DFB-Team erlebt kuriose Atmosphäre im Oman: Ein Hauch 2010 und viel Liebe

Melodischer Dauer-Singsang von den Tribünen und traditionelle Marktstände vor dem Stadion: Die WM-Generalprobe des DFB-Teams im Oman (1:0) hatte einige Kuriositäten zu bieten - und außerdem wohltuende Erfahrungen für die deutschen Nationalspieler.

Nein, es war kein Muezzin, der den Sultan Qaboos Sports Complex mit der nahen Sultan Qaboos Moschee verwechselt hatte, beides benannt nach dem 2020 verstorbenen Langzeit-Herrscher des muslimisch geprägten Omans. Der melodische Dauer-Singsang während des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft in Maskat stammte vom heimischen Fan-Vorsänger auf der Gegentribüne. Er animierte seine rund 25.000 Gefolgsleute im Stadion via Mikrofon zur Unterstützung der eigenen Mannschaft.

Inhaltlich hatten einige Anfeuerungsrufe aber tatsächlich religiösen Bezug. Neben Klassikern wie "Vorwärts Oman", hieß es laut Übersetzung eines lokalen Journalisten einmal sinngemäß auch: "Ihr Spieler könnt euch entspannen. Allah weiß, wie es ausgeht."

Thilo Kehrer sprach nach dem Spiel von "traditionellen Gesängen", Routinier Manuel Neuer sah sich an die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika erinnert: "Es war ein Dauerton. Das kannte ich von 2010 mit den Vuvuzelas." Armel Bella Kotchap vermutete, dass "uns das bei der WM wahrscheinlich auch erwarten wird". Es ist aber zumindest fraglich, wie authentisch-arabisch die Stadion-Atmosphäre in Katar mit Blick auf die zahlreichen angereisten ausländischen Fans sein wird.

Parfums, Schmuck und Gewürze statt Fußball-Trikots und Bier

In Maskat klang der Dauer-Singsang jedenfalls erst nach Niclas Füllkrugs Siegtreffer in der 80. Minute langsam ab. Bis dahin verwöhnten die omanischen Fans übrigens nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen: Einmal schwappte eine Laola-Welle durchs Stadion, dann verwandelten tausende Handy-Taschenlampen die Tribünen in ein Lichtermeer. Vielleicht auch angetrieben von der ausgelassenen Stimmung zeigten die Gastgeber einen beherzten Auftritt und hätten sich gegen ein schwaches DFB-Team durchaus ein Remis verdient.

Für europäische Verhältnisse ungewohnt wirkte nicht nur die Atmosphäre im Stadion selbst, sondern auch drumherum. Statt Fußball-Trikots oder Bier gab es hier Parfums, Schmuck und Gewürze zu kaufen. Das Sortiment war durchaus vergleichbar mit dem Souq von Maskat, dem zentralen Markt. Für das Kontrastprogramm zu den traditionellen Verkaufsständen sorgte ein vor dem Stadion geparkter Pickup: Darauf stand ein DJ und legte in ohrenbetäubender Lautstärke Party-Musik auf.

Tags zuvor hatte der Sultan Qaboos Sports Complex als Austragungsort für eine Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft gedient, die der Atmosphäre beim Spiel in Sachen Kuriosität um kaum etwas nachstand. Christian Günter wurde von einem omanischen Journalisten fälschlicherweise für Bundestrainer Hansi Flick gehalten und als "Coach" angesprochen, anschließend bedrängten etliche lokale Pressevertreter den echten und den falschen Flick sowie den ebenfalls anwesenden Füllkrug mit Selfie-Wünschen.

Noten: Zweite Reihe empfiehlt sich nicht - DFB-Defensive desorientiert © getty 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der WM in Katar mit 1:0 gegen den Oman gewonnen. Matchwinner Füllkrug verdiente sich die Bestnote. In der Abwehr konnte sich ein Außenverteidiger nicht empfehlen. Die Einzelkritiken. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte wenig zu tun und konnte sich nicht besonders auszeichnen. Hatte Glück, dass Al-Yahmadi die Riesenchance zum Tor nicht nutzte. Note: 3. © imago images 3/18 DAVID RAUM: Versuchte offensiv Akzente zu setzen, wirkte teilweise aber desorientiert. Vernachlässigte seine Aufgaben in der Defensive und über seine Seite entstanden mehrere gute Angriffe der Gastgeber. Machte nach der Pause für Günter Platz. Note: 5. © imago images 4/18 MATTHIAS GINTER: Spielte unaufgeregt und strahlte Sicherheit in der Innenverteidigung aus. Spielte nur die erste Halbzeit, dürfte gegen Japan aber wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Note: 4. © imago images 5/18 THILO KEHRER: Verpasste es, nach einer Flanke zu klären und machte den Angriff des Omans beinahe nochmal heiß. Rückte nach Klostermanns Auswechslung auf die Position des Rechtsverteidigers, dort aber auch nicht fehlerfrei. Note: 5. © imago images 6/18 LUKAS KLOSTERMANN: Sein erster Pflichtspieleinsatz seit August endete bereits nach 34 Minuten, da er für Bella Kotchap ausgewechselt wurde. Nach langer Verletzung allerdings wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Konnte sich nicht auszeichnen. Note 4,5. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: War der defensivere der beiden Sechser und verteilte die Bälle aus dem Zentrum. Brachte noch eine gute Ecke, ansonsten eher unauffällig. In der 65. Minute machte er für Brandt Platz. Note: 4. © imago images 8/18 LEON GORETZKA: In der 16. Minute steckte er gedankenschnell auf Havertz durch und leitete die bis dahin beste Chance Deutschlands ein. Agierte offensiver als sein Partner Gündogan auf der Doppelsechs. Machte nach 45 Minuten Platz für Kimmich. Note: 3,5. © getty 9/18 LEROY SANÉ: War sehr engagiert und holte sich die Bälle auch von weiter hinten ab. Halbchance in der 31. Spielminute per direktem Freistoß aus gut 30 Metern. Versuchte immer wieder Akzente zu setzen und machte viele Meter. Note: 3. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Hätte in der 16. Minute nach schönem Pass von Goretzka bereits auf 1:0 stellen müssen, scheiterte aus gut zehn Metern aber an Omans Keeper. Konnte dann immerhin noch einen Assist verzeichnen als er Füllkrug in Szene setzte. Note: 3. © getty 11/18 JONAS HOFMANN: Zu Beginn sehr unauffällig, im ersten Durchgang ging über seine rechte Seite nach vorne wenig. Im zweiten Durchgang dann mit ein paar guten Aktionen, leitete mit seinem Ball auf Havertz das 1:0 ein. Note: 4. © getty 12/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: War beim Debüt für das DFB-Team wenig eingebunden und wenn er den Ball bekam, zumeist unglücklich. Kurz vor der Pause traf er nach einer schönen Bewegung aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Nach 45 Minuten war Schluss. Note: 4,5. © getty 13/18 ARMEL BELLA KOTCHAP: Kam für den ausgewechselten Klostermann und rückte neben Ginter in die Innenverteidigung. Konnte einige Zweikämpfe durch seine Physis gewinnen, ansonsten aber auch in seinem zweiten Länderspiel nicht wirklich überzeugend. Note: 4,5. © getty 14/18 NICLAS FÜLLKRUG: Kam in der zweiten Hälfte und zwang nach einem missglückten Rückpass eines Gegenspielers den Keeper der Gastgeber zu einer starken Parade. Traf dann in der 80. Minute nach einem starken ersten Kontakt zur Führung. Note: 2,5. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach der ersten Hälfte für Raum in die Partie, konnte die linke Hälfte der Deutschen dann aber auch nicht beleben. Machte zumindest defensiv keine Fehler und blieb recht unauffällig. Note: 4. © getty 16/18 NICO SCHLOTTERBECK: Ersetzte Ginter nach der Halbzeit in der Innenverteidigung und ließ sich zumindest nichts zu Schulden kommen, großartig für einen Platz in der Startelf konnte er sich aber auch nicht bewerben. Note: 4. © getty 17/18 JOSHUA KIMMICH: Kam zur Halbzeit für Goretzka in die Partie und strahlte im Zentrum Ruhe aus. Forderte immer wieder die Bälle und war bemüht, das Spiel für die Deutschen zu machen. Note: 3. © imago images 18/18 JULIAN BRANDT: Wurde in der 65. Minute für Gündogan eingewechselt. Konnte in seiner Einsatzzeit dann aber keine Akzente mehr setzen. Note: 4.

Oman-Fans feierten auch das DFB-Team

Die Begeisterung für die Anwesenheit der deutschen Nationalmannschaft war aber nicht nur bei den Journalisten zu spüren, sondern auch bei den Fans. Vor dem Stadion ließen sie sich reihenweise neben einem Pappaufsteller mit einem Mannschaftsfoto des DFB-Teams fotografieren, überall im Stadion waren deutsche Fahnen und Trikots zu erkennen, zur Schau gestellt nicht nur von den rund 180 mitgereisten deutschen Fans.

Als der Stadionsprecher vor Anpfiff die DFB-Startelf verlas, feierten die Omanis jeden einzelnen Spieler lautstark - ganz besonders die weltberühmten Stars des FC Bayern München. Nach dem Spiel jubelten die heimischen Fans den deutschen Gästen trotz ihrer schwachen Vorstellung und dem glücklichen Sieg beim Gang zu den Interview-Positionen am Spielfeldrand sowie in der Outdoor-Mixed-Zone frenetisch zu.

Für die deutschen Nationalspieler hatte der Kurztrip in den Oman somit nicht nur den Vorteil, dass sie sich im Vorfeld der WM in Katar an die hiesige Zeit- und Klimazone gewöhnen konnten. Sondern auch, dass sie etwas erfuhren, auf das sie ob der enttäuschenden vergangenen Turnieren und den schwachen Leistungen seitdem in der Heimat zuletzt eher verzichten mussten: bedingungslose Zuneigung der Fans.

Die eigenen Fans will die deutsche Nationalmannschaft nun bei der WM versöhnen. Nach nur drei Nächten in Maskat ging es schon am Donnerstag in der Früh weiter nach Katar, wo am Mittwoch das erste Gruppenspiel gegen Japan ansteht.

DFB-Team: Der WM-Fahrplan von Deutschland