Ghana Stadium 974 (Doha) Liveticker 20.00 Uhr H Brasilien Serbien Lusail Iconic Stadium (Lusail) Liveticker

WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Bei der WM 2022 stehen in Deutschland zwei Übertragungsanbieter zur Verfügung: Der Hauptlizenzinhaber MagentaTV zum einen und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF als Sublizenzinhaber zum anderen.

Bei MagentaTV könnt Ihr alle 64 Duelle des Turniers live verfolgen - somit auch die vier Partien am heutigen Donnerstag. Als Kommentatoren werden Marco Hagemann, Christina Rann, Alex Klich und Christian Strassburger (in dieser Reihenfolge) im Einsatz sein. Alle Informationen zu den Preisen findet Ihr hier.

Darüber hinaus werden drei Spiele des Tages komplett kostenfrei im ZDF zu sehen sein. Dabei handelt es sich um alle Spiele außer dem Auftaktduell zwischen der Schweiz und Kamerun. Alles, was Ihr tun müsst, um auf die jeweilige Übertragung zuzugreifen, ist, entweder das lineare Fernsehen oder die ZDF-Mediathek aufzurufen.

WM-Torschützenkönige: Einer landete beim Beachsoccer © getty 1/34 Die Liste der WM-Torschützenkönige ist gespickt mit großen Namen - aber es gab auch Torjäger, deren Stern nur kurz hell strahlte und schnell wieder verglühte. SPOX zeigt die letzten zehn Gewinner des Golden Boot - und was aus ihnen wurde. © getty 2/34 WM 2018: HARRY KANE (England / 6 Tore in 6 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Kroatien) © getty 3/34 Der damals 24 Jahre alte Stürmer bestätigte seine Knipser-Fähigkeiten auf der ganz großen Bühne: Zwei Tore gegen Tunesien und ein Dreierpack gegen Panama in der Gruppenphase, zudem traf er im Achtelfinale gegen Kolumbien. © getty 4/34 Mit bald 30 Jahren ist Kane immer noch ein erstklassiger Torjäger vor dem Herrn. Viele Topklubs haben bereits angeklopft - darunter auch die Bayern - noch gefällt es ihm aber bei Tottenham Hotspur. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2024. © getty 5/34 WM 2014: JAMES RODRÍGUEZ (Kolumbien / 6 Tore in 5 Spielen / Aus im Viertelfinale gegen Brasilien) © getty 6/34 Der Stern des offensiven Mittelfeldspielers ging in Brasilien auf, wo er gleich mehrere Traumtore erzielte. Für Real Madrid war es Liebe auf den ersten Blick: Noch im gleichen Sommer holte man ihn für 75 Millionen Euro von der AS Monaco. © getty 7/34 So richtig glücklich wurde James in Madrid nie: 2017 wechselte er für zwei Jahre auf Leihbasis zu den Bayern, 2020 ließ ihn Real ablösefrei zum FC Everton ziehen. Nach einem Jahr in Katar ging er im September 2022 zu Olympiakos Piräus. © getty 8/34 WM 2010: THOMAS MÜLLER (Deutschland / 5 Tore in 6 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Spanien, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen Uruguay) © getty 9/34 "Müller spielt immer", hieß es längst bei den Bayern, der WM-Auftakt gegen Australien war aber erst Müllers drittes Länderspiel. Während er in München seit Jahr und Tag nicht mehr aus dem Team wegzudenken ist, gab es im DFB-Team Höhen und Tiefen. © getty 10/34 Nach einer verpatzten WM 2018 sortierte Bundestrainer Jogi Löw Müller völlig überraschend aus - nur um ihn zwei Jahre später doch noch zur EM mitzunehmen. Seitdem wieder gesetzt, auch unter Flick: Wird die WM in Katar sein letztes großes Hurra? © getty 11/34 WM 2006: MIROSLAV KLOSE (Deutschland / 5 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Italien, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen Portugal) © getty 12/34 Nach Stationen bei Kaiserslautern, Werder Bremen, dem FC Bayern und Lazio Rom beendete "Miro" 2016 seine aktive Karriere. Als Co-Trainer wirkte er beim DFB-Team und den Bayern, bevor er 2022 beim SCR Altach seinen ersten Cheftrainer-Posten antrat. © getty 13/34 Seine Erfolge im Nationalmannschafts-Trikot bleiben unvergessen: Mit 71 Toren ist er deutscher Rekordtorjäger - und 16 Tore bei WM-Endrunden sind ebenfalls unerreicht. Das letzte erzielte er im WM-Halbfinale 2014 beim famosen 7:1 über Brasilien. © getty 14/34 WM 2002: RONALDO (Brasilien / 8 Tore in 7 Spielen / WM-Titel, Sieg über Deutschland im Finale) © getty 15/34 Einer der besten Stürmer aller Zeiten! Nach seiner überragenden WM wechselte er von Inter Mailand zu Real Madrid und war dort Teil der "Galacticos". Nach Stationen bei Milan und Corinthians in seiner Heimat beendete er 2011 seine Karriere. © getty 16/34 Seitdem zeigt sich Ronaldo gut genährt und gutgelaunt bei Fußball-Events in aller Welt. 2018 kaufte er die Mehrheit der Anteile von Real Valladolid und ist dort jetzt Präsident. 2021 stieg er in Brasilien auch noch bei Cruzeiro ein. © getty 17/34 WM 1998: DAVOR SUKER (Kroatien / 6 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Frankreich, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande) © imago images 18/34 Überraschung: Suker wurde nicht nach seinen WM-Heldentaten von Real Madrid gekauft - er spielte bereits dort. Nach den Königlichen folgten Arsenal und West Ham, 2002 folgten dann abschließend 18 Monate im Trikot von 1860 München. © getty 19/34 Nach seiner aktiven Karriere führte Suker von 2012 bis 2021 den kroatischen Fußballverband als Präsident - dabei ging es nicht immer ganz skandalfrei zu. Seit 2015 zudem Mitglied im Verwaltungsrat der UEFA. © getty 20/34 WM 1994: OLEG SALENKO (Russland / 6 Tore in 3 Spielen / Aus in der Gruppenphase) © imago images 21/34 Salenkos Stern strahlte nur kurz - aber dafür leuchtete er umso heller: Beim 6:1 über Kamerun erzielte er fünf Tore - WM-Rekord! Russland war dennoch raus - und Salenko wenig später der einzige Torschützenkönig, der es nicht in die K.o.-Runde schaffte. © imago images 22/34 Ganze acht Länderspiele machte Salenko für die Sbornaja, auf Vereinsebene kickte er unter anderem für Dynamo Kiew, Valencia, die Glasgow Rangers und Istanbulspor. 2001 beendete er seine Karriere, 2003 übernahm er kurz die Ukraine - im Beachsoccer. © imago images 23/34 WM 1994: HRISTO STOICHKOV (Bulgarien / 6 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Italien, Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen Schweden) © imago images 24/34 Der geniale Offensivspieler war unter anderem für seine Freistöße gefürchtet - das musste auch Titelverteidiger Deutschland im Viertelfinale erfahren. Beendete seine aktive Karriere 2003 nach einigen Jahren in den USA. © imago images 25/34 War als Trainer u.a. verantwortlich für Bulgarien, Celta Vigo und ZSKA Sofia - in Sofia bis heute Teil einer Besitzergruppe. Bei Barça, wo er 1994 als Spieler den Ballon d'Or gewann, ist er bis heute eine Legende. © getty 26/34 WM 1990: SALVATORE "TOTO" SCHILLACI (Italien / 6 Tore in 7 Spielen / Aus im Halbfinale gegen Argentinien, Sieg im Spiel um Platz 3 gegen England) © imago images 27/34 Kam 1990 aus dem Nichts - hatte vor der WM ein Länderspiel - und wurde zum Sensationsstar und besten Spieler bei Italiens Heim-WM, vor Stars wie Matthäus und Maradona. Machte anschließend nur noch acht weitere Spiele für die Squadra Azzurra (ein Tor). © imago images 28/34 Auf Klub-Ebene spielte Schillaci drei Jahre für Juventus, dazu kamen Messina, Inter und zwei Jahre in Japan für Jubilo Iwata - 1996 beendete er seine Karriere. Lebt mittlerweile in der Heimat in Palermo, wo er eine Fußballschule betreibt. © imago images 29/34 WM 1986: GARY LINEKER (England / 6 Tore in 5 Spielen / Aus im Viertelfinale gegen Argentinien) © imago images 30/34 Drei Tore gegen Polen, zwei gegen Paraguay, eines im Viertelfinale gegen Maradona und Co. - plötzlich war der 25-Jährige weltbekannt. Bei der WM 1990 legte er weitere vier Treffer nach, insgesamt wurden es für die Three Lions 48 in 80 Spielen. © getty 31/34 Nach der WM 1986 wechselte Lineker vom FC Everton zum FC Barcelona, drei Jahre später ging es zu Tottenham und schließlich für ein Jahr nach Japan. Bis heute als TV-Experte gefragt, spielte sich selbst in der Comedy-Serie "Ted Lasso". © imago images 32/34 WM 1982: PAOLO ROSSI (Italien / 6 Tore in 7 Spielen / WM-Titel, Sieg im Finale über Deutschland) © imago images 33/34 Rossi hatte schon bei der WM 1978 drei Tore erzielt, 1982 wurde er zur absoluten Legende: Drei Tore beim 3:2 gegen Brasilien, zwei im Halbfinale gegen Polen und eines beim 3:1 über Deutschland. Wurde zum Spieler des Turnier gewählt und ... © getty 34/34 ... gewann im gleichen Jahr den Ballon d'Or. Netzte auf Klub-Level für Juve, Vincenza und weitere italienische Klubs, nach seinem Karriereende als TV-Experte gefragt. Starb 2020 im Alter von 64 Jahren an Lungenkrebs.

WM 2022 heute live: Übertragung im Liveticker

Des Weiteren stellen wir von SPOX auch einen Liveticker zur Verfügung. Hier halten wir Euch bei allen vier Spielen stets auf dem Laufenden. Schaut gerne einmal vorbei.

WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker - Die Rahmentermine des Turniers