Die WM 2022 begann für Deutschland nicht wie erhofft. Nach der Niederlage gegen Japan muss nun gegen Spanien ein Sieg her. Alle Informationen zum DFB-Team, den voraussichtlichen Aufstellungen, zum Kader, Personal und den Ausfällen, bekommt Ihr hier von SPOX.

Bis zum 2. Dezember dauert die Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Deutschland plant fest damit länger im Turnier zu bleiben. Nach dem bitteren Auftakt gegen Japan muss nun am Sonntag um 20 Uhr gegen Spanien ein Sieg her.

Das Team von Bundestrainer Hansi Flick wirkte in der ersten Halbzeit enorm selbstbewusst und kontrollierte das Spiel, auch vom zurückgenommenen Abseitstor ließen sie die DFB-Jungs nicht verunsichern. Doch in der zweiten Hälfte nutzten sie viele eigene Chancen nicht und luden Japan oftmals ein.

Das soll und darf gegen den Titelfavorit Spanien nicht passieren. Die Partie wird um 20 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit angepfiffen. Im Al-Bayt Stadium wird sich wohl das Schicksal der deutschen Nationalmannschaft entscheiden.

© getty Hansi Flick hat sein erstes WM-Spiel als DFB-Trainer verloren.

Deutschland vs. Spanien: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Gute Nachricht für alle deutschen Fans: Leroy Sané, der den Auftakt aufgrund von Knieproblemen verpasst hatte, ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und wird aller Voraussicht nach gegen die Spanier auflaufen können.

Alle anderen Akteure sind verfügbar. So kann der Bundestrainer seine Wunschelf aufstellen. Selbst der grippal angeschlagene Niclas Füllkrug ist wieder voll einsatzfähig. Der Stürmer von Werder Bremen wurde gegen Japan gegen Ende eingewechselt.

Deutschland vs. Spanien: Voraussichtliche Aufstellungen

Vermutlich wird es dennoch Wechsel geben. Besonders die Defensive wirkte phasenweise unsicher und fehlerbehaftet. Für den schwächelnden Schlotterbeck könnte Niklas Süle von der Rechtsverteidigerposition in die Innenverteidigung rücken. Jonas Hofmann oder Thilo Kehrer wären dann die ersten Option für die rechte Außenverteidigerposition.

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Müller, Musiala - Havertz.

© getty Leroy Sané ist wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Luis Enrique hat eine klare Vorstellung, wie er spielen möchte: Viel Ballbesitz, hohes und schnelles Pressing nach Ballverlust. Dafür stellt er im klassischen 4-3-3 auf. Im Sturmzentrum agiert der umstrittene Alvaro Moratta, der jedoch im System-Enrique hervorragend funktioniert und gegen Costa Rica sein erstes Turniertor erzielte. Ein weiterer Liebling vom spanischen Trainer ist Ferran Torres. Beim FC Barcelona sitzt er meist nur auf der Bank, in der spanischen Nationalmannschaft ist er jedoch eine feste Größe.

In der Mittelfeldzentrale herrscht Katalonien. Die beiden Golden Boys und Spieler vom FC Barcelona Pedri und Gavi verstehen sich blind. Angeleitet werden sie vom erfahrenen Dirigenten Sergio Busquets, der bekanntlich auch beim FC Barcelona die Fäden zieht.

Voraussichtliche Aufstellung Spanien: Unai Simon - Carvajal, Garcia, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Dani Olmo - Morata

Deutschland vs. Spanien bei der WM 2022: Infos zum Gruppenspiel

Begegnung : Deutschland vs. Spanien

: Deutschland vs. Spanien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Runde : Vorrunde, Gruppe

: Vorrunde, Gruppe Spieltag : 2

: 2 Datum : 27. November 2022

: 27. November 2022 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Ort : Al-Bayt Stadium, al-Khor

: Al-Bayt Stadium, al-Khor TV : ZDF, MagentaTV

: Livestream: zdf.de, MagentaTV

Deutschland vs. Spanien bei der WM 2022: Gruppenspiel heute im Liveticker

SPOX ist natürlich auch beim zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft schriftlich für Euch am Start. Außerdem gibt es immer und zu allen Spielen dieser WM 2022 einen Liveticker. So verpasst Ihr sicher keine wichtige Szene bei dieser Weltmeisterschaft in Katar.

WM 2022: Kader von Deutschland

Position Name Verein Rückennummer Torhüter Manuel Neuer FC Bayern München 1 Torhüter Marc-André ter Stegen FC Barcelona 22 Torhüter Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 12 Abwehr Armel Bella-Kotchap FC Southampton 20 Abwehr Niklas Süle Borussia Dortmund 15 Abwehr Thilo Kehrer West Ham United 5 Abwehr David Raum RB Leipzig 3 Abwehr Christian Günter SC Freiburg 26 Abwehr Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Abwehr Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 23 Abwehr Lukas Klostermann RB Leipzig 16 Abwehr Matthias Ginter SC Freiburg 4 Mittelfeld/Sturm Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Mittelfeld/Sturm Leon Goretzka FC Bayern München 8 Mittelfeld/Sturm Ilkay Gündogan Manchester City 21 Mittelfeld/Sturm Mario Götze Eintracht Frankfurt 11 Mittelfeld/Sturm Julian Brandt Borussia Dortmund 17 Mittelfeld/Sturm Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach 18 Mittelfeld/Sturm Jamal Musiala FC Bayern München 14 Mittelfeld/Sturm Serge Gnabry FC Bayern München 10 Mittelfeld/Sturm Thomas Müller FC Bayern München 13 Mittelfeld/Sturm Leroy Sané FC Bayern München 19 Mittelfeld/Sturm Kai Havertz FC Chelsea 7 Mittelfeld/Sturm Karim Adeyemi Borussia Dortmund 24 Mittelfeld/Sturm Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 26 Mittelfeld/Sturm Niclas Füllkrug Werder Bremen 9

WM 2022: Kader von Spanien