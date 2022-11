Bei Real Madrid ist Toni Kroos weiterhin eine wichtige Stütze im Kampf um Meister- und Champions League-Titel. Im WM-Kader von Hansi Flick sucht man den Regisseur allerdings vergeblich. SPOX klärt auf: Darum fehlt Toni Kroos im Kader für die WM 2022.

Er ist einer der Führungsspieler beim 14-maligen Champions League-Sieger Real Madrid. Noch in der vergangenen Woche tütete der 32-jährige Toni Kroos mit einem Tor und einem Assist den Sieg des spanischen Rekordmeisters gegen Cadíz im letzten Ligaspiel vor der langen Winterpause in der Primera Division ein.

Klingt nach einem klaren Fall: Der Mittelfeldstratege macht sich in den kommenden Tagen mit dem DFB-Team zur Winter-WM in Richtung Katar auf. Doch weit gefehlt, denn Kroos fehlt im Kader für die Weltmeisterschaft 2022.

Warum das so ist, erklären wir Euch hier bei SPOX.

DFB-Team: Darum fehlt Toni Kroos im Kader für die WM 2022

Bei dem am 20. November beginnenden Turnier muss Bundestrainer Hansi Flick auf andere Kräfte zurückgreifen. Dass Kroos nicht zur Verfügung steht, liegt an seinem Rücktritt nach dem enttäuschenden Achtelfinalaus bei der Europameisterschaft 2020. Mit 0:2 war die deutsche Mannschaft in Wembley dem späteren Finalisten England unterlegen. Aufgrund der Coronapandemie war das Turnier auf das Jahr 2021 verschoben worden.

Nach seinem Rücktritt hatte der gebürtige Greifswalder in einem emotionalen Brief bei Instagram offiziell Abschied vom DFB-Team und dem damaligen Trainer Joachim Löw genommen. Seit knapp 18 Monaten gehört Toni Kroos nun schon nicht mehr zum DFB-Kader. Trotz seiner weiterhin überragenden Form im Verein ist er damit auch bei der WM 2022 in Katar nicht mit von der Partie.

DFB-Team: Welche Alternativen hat das DFB-Team?

Welche Lücke der Mittelfeldstatege im ersten Turnier nach seinem Rücktritt hinterlässt, wird man natürlich erst in den einzelnen Spielen analysieren können. Die Position der Acht ist im DFB-Team allerdings weiterhin prominent besetzt. Mit den beiden Bayern-Stars Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie dem Manchester City-Akteur Ilkay Gündogan hat Bundestrainer Hansi Flick in jedem Fall namhafte Alternativen parat. Welcher von ihnen in die Fußstapfen von Kroos treten soll, ist allerdings unbekannt.

© getty Joshua Kimmich soll den Kroos-Rücktritt bei der WM in Katar unter anderem abfedern.

Einige Tage vor der Nominierung des WM-Kaders war zudem in Spanien über eine mögliche Rücktritt Kroos' spekuliert worden. Der 32-Jährige erteilte den Gerüchten allerdings schnell eine klare Absage.

WM 2022: Der Spielplan der Gruppe E Datum Begegnung Anpfiff 23. November Deutschland vs. Japan 14.00 Uhr 23. November Spanien vs. Costa Rica 17.00 Uhr 27. November Japan vs. Costa Rica 11.00 Uhr 27. November Spanien vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Costa Rica vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Japan vs. Spanien 20.00 Uhr

