DFB-Team, News und Gerüchte - Lukas Klostermann fit für WM: "Kann der Mannschaft helfen"

Nationalspieler Lukas Klostermann sieht sich nach seiner Syndesmose-Verletzung bereit für die WM in Katar. Für die Angehörigen der deutschen Profis ist offenbar eine Unterkunft gefunden. Und laut einer Legende fehlt Deutschland nur ein Spieler zum Titel. News und Gerüchte zum DFB-Team gibt es hier.

DFB-Team, News: Klostermann "kann der Mannschaft helfen"

Trotz seiner langen Pause ist sich Lukas Klostermann sicher, einen Beitrag zu einer erfolgreichen WM leisten zu können: "Ich fühle mich wieder sehr gut. Ich bin ja schon seit einer Weile wieder voll im Teamtraining und in einer Verfassung, in der ich der Mannschaft helfen kann", sagte der Profi von RB Leipzig dem kicker.

Klostermann hat am 7. August sein letztes Spiel im Verein bestritten und gab am Mittwoch bei der WM-Generalprobe der DFB-Auswahl im Oman (1:0) sein Comeback. Dass er in der 34. Minute ausgewechselt wurde, sei vorher so abgesprochen gewesen, betonte Bundestrainer Hansi Flick.

"Es war auch angedacht, dass er schon in Leipzig ein paar Minuten bekommt, aber das war aufgrund der Umstände und Enge des Spielplans nicht möglich", sagte Flick. Der Kurzeinsatz in Maskat "war die richtige Lösung".

Klostermann meinte, es sei seit der Verletzung klar gewesen, "dass ich nach Plan drei Monate später wieder komplett fit bin - und so ist es ja auch gekommen. Es war eine Punktlandung". Er blicke "sehr zuversichtlich auf die kommenden Wochen".

Noten: Zweite Reihe empfiehlt sich nicht - DFB-Defensive desorientiert © getty 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der WM in Katar mit 1:0 gegen den Oman gewonnen. Matchwinner Füllkrug verdiente sich die Bestnote. In der Abwehr konnte sich ein Außenverteidiger nicht empfehlen. Die Einzelkritiken. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte wenig zu tun und konnte sich nicht besonders auszeichnen. Hatte Glück, dass Al-Yahmadi die Riesenchance zum Tor nicht nutzte. Note: 3. © imago images 3/18 DAVID RAUM: Versuchte offensiv Akzente zu setzen, wirkte teilweise aber desorientiert. Vernachlässigte seine Aufgaben in der Defensive und über seine Seite entstanden mehrere gute Angriffe der Gastgeber. Machte nach der Pause für Günter Platz. Note: 5. © imago images 4/18 MATTHIAS GINTER: Spielte unaufgeregt und strahlte Sicherheit in der Innenverteidigung aus. Spielte nur die erste Halbzeit, dürfte gegen Japan aber wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Note: 4. © imago images 5/18 THILO KEHRER: Verpasste es, nach einer Flanke zu klären und machte den Angriff des Omans beinahe nochmal heiß. Rückte nach Klostermanns Auswechslung auf die Position des Rechtsverteidigers, dort aber auch nicht fehlerfrei. Note: 5. © imago images 6/18 LUKAS KLOSTERMANN: Sein erster Pflichtspieleinsatz seit August endete bereits nach 34 Minuten, da er für Bella Kotchap ausgewechselt wurde. Nach langer Verletzung allerdings wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Konnte sich nicht auszeichnen. Note 4,5. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: War der defensivere der beiden Sechser und verteilte die Bälle aus dem Zentrum. Brachte noch eine gute Ecke, ansonsten eher unauffällig. In der 65. Minute machte er für Brandt Platz. Note: 4. © imago images 8/18 LEON GORETZKA: In der 16. Minute steckte er gedankenschnell auf Havertz durch und leitete die bis dahin beste Chance Deutschlands ein. Agierte offensiver als sein Partner Gündogan auf der Doppelsechs. Machte nach 45 Minuten Platz für Kimmich. Note: 3,5. © getty 9/18 LEROY SANÉ: War sehr engagiert und holte sich die Bälle auch von weiter hinten ab. Halbchance in der 31. Spielminute per direktem Freistoß aus gut 30 Metern. Versuchte immer wieder Akzente zu setzen und machte viele Meter. Note: 3. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Hätte in der 16. Minute nach schönem Pass von Goretzka bereits auf 1:0 stellen müssen, scheiterte aus gut zehn Metern aber an Omans Keeper. Konnte dann immerhin noch einen Assist verzeichnen als er Füllkrug in Szene setzte. Note: 3. © getty 11/18 JONAS HOFMANN: Zu Beginn sehr unauffällig, im ersten Durchgang ging über seine rechte Seite nach vorne wenig. Im zweiten Durchgang dann mit ein paar guten Aktionen, leitete mit seinem Ball auf Havertz das 1:0 ein. Note: 4. © getty 12/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: War beim Debüt für das DFB-Team wenig eingebunden und wenn er den Ball bekam, zumeist unglücklich. Kurz vor der Pause traf er nach einer schönen Bewegung aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Nach 45 Minuten war Schluss. Note: 4,5. © getty 13/18 ARMEL BELLA KOTCHAP: Kam für den ausgewechselten Klostermann und rückte neben Ginter in die Innenverteidigung. Konnte einige Zweikämpfe durch seine Physis gewinnen, ansonsten aber auch in seinem zweiten Länderspiel nicht wirklich überzeugend. Note: 4,5. © getty 14/18 NICLAS FÜLLKRUG: Kam in der zweiten Hälfte und zwang nach einem missglückten Rückpass eines Gegenspielers den Keeper der Gastgeber zu einer starken Parade. Traf dann in der 80. Minute nach einem starken ersten Kontakt zur Führung. Note: 2,5. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach der ersten Hälfte für Raum in die Partie, konnte die linke Hälfte der Deutschen dann aber auch nicht beleben. Machte zumindest defensiv keine Fehler und blieb recht unauffällig. Note: 4. © getty 16/18 NICO SCHLOTTERBECK: Ersetzte Ginter nach der Halbzeit in der Innenverteidigung und ließ sich zumindest nichts zu Schulden kommen, großartig für einen Platz in der Startelf konnte er sich aber auch nicht bewerben. Note: 4. © getty 17/18 JOSHUA KIMMICH: Kam zur Halbzeit für Goretzka in die Partie und strahlte im Zentrum Ruhe aus. Forderte immer wieder die Bälle und war bemüht, das Spiel für die Deutschen zu machen. Note: 3. © imago images 18/18 JULIAN BRANDT: Wurde in der 65. Minute für Gündogan eingewechselt. Konnte in seiner Einsatzzeit dann aber keine Akzente mehr setzen. Note: 4.

DFB-Team, News Lineker flachst: Mit Lewandowski Topfavorit

Der ehemalige englische Nationalspieler Gary Lineker sieht die deutschen Probleme auf der Mittelstürmerposition als gravierendes Handicap bei der WM in Katar an. "Wenn Lewandowski Deutscher wäre, würde ich sagen: Ihr seid absoluter Favorit für den WM-Sieg", flachste der ehemalige WM-Torschützenkönig im Interview bei MagentaTV.

Er habe zuletzt mit Alan Shearer über Deutschland gesprochen, "und wir kamen zum Schluss: Sie haben niemanden, auf den man sich verlassen kann, dass er Tore schießt". Der Pole Lewandowski hatte während seiner Zeit bei Bayern München und bei Borussia Dortmund 312-mal in der Bundesliga getroffen.

Kritisch sieht der einstige Weltklassestürmer den englischen Teammanager Gareth Southgate: "Wir haben nicht wirklich eine klare Spielweise. Southgate wechselt das von Zeit zu Zeit, ändert seine Taktik. Auch während des Turniers, was für mich ein wenig beunruhigend ist." Allerdings habe der Coach "unglaublich gute Arbeit geleistet. Er ist viel besser als jeder andere seit einer furchtbar langen Zeit in England".

DFB-Team, Gerücht: Hotel für deutsche Angehörigen gefunden

Die Suche des DFB nach einem Hotel für die Angehörigen der deutschen Spieler ist offenbar abgeschlossen. Wie die Bild berichtet, ziehen die Spielerfrauen, Kinder und Freunde ins Hilton-Hotel am Fuwairit Kite Beach. Dieses befindet sich etwa eine halbe Stunde vom Zulal-Resort entfernt, in dem die deutsche Mannschaft ab Donnerstag ihr Quartier beziehen wird.

Teilweise verfügen die Zimmer, die außerhalb der WM-Zeit etwa 250 Euro pro Nacht kosten, über einen direkten Zugang zum Strand. Vier Hotels hätten am Ende in der engeren Auswahl gestanden, ehe eine Entscheidung getroffen wurde. Es habe seitens der Spieler eine große Nachfrage gegeben, die Führungsspieler um Manuel Neuer, Thomas Müller oder auch Joshua Kimmich seien in die Planungen einbezogen worden.

Antonio Rüdiger sagte der Sport Bild zuletzt zur Bedeutung seiner Angehörigen: "Meine Familie wird vor Ort sein. Mir ist es wichtig, in den Pausen mal meine Frau und meine Kinder zu sehen. Auch hier hat der DFB einen guten Job gemacht und eine Alternative gefunden. Man muss einfach dankbar sein, wie der Verband uns Spielern unter die Arme greift."

© getty Die deutschen Spieler checken am Donnerstag im Zulal Wellness Resort ein.

