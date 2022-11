FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting offenbar nur mit dicker Gehaltserhöhung zu halten

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist offenbar nur mit einer kräftigen Gehaltserhöhung zu einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern zu bewegen. Nach Informationen der Sport Bild ist dies auch dem Verein völlig klar, zumal der Kameruner derzeit zu den Geringverdienern zählt.

Rund 3,5 Millionen Euro verdient der 33-Jährige, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Mit elf Treffern und drei Vorlagen in der bisherigen Saison ist Choupo-Moting absoluter Leistungsträger und einer der Gründe für die starken Auftritte des FCB in den vergangenen Wochen. Seinen Marktwert hat er damit deutlich gesteigert, während der WM könnte sich dies fortsetzen.

Die Tatsache, dass Choupo-Moting selbst im Falle einer Vertragsverlängerung nicht zu den Topverdienern aufsteigen würde und im Gesamtpaket deutlich billiger wäre als ein hochkarätiger Neuzugang wie Tottenhams Harry Kane, sei den Verantwortlichen klar. Gleichzeitig stelle sich die Frage, inwiefern er seine Leistungen auf Dauer beibehalten könne oder vielmehr gerade über seinen Verhältnissen performt.

Das Interesse an Choupo-Moting bei anderen Teams ist groß, dieser erklärte zuletzt allerdings mehrfach, wie wohl er sich in München fühle und nach Engagements in Frankreich und England nicht zwingend eine weitere Station außerhalb Deutschlands sammeln wolle. "Ich bin sehr, sehr happy beim FC Bayern und könnte mir natürlich vorstellen, noch länger hier zu bleiben."

Nach dem Sieg gegen Schalke kündigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic jüngst Vertragsgespräche an. "Ich habe seinen Berater kontaktiert. Wir werden uns irgendwann treffen und darüber sprechen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Ich hoffe, dass das möglich ist."

Die Leistungen seines Stürmers bezeichnete er als "hervorragend. Wir brauchen ihn und sind froh, dass er erst einmal noch bis zum Ende der Saison da ist und dann hoffen wir, dass er weiter bei uns bleiben will." Laut Sport Bild sollen die Gespräche allerdings erst im Februar beginnen.