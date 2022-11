DFB-Team, News und Gerüchte: So plant Hansi Flick angeblich mit Mario Götze

Mario Götze wird wohl eine feste Rolle in Hansi Flicks Planungen bei der Weltmeisterschaft spielen. Philipp Lahm traut Deutschland in Katar viel zu und der Bundestrainer holte sich einen Ratschlag bei seinem Vorgänger Joachim Löw ab. Alle News und Gerüchte zum DFB-Team im Überblick.

Die News und Gerüchte zum DFB-Team von den Vortagen:

DFB-Team: So plant Hansi Flick wohl mit Mario Götze

Mario Götze ist nach fünf Jahren Abstinenz zurück bei der deutschen Nationalmannschaft. Nach Informationen der Sport Bild wollte Bundestrainer Hansi Flick den Mittelfeldspieler bereits im September für die Spiele in der Nations League nominieren. Da habe dem Weltmeister von 2014 noch die notwendige Frische gefehlt. Auch an den Rhythmus bei Eintracht Frankfurt - die SGE spielt aufgrund der Champions League häufig alle drei Tage - habe er sich erst gewöhnen müssen.

Der Nominierung für die Winter-WM in Katar war dem Bericht zufolge ständiger Kontakt zwischen Flick und Götze vorausgegangen.

Außerdem habe Flick dem 30-Jährigen realistische Einsatzchancen in Aussicht gestellt, voraussichtlich zunächst als eine der ersten Wechseloptionen. "Er wirkt sehr gelöst und gereift. Er hat bewiesen, was für ein genialer Fußballer er ist", sagte er bei einer Pressekonferenz über seinen Schützling, den er dem Vernehmen nach schon 2020 zurück zum FC Bayern München holen wollte.

© getty Mario Götze wird wohl eine feste Rolle in Hansi Flicks Planungen bei der Weltmeisterschaft spielen.

DFB-Team, News: Philipp Lahm nennt Halbfinale als WM-Ziel

Für Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm gehört Deutschland bei der Fußball-WM in Katar zwar nicht zu den Topfavoriten, dennoch müsse das Halbfinale das Ziel sein. "Zu den ersten drei, vier Nationen zählen wir momentan sicher nicht - einfach aufgrund der vergangenen beiden Endrunden. Ziel muss es sein, unter die letzten Vier zu kommen", sagte der 39-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Lahm setzt dabei vor allem auf den Teamgeist. "Ich finde es wichtig, dass wieder eine Identität stattfindet. Aber das passiert häufig erst während eines Turniers", sagte der langjährige Bayern-Profi: "Die letzten Auftritte bei großen Turnieren waren enttäuschend - umso mehr gilt es nun, eine neue Geschichte zu schreiben, das Vertrauen zurückzugewinnen. Die Diskussion über 'Die Mannschaft' ist ja auch deshalb entstanden, weil nicht mehr drin war, was draufstand."

Als Turnierdirektor der EM 2024 könne er sich derweil von der WM nichts abschauen, sagte Lahm. "Über das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel brauche ich nicht zu sprechen, wenn ich acht Stadien in einer Stadt errichte, in einem Land, das keinerlei Fußball- oder Fankultur hat. Dazu die nach wie vor problematische Menschenrechtssituation. Was wir mit Blick auf 2024 zu tun haben, hat mit alldem nichts zu tun", sagte er.

DFB-Team, News: Hansi Flick holte sich Rat bei Joachim Löw

Hansi Flick hat sich vor seinem ersten Turnier als Bundestrainer mit seinem Vorgänger Joachim Löw beraten. "Vor Kurzem habe ich mich mit Jogi zum Mittagessen getroffen und mich mit ihm über den Druck bei einem solchen Turnier unterhalten und darüber, welche Lösungen er dafür hatte", sagte er in einem Interview im aktuellen Journal des DFB.

Flick, der 2014 als Co-Trainer von Löw maßgeblichen Anteil am WM-Titel hatte, weiter: "Es war schön, mit ihm mal wieder Zeit zu verbringen und von ihm ein paar Hinweise zu bekommen." Als Cheftrainer sei es "etwas anderes", ergänzte er.

Löw habe ihm zudem geraten, dass es wichtig sei, "sich nicht verrückt machen zu lassen". Wie zum Beispiel bei der Kader-Nominierung. "Manchmal kann man sich wundern, wer auf einmal in Topform ist, wessen Aktionen schnell das Prädikat Weltklasse bekommen, wer auf gar keinen Fall zu Hause bleiben darf und aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken ist", sagte Flick.

Außerdem betonte Flick noch einmal seine Absichten bei der WM in Katar. "Wir wollen das Maximum - und das Maximum ist der Titel", erklärte er: "Für jeden Fußballer und für jeden Trainer ist eine WM das Größte überhaupt - ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht."

Der Spirit im aktuellen WM-Team sei mit dem von 2014 "absolut vergleichbar", sagte Flick: "Wir haben viele Spieler in unseren Reihen, die diesen Geist voll verinnerlicht haben."

Die Mentalität sei für ihn bei der Kaderzusammenstellung "ganz wesentlich" gewesen, betonte Flick. Er habe sich gefragt: "Wer ist in der Lage, der Mannschaft Energie zu geben, und das über einen langen Zeitraum?" Nun sei es "schön zu sehen, wie die Spieler miteinander umgehen, wie sie sich motivieren und antreiben. Wenn man bei einer WM erfolgreich sein will, geht es nicht ohne diesen Faktor."

DFB-Team, News: Serge Gnabry schwärmt von Hansi Flick

Serge Gnabry hat Hansi Flick vor dem WM-Start in den höchsten Tönen gelobt. Der Bundestrainer verkörpere "eine perfekte Mischung aus Lockerheit, Spaß und Ernst", sagte der Offensivspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München im FIFA-Interview: "Er achtet sehr auf die Details. Er ist auch abseits des Spielfelds entspannt, sodass es wirklich Spaß macht."

Eine von Flicks Stärken ist es aus Sicht von Gnabry, dass der 57-Jährige ein gutes Verhältnis zu seinen Spielern aufbaut. "Er ist stark auf dieser persönlichen Ebene und das ist für einen Trainer enorm hilfreich, wenn man eine gute Verbindung zu den Spielern hat", sagte der 27-Jährige.

Gnabry betonte auch die unterschiedlichen Ansätze in der Spielweise von Flick gegenüber Vorgänger Joachim Löw. "Wir konzentrieren uns mehr auf das Pressing, gehen aggressiver nach vorne. Ich würde sagen, das sind die Dinge, die unter Hansi Flick ein wenig anders sind. Vorher ging es mehr um Ballbesitz, um einen ruhigen Spielaufbau und darum, die Kontrolle zu behalten", sagte Gnabry.

Noten: Zweite Reihe empfiehlt sich nicht - DFB-Defensive desorientiert © getty 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der WM in Katar mit 1:0 gegen den Oman gewonnen. Matchwinner Füllkrug verdiente sich die Bestnote. In der Abwehr konnte sich ein Außenverteidiger nicht empfehlen. Die Einzelkritiken. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte wenig zu tun und konnte sich nicht besonders auszeichnen. Hatte Glück, dass Al-Yahmadi die Riesenchance zum Tor nicht nutzte. Note: 3. © imago images 3/18 DAVID RAUM: Versuchte offensiv Akzente zu setzen, wirkte teilweise aber desorientiert. Vernachlässigte seine Aufgaben in der Defensive und über seine Seite entstanden mehrere gute Angriffe der Gastgeber. Machte nach der Pause für Günter Platz. Note: 5. © imago images 4/18 MATTHIAS GINTER: Spielte unaufgeregt und strahlte Sicherheit in der Innenverteidigung aus. Spielte nur die erste Halbzeit, dürfte gegen Japan aber wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Note: 4. © imago images 5/18 THILO KEHRER: Verpasste es, nach einer Flanke zu klären und machte den Angriff des Omans beinahe nochmal heiß. Rückte nach Klostermanns Auswechslung auf die Position des Rechtsverteidigers, dort aber auch nicht fehlerfrei. Note: 5. © imago images 6/18 LUKAS KLOSTERMANN: Sein erster Pflichtspieleinsatz seit August endete bereits nach 34 Minuten, da er für Bella Kotchap ausgewechselt wurde. Nach langer Verletzung allerdings wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Konnte sich nicht auszeichnen. Note 4,5. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: War der defensivere der beiden Sechser und verteilte die Bälle aus dem Zentrum. Brachte noch eine gute Ecke, ansonsten eher unauffällig. In der 65. Minute machte er für Brandt Platz. Note: 4. © imago images 8/18 LEON GORETZKA: In der 16. Minute steckte er gedankenschnell auf Havertz durch und leitete die bis dahin beste Chance Deutschlands ein. Agierte offensiver als sein Partner Gündogan auf der Doppelsechs. Machte nach 45 Minuten Platz für Kimmich. Note: 3,5. © getty 9/18 LEROY SANÉ: War sehr engagiert und holte sich die Bälle auch von weiter hinten ab. Halbchance in der 31. Spielminute per direktem Freistoß aus gut 30 Metern. Versuchte immer wieder Akzente zu setzen und machte viele Meter. Note: 3. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Hätte in der 16. Minute nach schönem Pass von Goretzka bereits auf 1:0 stellen müssen, scheiterte aus gut zehn Metern aber an Omans Keeper. Konnte dann immerhin noch einen Assist verzeichnen als er Füllkrug in Szene setzte. Note: 3. © getty 11/18 JONAS HOFMANN: Zu Beginn sehr unauffällig, im ersten Durchgang ging über seine rechte Seite nach vorne wenig. Im zweiten Durchgang dann mit ein paar guten Aktionen, leitete mit seinem Ball auf Havertz das 1:0 ein. Note: 4. © getty 12/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: War beim Debüt für das DFB-Team wenig eingebunden und wenn er den Ball bekam, zumeist unglücklich. Kurz vor der Pause traf er nach einer schönen Bewegung aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Nach 45 Minuten war Schluss. Note: 4,5. © getty 13/18 ARMEL BELLA KOTCHAP: Kam für den ausgewechselten Klostermann und rückte neben Ginter in die Innenverteidigung. Konnte einige Zweikämpfe durch seine Physis gewinnen, ansonsten aber auch in seinem zweiten Länderspiel nicht wirklich überzeugend. Note: 4,5. © getty 14/18 NICLAS FÜLLKRUG: Kam in der zweiten Hälfte und zwang nach einem missglückten Rückpass eines Gegenspielers den Keeper der Gastgeber zu einer starken Parade. Traf dann in der 80. Minute nach einem starken ersten Kontakt zur Führung. Note: 2,5. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach der ersten Hälfte für Raum in die Partie, konnte die linke Hälfte der Deutschen dann aber auch nicht beleben. Machte zumindest defensiv keine Fehler und blieb recht unauffällig. Note: 4. © getty 16/18 NICO SCHLOTTERBECK: Ersetzte Ginter nach der Halbzeit in der Innenverteidigung und ließ sich zumindest nichts zu Schulden kommen, großartig für einen Platz in der Startelf konnte er sich aber auch nicht bewerben. Note: 4. © getty 17/18 JOSHUA KIMMICH: Kam zur Halbzeit für Goretzka in die Partie und strahlte im Zentrum Ruhe aus. Forderte immer wieder die Bälle und war bemüht, das Spiel für die Deutschen zu machen. Note: 3. © imago images 18/18 JULIAN BRANDT: Wurde in der 65. Minute für Gündogan eingewechselt. Konnte in seiner Einsatzzeit dann aber keine Akzente mehr setzen. Note: 4.

DFB-Team, News: Mesut Özil über Deutschlands WM-Chancen

Der ehemalige Nationalspieler Mesut Özil hat über Deutschlands Chancen bei der Weltmeisterschaft in Katar gesprochen". Viele zählen Deutschland nicht zu den stärksten Mannschaften - sowohl aufgrund der Leistungen bei den letzten großen Turnieren als auch in der Nations League. Aber das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache - vielleicht ist es eine Chance", sagte er im Gespräch mit dem Portal onefootball: "Die Chance, das Gegenteil zu beweisen. Deutschland ist eine Turniermannschaft, nach der WM wird sich niemand für die Ergebnisse der Nations League interessieren."

Özil weiter: "Deutschland hat viele hochkarätige Spieler - Antonio Rüdiger hat sich in den letzten Jahren erstaunlich entwickelt und ist heute einer der besten Verteidiger der Welt, aber auch Leroy Sané und Serge Gnabry haben das Zeug, unter den Schlüsselspielern des Turniers zu sein."

Als Favoriten auf den Titel nennt Özil außerdem Brasilien, Frankreich, Argentinien und England.

WM 2022 - Gruppe E mit Deutschland: Der Spielplan